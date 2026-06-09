Divovska mrlja duga 8.850 kilometara i teška 37,5 milijuna tona između Afrike i Amerike nije onečišćenje

Da bismo razumjeli sargassum, potrebno je znati što on zapravo jest. Makroalga je alga dovoljno velika da se može vidjeti golim okom, za razliku od mikroskopskih mikroalgi, a sargassum je jedna od njih. Živi u vodi i raste u velikim plutajućim nakupinama koje funkcioniraju kao pravi pokretni ekosustavi usred oceana.