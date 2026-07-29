Jadranka Kosor o Kundidu: Vrijeđa se branitelja kojem nema tko pisati, a nema ga očito tko niti braniti

"Činjenica da se generalu Kundidu spočitava nešto što je vezano i za tu paradu u Parizu je isto tako upravo nevjerojatno, zato što smo vidjeli na kraju kako je to sve izgledalo i da na kraju je tamo bio pozvan i jedan notorni Vučić, koji je, bez obzira je li on sjedio u prvom, drugom redu, gdje je sjedio po presedanu, ali da je tamo pozvan netko tko je 1995. urlao da Glina nikad neće biti Hrvatska i koji je svojatao, huškao i koji se nikada za to nije ispričao, čija ratna uloga, odnosno uloga u ratu, što svjedoče snimke iznad Sarajeva i sve ostalo što znamo o njemu kao potrčku u jednom notornom Šešelju, prijatelju Veseline Šljivančanina... Dakle, da on bude pozvan tamo i da on sjedi na toj nekoj paradi voljnih, je zaista ponižavajuće", rekla je.