MARJAN PIPENBAHER
Glavni projektant Pelješkog mosta za N1: Učinjene su neke greške, ali budimo realni - građevinarstvo nije apoteka
Samo četiri godine nakon otvorenja Pelješki most bit će saniran zbog pukotina nastalih u betonu na potpornim stupovima. Budući da je turistička sezona u jeku, Hrvatske ceste najavile su početak sanacije za listopad.
O oštećenjima na takoreći novome mostu u Novom danu televizije N1 Nina Kljenak razgovarala je s Marjanom Pipenbaherom, slovenskim inženjerom koji je projektirao Pelješki most.
"To su pukotine u zaštitnom sloju betona od kojih su 80 posto do tri milimetra koje su dozvoljene za betonske konstrukcije, a 20 posto su dublje i šire pukotine. One isključivo utječu na trajnost mosta i zato ih treba sanirati i osigurati mostu životni vijek od stotinu godina, kako je bilo planirano", pojasnio je.
"Nakon pandemije ubrzano se gradilo, i dan i noć"
Na pitanje je li pojava tih pukotina ipak neočekivana, Pipenbaher je kazao kako se za mostove poput ovoga obično upotrebljava beton visoke čvrstoće te je trebalo pripaziti kod recepture, pripreme i ugradnje betona.
"Temperatura u betonu ne bi smjela prelaziti 65 stupnjeva, a razlika temperature u jezgri i na površini betona ne smije biti veća od 20 do 25 stupnjeva kako ne bi nastale pukotine. Kod tog mladog betona potrebno je odmah nakon uklanjanja oplate zaštititi ga da se iz površinskog sloja ne gubi voda, a treba ga zaštititi i od direktnih udara sunca i vjetra kako bi se spriječilo isušivanje. To su te glavne greške napravljene u izvedbi mosta. Treba znati da je za vrijeme gradnje bila pandemija covida. Pelješki most se nakon toga ubrzano gradio, radilo se i danju i noću, pa su tu možda učinjeni mali propusti, naročito oko njege betona", rekao je.
"Sada je najvažnije popraviti te nedostatke, skinuti sloj betona u dubini tri do četiri centimetra, osigurati dovoljnu debljinu betona i preprofilirati pilone kako bi se most vratio u stanje kakvo je bilo predviđeno pri projektiranju", dodao je.
"U gradnji se uvijek dogode propusti"
Pozivajući se na njegovu opasku da se nakon pandemije covida ubrzano radilo kako bi most čim prije bio završen, Nina Kljenak upitala je Pipenbahera je li radove na nekim dijelovima mosta bilo moguće izvesti bolje.
"U gradnji se uvijek dogode neki propusti. Kod betona visokih čvrstoća jako je potrebna tehnološka disciplina. Tamo je jako teško jer su stalni udari vjetra, poslijepodne puše maestral 45 kilometara na sat i stoga je trebalo poštivati tehnološku disciplinu. Ti betoni imaju točno određeno vrijeme ugradnje. Izvođač je imao svoga stručnjaka za beton, koji je pripremio i testirao taj beton. A važno je da se zaštita betona propisana tehnologijom i projektom stvarno poštuje."
Pipenbaher kaže kako mu je žao zbog nastalih oštećenja.
"Ja sam s tim mostom živio deset godina. Posvetio sam veliku pažnju osiguranju trajnosti mosta u tom maritimnom okolišu mora i soli. Tome je stvarno bila pridana velika pažnja. No kad pukotine pređu 3 milimetra nastaju problemi. Tu je morska sol, kloridi, pa može doći do korozije armature što može utjecati na trajnost mosta. No budimo realni, očekuje se da će biti pukotina na nekim dijelovima mosta. Nije to apoteka. Građevinarstvo nije apoteka", kazao je.
"CRBC je ozbiljna tvrtka, naći će dobre podizvođače"
Također, on ne dvoji da će sanacija mosta biti dobro obavljena.
"Posvuda u svijetu saniraju se zgrade, mostovi... Ruše se mostovi i grade novi. Samo treba naći dobrog podizvođača. CRBC (China Road and Bridge Corporation, glavni izvođač radova, nap.a.) je ozbiljna tvrtka, radi velike projekte po čitavom svijetu i ozbiljno su pristupili ovom problemu. Naći će i specijalizirane hrvatske podizvođače. U Hrvatskoj imate bar dvije-tri firme s dobrim referencama i iskustvom koje su odradile niz sanacija mostova. Ne vidim nekih dvojbi. Most bi trebao izdržati stotinu godina do neke velike rekonstrukcije."
Na koncu je ustvrdio kako je svaki most živa građevina koju stalno treba održavati.
"Investitori obično zaboravljaju da je oko 50 posto investicijske vrijednosti mosta u njegovom održavanju", zaključio je Pipenbaher.
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