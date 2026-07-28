"OVISAN O RASIZMU"
Claptonov govor koji je šokirao svijet: "Izbacite crnce. Neka Britanija ostane bijela"
Navršava se 50 godina od osnutka pokreta Rock Against Racism, koji je nastao kao odgovor na rasistički govor Erica Claptona tijekom koncerta u Birminghamu 1976. godine. Glazbenik se za svoje izjave javno ispričao tek više od četiri desetljeća kasnije
Kako piše El País, ljeto 1976. u Velikoj Britaniji obilježili su rast potpore krajnje desnoj stranci National Front i sve češći rasistički napadi na ulicama.
U takvoj atmosferi Clapton je 5. kolovoza 1976. tijekom koncerta u Birminghamu s pozornice otvoreno podržao kontroverznog političara Enocha Powella, poznatog po antiimigrantskim stavovima. Glazbenik, koji je kasnije priznao da je u to vrijeme bio ovisan o alkoholu i drogama, publici je uputio niz rasističkih poruka, pozivajući imigrante da napuste Britaniju i poručivši da zemlja treba "ostati bijela".
"Izbacite crnce"
"Ima li večeras među publikom stranaca? Ako ih ima, neka podignu ruku. Gdje god da ste, mislim da bi svi trebali otići. Ne samo iz ove dvorane, već iz naše zemlje. Ne želim vas ovdje. Trebali bi da glasati za Enocha Powella. On je naš čovjek. Sve ih treba poslati nazad. Ne smijemo dozvoliti da Britanija postane crnačka kolonija. Izbacite strance. Izbacite crnce. Neka Britanija ostane bijela. Nekad sam uzimao drogu, sad sam ovisan o rasizmu. Mnogo je jači. Van s imigrantima! Neka Britanija ostane bijela“, poručio je tada Clapton.
Njegove izjave izazvale su šok, tim više što je samo dvije godine ranije ostvario veliki uspjeh obradom pjesme I Shot the Sheriff, čiji je autor jamajčanska reggae legenda Bob Marley.
Rađanje pokreta Rock Against Racism
Claptonov govor posebno je pogodio fotografa i aktivista Reda Saundersa, koji je tada već razmišljao o osnivanju antirasističke organizacije glazbenika.
"Bio sam njegov obožavatelj i redovito odlazio na njegove koncerte. Kad sam pročitao što je rekao, a potom i čuo snimku, bio sam zgrožen", prisjetio se Saunders.
U otvorenom pismu objavljenom u britanskim glazbenim časopisima optužio je Claptona da duguje velik dio svoje karijere crnačkoj glazbi te najavio osnivanje pokreta Rock Against Racism, pozvavši glazbenike i publiku da mu se pridruže. U svega nekoliko tjedana stigle su stotine odgovora, a organizacija je ubrzo počela okupljati izvođače diljem zemlje.
Bowie: Britaniji bi koristio fašistički vođa
Clapton nije bio jedini glazbenik koji je tih godina izazivao kontroverze. Pojedini rock i punk izvođači koristili su fašističku simboliku kao provokaciju, dok je David Bowie 1976. također izazvao burne reakcije izjavama u kojima je govorio kako bi Britaniji koristio "fašistički vođa". Bowie se kasnije ogradio od tih riječi, tvrdeći da su bile posljedica teške ovisnosti o kokainu.
Prvi koncert Rock Against Racism održan je u studenome 1976. u istočnom Londonu, a tijekom sljedećih godina pokret je organizirao brojne nastupe na kojima su sudjelovali Joy Division, Elvis Costello, Buzzcocks, Aswad, Gang of Four, Stiff Little Fingers i brojni drugi izvođači. Potporu pokretu dali su i Sex Pistolsi, iako nisu nastupali na njihovim koncertima.
Isprika tek 2018. godine
Vrhunac aktivnosti dogodio se u travnju 1978., kada je oko 100.000 ljudi marširalo Londonom do Victoria Parka, gdje su nastupili The Clash, X-Ray Spex i Tom Robinson Band. Mnogi taj događaj smatraju jednim od ključnih trenutaka u borbi protiv rastućeg utjecaja krajnje desnog National Fronta.
Clapton se od svojih izjava godinama nije jasno ogradio. Još je 2004. Enocha Powella nazivao "iznimno hrabrim čovjekom", a u autobiografiji iz 2007. priznao je da je bio "namjerno slijep" prema rasnim pitanjima.
Tek je 2018., tijekom predstavljanja dokumentarnog filma Eric Clapton: Life in 12 Bars, javno izrazio žaljenje.
"Zgrožen sam svojim šovinističkim i fašističkim komentarima. Tada sam uništavao sve čega sam se dotaknuo. Sramio sam se onoga što sam bio. Polovica mojih prijatelja bili su crnci, bio sam u vezi s crnkinjom i cijelog sam života zagovarao crnačku glazbu", rekao je tada.
Podrška Palestini
Posljednjih godina Clapton je ponovno privlačio pozornost političkim stavovima. Tijekom pandemije s Van Morrisonom objavio je pjesmu Stand and Deliver, kojom su kritizirali epidemiološke mjere i nošenje maski, a potom i pjesmu This Has Gotta Stop, u kojoj se usprotivio cijepljenju protiv covida-19.
Nakon što je 2022. obolio od koronavirusa i morao otkazati nekoliko koncerata, godinu poslije objavio je pjesmu Voice of a Child, posvećenu djeci u Palestini, te organizirao humanitarni koncert za pomoć palestinskoj djeci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare