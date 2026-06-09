njemačke mirovine
Drastična promjena: Uvode se promjene koje će utjecati i na stotine tisuća Hrvata
Njemački institut za dionice predlaže dodatnu modernizaciju sustava kroz uvođenje posebnog "depozita za starosnu mirovinu".
Golemu prašinu u njemačkoj javnosti podigla je izjava saveznog kancelara Friedricha Merza (CDU) koji je otvoreno priznao da će zakonsko mirovinsko osiguranje u budućnosti pružati „u najboljem slučaju samo osnovnu zaštitu“ za starost, piše Ivana Kaldinov za Fenix.
Iako u Njemačkoj već četvrt stoljeća vrijedi pravilo da se stabilna starost mora graditi na tri stupa (državnom, strukovnom i privatnom), stvarnost na terenu potpuno je podbacila. Zbog toga Njemački savez sindikata (DGB) sada traži radikalne reforme i ukidanje dobrovoljnosti u drugom stupu osiguranja.
Ključni podaci o trenutnom stanju i najavljenoj reformi:
- Sustav u brojkama: Trenutno tek polovica zaposlenih u Njemačkoj koji podliježu plaćanju socijalnih doprinosa ima ugovorenu strukovnu mirovinu preko poduzeća (bAV).
- Milijuni radnika bez zaštite: Oko 20 milijuna zaposlenih u Njemačkoj uopće nema radničku mirovinu, a glavni razlog je to što rade u tvrtkama koje nisu obvezane kolektivnim ugovorima.
- Krah dosadašnjih modela: Takozvana “Riester-rente“, koja je uvedena početkom 2000-ih, potpuno je podbacila i nije uspjela nadoknaditi rezove u državnim mirovinama, zbog čega se od 1. siječnja 2027. uvode novi, profitabilniji privatni proizvodi.
Sindikati traže uvođenje obveze: „Ne smije ići samo na štetu radnika“
Predsjednica DGB-a Yasmin Fahimi javno je zatražila uvođenje obveznog strukovnog mirovinskog osiguranja koje bi se plaćalo uz redovnu državnu mirovinu. Iako detalji financiranja još nisu potpuno definirani, sindikati jasno poručuju da novi namet ne smije ići jednostrano na teret zaposlenika. DGB predlaže da se radnici iz tvrtki bez kolektivnih ugovora pod određenim uvjetima prebace u već postojeće, stabilne mirovinske modele, a konkretne smjernice bit će predstavljene krajem mjeseca.
Ova inicijativa dobila je neočekivanu podršku s različitih strana. Dennis Radtke, šef radničkog krila Unije (CDA), smatra da je ovo nužan korak za bolje uvezivanje mirovinskih stupova. Podrška stiže i od Udruge njemačkih osiguravatelja (GDV), koja predlaže uvođenje takozvanog “Opt-out” modela. Prema tom modelu, svi bi radnici automatski bili uključeni u strukovnu mirovinu, a iz nje bi mogli izaći samo ako podnesu aktivan pisani prigovor. Osiguravatelji tvrde da bi to dugoročno rasteretilo državni proračun i osiguralo veće mirovine.
Poslodavci u strahu od eksplozije troškova rada
S druge strane, uvođenje obveznog mirovinskog stupa nailazi na žestok otpor u gospodarskim krugovima. Klaus Stiefermann iz Udruge za strukovno mirovinsko osiguranje (aba) upozorava na goleme financijske pritiske koji bi pogodili tvrtke.
„Čak 57 posto poslodavaca u Njemačkoj svojim radnicima trenutno uopće ne nudi strukovnu mirovinu. Ako bi preko noći postali zakonski obvezni povećati svoje sporedne troškove plaća, to bi mnoge tvrtke moglo odvesti izravno u ozbiljne poslovne poteškoće“ rekao je Klaus Stiefermann, udruga „aba“.
Kako bi se ublažio ovaj udar, GDV predlaže kreiranje jednostavnog i jeftinog bAV-baznog proizvoda prilagođenog malim i srednjim poduzetnicima. Njemački institut za dionice (Deutsches Aktieninstitut) pak predlaže da se za strukovne mirovine otvori i novi „depozit za starosnu mirovinu“ (Altersvorsorgedepot), koji službeno starta 2027. godine. To bi omogućilo da radnici prilikom promjene poslodavca vrlo jednostavno i bez komplicirane birokracije prenesu svoja ušteđena mirovinska prava u novu tvrtku.
Krajem lipnja Vladino povjerenstvo za mirovine predstavit će službene prijedloge reformi. Najveći izazov, bez obzira na uvođenje zakonske obveze, ostaje činjenica da milijuni građana s niskim primanjima jednostavno nemaju financijskih sredstava za dodatno izdvajanje sa strane, zbog čega će država morati osmisliti modele s minimalnim vlastitim udjelom radnika.
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