Glavni projektant Pelješkog mosta za N1: Učinjene su neke greške, ali budimo realni - građevinarstvo nije apoteka

"Temperatura u betonu ne bi smjela prelaziti 65 stupnjeva, a razlika temperature u jezgri i na površini betona ne smije biti veća od 20 do 25 stupnjeva kako ne bi nastale pukotine. Kod tog mladog betona potrebno je odmah nakon uklanjanja oplate zaštititi ga da se iz površinskog sloja ne gubi voda, a treba ga zaštititi i od direktnih udara sunca i vjetra kako bi se spriječilo isušivanje. To su te glavne greške napravljene u izvedbi mosta. Treba znati da je za vrijeme gradnje bila pandemija covida. Pelješki most se nakon toga ubrzano gradio, radilo se i danju i noću, pa su tu možda učinjeni mali propusti, naročito oko njege betona", rekao je.