Claptonov govor koji je šokirao svijet: "Izbacite crnce. Neka Britanija ostane bijela"

"Ima li večeras među publikom stranaca? Ako ih ima, neka podignu ruku. Gdje god da ste, mislim da bi svi trebali otići. Ne samo iz ove dvorane, već iz naše zemlje. Ne želim vas ovdje. Trebali bi da glasati za Enocha Powella. On je naš čovjek. Sve ih treba poslati nazad. Ne smijemo dozvoliti da Britanija postane crnačka kolonija. Izbacite strance. Izbacite crnce. Neka Britanija ostane bijela. Nekad sam uzimao drogu, sad sam ovisan o rasizmu. Mnogo je jači. Van s imigrantima! Neka Britanija ostane bijela“, poručio je tada Clapton.