Drastična promjena: Uvode se promjene koje će utjecati i na stotine tisuća Hrvata

Ova inicijativa dobila je neočekivanu podršku s različitih strana. Dennis Radtke, šef radničkog krila Unije (CDA), smatra da je ovo nužan korak za bolje uvezivanje mirovinskih stupova. Podrška stiže i od Udruge njemačkih osiguravatelja (GDV), koja predlaže uvođenje takozvanog “Opt-out” modela. Prema tom modelu, svi bi radnici automatski bili uključeni u strukovnu mirovinu, a iz nje bi mogli izaći samo ako podnesu aktivan pisani prigovor. Osiguravatelji tvrde da bi to dugoročno rasteretilo državni proračun i osiguralo veće mirovine.