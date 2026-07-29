uoči dana pobjede
Jadranka Kosor o Kundidu: Vrijeđa se branitelja kojem nema tko pisati, a nema ga očito tko niti braniti
Bivša premijera Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala nadolazeći Dan pobjede, odnos prema generalu Tihomiru Kundidu, Josipa Dabru, koji je obilježavanje ustanka u Srbu nazvao "đavoljim pirom" i ostale političke aktualnosti.
"Teme o kojima se ne priča, a koje su i dalje teme, a nisu ne-teme. Jedna od njih je zapravo odnos prema generalu Kundidu, prema čovjeku koji je izgubio povjerenje premijera, povjerenje članova Vlade. Više ministara se tu redalo da objasni zašto general Kundid više nema njihovo povjerenje", rekla je na očetku Jadranka Kosor.
Istaknula je da se približavamo najvećem hrvatskom prazniku, Danu pobjede, i da se ova, kako kaže, tužna priča aktualizira.
"Opet ćemo osjetiti svu silinu nepravde koja je uperena prema Kundidu"
"Sad je jedno vrijeme pala u zaborav, ali je itekako važna i mislim da ćemo ponovno osjetiti svu silinu nepravde koja je uperena prema Kundidu kojeg nema tko braniti. S jedne je strane predsjednik i vrhovni zapovjednik, koji povremeno kaže "Ne dirajte mi Kundida". Međutim, u načelu on je sam. Mnoge strelice su dolazile prema njemu, sada je to utihnulo, ali nije umanjilo onu glavnu poruku koju smo čuli od predsjednika Vlade, da više nema povjerenje", rekla je Jadranka Kosor.
Ta se poruka, kaže, može tumačiti smo na jedan način, jer su je onda perpetuirali i ministri i čelni ljudi Sabora, svi oni koji su vlast u RH. "Ta poruka je javno sramoćenje generala, branitelja. Mene to osobito dira kao bivšu ministricu hrvatskih branitelja", rekla je i dodala da se ta tema baš sad treba aktualizirati jer su za dan pobjede zaslužni hrvatski branitelji i generali.
"Kako to da se nije našao nitko od hrvatskih branitelja, istaknutih hrvatskih branitelja, braniteljskih udruga, na kraju branitelja u Vladi, generala u Vladi, koji bi stali u zaštitu dostojanstva hrvatskog branitelja, hrvatskog generala koji ima nevjerojatno respektabilan ratni put?", upitala je bivša premijerka.
Navodi da je Kundid postupao u skladu s Ustavom koji, podsjeća, kaže da je predsjednik države vrhovni zapovjednik oružanih snaga.
"Ja ne mogu zamisliti, jer poznajem tisuće i tisuće hrvatskih branitelja, kako to da u miru nitko nema hrabrosti reći: "A ne, ne, nemojte dirati hrvatskog branitelja prije svega", pa onda i generala i načelnika Glavnog stožera oružanih snaga. To se jednostavno ne radi, pogotovo kad to rade ljudi koji nisu branili Hrvatsku", istaknula je.
"Puno je primjera kad su branitelji oštro i rezolutno reagirali"
Navodi da ne vjeruje da se oni slažu s premijerom da Kundid krši zakon. "Ne vjerujem, ali svakako, bilo je puno primjera u povijesti Hrvatske nakon završetka rata, kad su hrvatski branitelji oštro i rezolutno reagirali. Pamtimo, naravno, i šator koji se nije skidao s porukom "Oba će pasti, oba su pala" i tako dalje", rekla je i dodala da i onda prosvjedovalo protiv neke politike.
"Ja ne govorim da bi trebalo prosvjedovati, ja govorim samo o tome da bi u zaštitu hrvatskog branitelja trebao valjda netko stati, pogotovo kad ga napadaju ljudi koji, kako neki kažu, imaju isto godina kao i on, pa su isto po logici stvari mogli stati u obranu Republike Hrvatske, a nisu to učinili. A general Kundid jest, hrvatski branitelj Kundid jest", navodi.
Dodala je da može samo zamisliti kako se on osjeća, jer mu je autoritet poljuljan. To je, dodaje, nedopustivo u takvoj službi. "Čini mi se da njegov autoritet sada nekako visi. Vjerojatno u stvarnosti pravi vojnici, dakle profesionalci, znaju o čemu se radi i slušaju njegove zapovijedi i dalje, i poštuju ga", istaknula je.
Kosor je dodala da će se u Kninu ova tema aktualizirati te da je moguće da će se i ove godine u Kninu čuti zabranjeni protuustavan pozdrav i da se onima koji ga budu uzvikivali neće dogoditi ništa, a da će u njihovu obranu stati, kaže, oni koji napadaju Kundida.
