škaljarski i kavački klan
Barcelona kao "zona smrti": U pola godine treće ubojstvo u obračunu balkanskih kartela
Ubojstvo srpskog državljanina u nedjelju, 7. lipnja, u Barceloni samo je posljednje u nizu likvidacija u glavnom gradu Katalonije. U travnju je ubijen istaknuti član škaljarskog klana Krsto Vujović, a krajem prosinca prošle godine i M. M. iz Podgorice.
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Srpski državljanin, čiji identitet zasad nije poznat, ubijen je sinoć oko 21 sat u dvorištu stambene zgrade u Barceloni. Prema izjavama očevidaca koje su prenijeli lokalni mediji, s leđa mu je prišao muškarac odjeven u crno, visok i snažne građe, te ispalio rafal prema njemu. Ubojica je pobjegao s mjesta događaja. Policija je blokirala taj dio Barcelone, ali osumnjičenik još nije priveden. Unatoč naporima liječnika da spase žrtvu, srpski državljanin preminuo je na mjestu događaja, prenosi Miloš Ž. Lasić za Nova.rs.
Nasilje u Barceloni dosegnulo je takve razmjere da su lokalni stanovnici organizirali prosvjed kako bi skrenuli pozornost gradskih vlasti, a za velik dio tog nasilja, pucnjava i ubojstava odgovorni su upravo crnogorsko-srpski klanovi. Zapravo, ubojstvo Srbina u petak treća je likvidacija u Barceloni čije su žrtve, a najvjerojatnije i počinitelji, s ovih prostora.
Nekoliko mjeseci ranije Barcelona je bila poprište još jednog sukoba između zaraćenih balkanskih narkokartela.
U travnju ove godine pripadnik škaljarskog klana Krsto Vujović teško je ranjen, također u Barceloni, dok je sjedio u restoranu sa suprugom i djetetom. Teško ranjeni Vujović kasnije je podlegao ozljedama u bolnici.
Riječ je o visokopozicioniranom pripadniku škaljarskog klana koji se u vrijeme smrti nalazio u bijegu od crnogorskih istražnih tijela. Teretili su ga da je organizirao kriminalnu skupinu odgovornu za ubojstvo Šćepana Roganovića kod Kanli kule u Herceg Novom 2020. godine.
Asesinato a tiros en la Zona Franca de Barcelona.— Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 7, 2026
30 tiroteos y 4 muertos este año.
El buenismo de la Generalitat del PSC es incapaz de poner coto al crimen organizado y ha convertido a Cataluña en el paraíso europeo de las plantaciones de marihuana.pic.twitter.com/rA9DvR2W9g
Ubijeni Krsto Vujović godinama je slovio za važnog člana škaljarskog klana koji je sudjelovao u nekim od najsloženijih operacija ove kriminalne skupine, uključujući i likvidacije protivnika, uglavnom pripadnika suparničkog kavačkog klana.
Osim za ubojstvo Šćepana Roganovića, sudilo mu se i za planiranje likvidacije Novljanina Nemanje Zurovca, navodnog pripadnika kavačkog klana. Početkom travnja Specijalno državno tužiteljstvo (SDT) Crne Gore predalo je Specijalnom odjelu Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv 12 okrivljenika, nakon završene istrage, zbog sumnje da su sudjelovali u međunarodnom krijumčarenju 5,6 tona kokaina.
U prosincu prošle godine u Barceloni je ubijen Podgoričanin M. M. (33), koji se također dovodio u vezu sa škaljarskim klanom. Napadač mu je prišao s leđa, ispalio tri hica i pobjegao. Od zadobivenih ozljeda Podgoričanin je preminuo na mjestu događaja.
Ubijeni mladić uhićen je 2020. godine u Beogradu zbog sumnje da je planirao osvetu za ranjavanje jednog pripadnika klana. Zajedno s još dvojicom sugrađana i jednim Banjolučaninom uhićen je u poznatom beogradskom hotelu u veljači te godine, a jedini je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od dvije godine.
Ime M. M. prvi se put u javnosti pojavilo 2015. godine, kada je sa samo 23 godine uhićen u Valenciji zbog trgovine kokainom. Tada je povezivan s Goranom Radomanom, koji je iste godine ubijen. Ubojstvo Radomana označeno je kao prva likvidacija u ratu kotorskih klanova – škaljarskog i kavačkog.
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