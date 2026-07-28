Povijesni zakon
U našem susjedstvu uveden plaćeni menstrualni dopust
Crnogorski parlament je usvojio izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se uvodi pravo na dva dana plaćenog dopusta mjesečno za žene kojima je dijagnosticirana sekundarna dismenoreja, odnosno bolne menstruacije.
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Novo pravo odnosi se na žene koje pate od stanja poput endometrioze, mioma, polipa, upale jajnika, sindroma policističnih jajnika i drugih bolesti koje mogu uzrokovati izrazito bolne menstrualne cikluse.
Inicijativu za izmjene zakona još je u ožujku, uoči Međunarodnog dana žena, podnijela nezavisna zastupnica Jevrosima Pejović. Prijedlog je prije današnjeg glasovanja jednoglasno podržan na Odboru za zdravstvo, rad i socijalnu skrb te na Zakonodavnom odboru, pišu Vijesti.me.
Kako se navodi u obrazloženju zakona, cilj izmjena je bolje urediti prava žena kojima je dijagnosticirana sekundarna dismenoreja, smanjiti predrasude na radnom mjestu te omogućiti bolju ravnotežu između zdravstvenih potreba i poslovnih obveza.
Prema novim pravilima, ženama sa sekundarnom dismenorejom priznaje se pravo na posebno stanje privremene nesposobnosti za rad. Dijagnozu postavlja liječnik specijalist, a osiguranice će liječničku potvrdu morati obnavljati jednom godišnje, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, dok će je poslodavcu biti dužne dostaviti do 30. siječnja sljedeće godine.
Sekundarna dismenoreja podrazumijeva bolne menstruacije koje su posljedica dijagnosticiranih ginekoloških bolesti, a osim jakih bolova mogu biti praćene simptomima poput obilnih krvarenja, bolova tijekom spolnog odnosa, bolnog mokrenja ili problema s plodnošću.
Usvajanjem ovih izmjena žene s potvrđenom dijagnozom sekundarne dismenoreje ostvaruju pravo na dva dana plaćenog dopusta svakog mjeseca kada zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti raditi.
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