"Kundidu nema tko pisati, a nema očito tko ga niti braniti"
Upitana o prozivkama da se general Kundid nije obratio, Kosor je rekla da je on vojnik i da mu to pravila službe zapravo na neki način, ili na svaki način, zabranjuju. "On je vojnik, vojska se ne bavi politikom, vojnici se, profesionalci se, ne bave politikom. A ovo: "On nema moje povjerenje", to je čista politika. Radi se o pokušaju politizacije vojske", kazala je.
Bivša je premijerka poručila da govorimo o dostojanstvu najviše pozicioniranog vojnika u hrvatskoj vojsci u Republici Hrvatskoj. Kundid će, kaže, u Kninu imati neke svoje dužnosti, a kamere će vjerojatno biti usmjerene prema tome hoće li se i kako pozdraviti s premijerom Plenkovićem. "To su užasno osjetljive stvari, ali me kao bivšu ministricu branitelja baš vrijeđa što se vrijeđa hrvatskog branitelja kojem nema tko pisati, a nema očito tko ga niti braniti", istaknula je.
Smatra je da je jednostavno i glupo reći da bi nekoga s tako respektabilnim ratnim putem trebalo braniti, ali Kosor poručuje da ga treba braniti kao čovjeka i stati iza njega kao čovjeka. "On je isto, na kraju dana, samo čovjek i sigurno da ga to i pogađa i dira", dodala je.
"Činjenica da se generalu Kundidu spočitava nešto što je vezano i za tu paradu u Parizu je isto tako upravo nevjerojatno, zato što smo vidjeli na kraju kako je to sve izgledalo i da na kraju je tamo bio pozvan i jedan notorni Vučić, koji je, bez obzira je li on sjedio u prvom, drugom redu, gdje je sjedio po presedanu, ali da je tamo pozvan netko tko je 1995. urlao da Glina nikad neće biti Hrvatska i koji je svojatao, huškao i koji se nikada za to nije ispričao, čija ratna uloga, odnosno uloga u ratu, što svjedoče snimke iznad Sarajeva i sve ostalo što znamo o njemu kao potrčku u jednom notornom Šešelju, prijatelju Veseline Šljivančanina... Dakle, da on bude pozvan tamo i da on sjedi na toj nekoj paradi voljnih, je zaista ponižavajuće", rekla je.
Kosor je poručila da se radi o licemjerju Europske unije. "Tu se slažem s predsjednikom države koji pokušava dodatno, recimo, bildati tu neku suverenističku politiku. Nekad to uspije, nekad ne, tu isto ima uspona i padova, ali ja mislim upravo zato što mi imamo to iskustvo rata i upravo zbog rata smo imali ogromne probleme da završimo pregovore, jer nas je do zadnje sekunde naganjalo iz Haaga zbog topničkih dnevnika, generala Gotovine. Dakle, upravo zbog svega što smo prošli, mi bismo trebali na sve načine izbjegavati tu licemjernu poniznost", poručila je.
Mimohod u Parizu, kazala je, u par se dana sveo na "mjerenje u centimetrima ili metrima tko gdje sjedi", a ne na poruke koje su poslane. "Macron zna zašto je on pozvan, ali mi na to ne bismo trebali, i tu se slažem i s Milanovićem, mi na to ne bismo trebali bespogovorno, kao mali pilići, pristajati. Zato što kod nas, kod naših političara, velikog dijela naših političara, osobito vladajućih, a ovi u opoziciji još nisu stigli pokazati što o tome zapravo stvarno misle, i dalje je na snazi taj jedan podanički mentalitet", istaknula je.
"Mimohod u Parizu povod za ponižavanje generala Kundida"
Dodala je da kao da se još uvijek nisu osvijestili da smo suverena članica EU-a i NATO-a, da smo mi ravnopravni što se tiče glasa, statusa i svega s Francuskom, sa svim ostalim državama članicama, da je hrvatski jezik jedan od službenih jezika EU-a.
"Tko to uopće zna u Hrvatskoj? Tko o tome išta govori? Tako da taj podanički mentalitet u svemu, baš u tom sudjelovanju i tom inzistiranju, jer sad zatvaramo krug našeg razgovora kojim smo počeli, jer to je bio povod za ponižavanje generala Kundida. To je bio povod da se njega ponizilo kao vojnika, kao načelnika Glavnog stožera, kao čovjeka koji se borio za Hrvatsku od prvoga dana, koji je ranjen koji ima respektabilan put i pred kojim bi ljudi koji su mogli isto tako braniti Hrvatsku, a nisu to učinili iz različitih razloga, trebali stajati ničice", istaknula je.
