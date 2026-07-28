U našem susjedstvu uveden plaćeni menstrualni dopust

Inicijativu za izmjene zakona još je u ožujku, uoči Međunarodnog dana žena, podnijela nezavisna zastupnica Jevrosima Pejović. Prijedlog je prije današnjeg glasovanja jednoglasno podržan na Odboru za zdravstvo, rad i socijalnu skrb te na Zakonodavnom odboru, pišu Vijesti.me.