VIDEO / Ovaj vulkan veći je od Hrvatske, Srbije i BiH zajedno, a vrh mu je kao tri Mount Everesta

Za usporedbu, prosječni nagib uspona od baznog kampa do vrha Mount Everesta bliži je 35 stupnjeva. Osoba koja bi hodala Olympus Monsom brzinom od četiri kilometra na sat trebala bi oko 75 sati da stigne od podnožja do vrha, odnosno nešto više od tri dana neprekidnog hoda, a da pritom nikada ne naiđe na teren koji bi zahtijevao planinarsku opremu.