"SDP djeluje kao razbijena vojska"
Komentirajući oporbu u posljednjih mjesec dana, Kosor je rekla da djeluju kao razbijena vojska. "Govorim o SDP-u. Nikako da se konsolidiraju i čini mi se da gospodin Hajdaš Dončić nikako da se snađe u toj ulozi predsjednika stranke. On se definitivno ne pozicionira i ne doživljava, možda on misli da se pozicionira, ali nažalost ne doživljava se kao neki osobiti autoritet na toj opozicijskoj sceni, ne doživljava se kao lider i to nije dobro", rekla je.
Dodala je da ni nakon kampanje koju su imali po cijeloj Hrvatskoj nisu narasli. "Nije to imalo nekog osobitog efekta vezano za inflaciju, očito to nije pogođeno. Govorili su manje-više sami sebi, ali dobro da su nešto radili, dobro da su bili na terenu, ali sad je zavladalo zatišje, mislim da su svi otišli na more", kazala je Kosor.
"Pelješki most je prevažna tema"
Dodala je da je oporba manje-više odšutjela situaciju koju imamo s Pelješkim mostom, čiji dio mora u rekonstrukciju.
"Govorim zbog toga što, naravno, Pelješki most je bio projekt kojim se osobito hvalio Andrej Plenković, iako tih 380, 390 milijuna eura nikada ne bi došlo u ruke, u konačnici Vladi koja može s tim raspolagati, pa onda angažirati izvođače, da Hrvatska nije postala članica Europske unije, jer to su bespovratna sredstva. Dakle, o tome se opozicija ništa osobito ne izjašnjava, ne oglašava. Meni se čini da je to na razini ipak laganog skandala. Neki građevinari s kojima sam razgovarala isto se za glavu hvataju, kako je to moguće", poručila je.
Pelješki most je, kaže Kosor, prevažna tema.
"Most je na neki način postao simbol, a gospodin Plenković si stalno to upisuje isto u legacy. Ima i drugih tema, od poskupljenja goriva, ove nevjerojatne izjave da je u Švedskoj gorivo skuplje 40% nego u Hrvatskoj, opet nikom ništa, nitko ne reagira. Tako da mislim da će opozicija opet koristiti ovo vrijeme da se dobro odmori. A može se pojaviti, evo, na Sinjskoj alci, svakako, vjerojatno će se netko pojaviti u Kninu i to će biti to, znači zatišje negdje do rujna", smatra.
Naglasila je da je samo u Hrvatskoj izbor novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora postaje političke tema, i pravosudna tema. Dodala je da ako je Dragan Primorac kandidat HDZ-a, odnosno kandidat Andreja Plenkovića za predsjedničke izbore, onda je logika i da ga HDZ želi na čelu HOO-a, kako su objavili neki mediji.
O pismu Josipa Dabre
Komentirajući jučerašnje pismo Josipa Dabre u kojem opet problematizira NDH, bivšu državu, antifašizam, Kosor je rekla da je to skretanje pozornosti na sebe.
"Na to ima pravo. Gospodin Dabro je vlast u Hrvatskoj. Sve ostalo što će on pisati meni posebno nije osobito važno, ali važno je tu ponoviti činjenicu da mi u vlasti, u Republici Hrvatskoj, zemlji Europske unije i NATO saveza, u 21. stoljeću, imamo i osobu koja javno veliča Antu Pavelića i ostaje u vladajućoj koaliciji. I pjeva, nešto ga malo oko toga kažnjavaju, ali on i dalje, on i dalje pjeva i kaže da će pjevati", naglasila je.
Dario Hrebak rekao je da se stvar oko Dabre primirila, Boška Ban da su vlasti važniji projekti, a ne glazbeni ukusi. "Nevrijedni su komentara, jer praviti se blesav na ono što je tako notorno je ponižavanje sviju nas. Znači, bolje da šute. Ponižavati nas i našu pamet sa svojih, njihovih 4 i pol, 5 ili koliko tisuća eura i praviti nas ludima i govoriti da ne vidimo, ne čujemo i da nismo normalni i da onaj koji pjeva Paveliću, da je to stvar ukusa, to je stvarno ponižavanje javnosti. Tako da, želim im lijepo, toplo ljeto i da se lijepo provedu, jer imaju čime, imaju gdje", poručila je.
Kosor je dodala da Hrvatskom vladaju oni koji smatraju da postoje dvostruke konotacije za zločinački pozdrav i to je, kaže, postalo normalno. "I tome se sada, kao što vidite, priklanjaju i sudovi, zato što oni tu političku činjenicu koju je uveo u javni prostor predsjednik Vlade oživljavaju zapravo kao uputu za djelovanje. To je postala politička činjenica koja se onda pretače i koja se piše zapravo u obrazloženjima sudskih presuda", rekla je.
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