Barcelona kao "zona smrti": U pola godine treće ubojstvo u obračunu balkanskih kartela

Srpski državljanin, čiji identitet zasad nije poznat, ubijen je sinoć oko 21 sat u dvorištu stambene zgrade u Barceloni. Prema izjavama očevidaca koje su prenijeli lokalni mediji, s leđa mu je prišao muškarac odjeven u crno, visok i snažne građe, te ispalio rafal prema njemu. Ubojica je pobjegao s mjesta događaja. Policija je blokirala taj dio Barcelone, ali osumnjičenik još nije priveden. Unatoč naporima liječnika da spase žrtvu, srpski državljanin preminuo je na mjestu događaja, prenosi Miloš Ž. Lasić za Nova.rs.