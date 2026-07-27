u ograničeno područje
Izrael odobrio ulazak međunarodnih snaga u Gazu
Izraelski sigurnosni kabinet u nedjelju je odobrio pravni okvir kojim se Međunarodnim stabilizacijskim snagama (ISF) dopušta ulazak u Pojas Gaze, izvijestili su lokalni mediji.
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ISF je dio Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa i trebao bi osigurati međunarodne mirovne trupe u Pojasu za održavanje reda.
Odobrenje dolazi uoči planiranog sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i Trumpa u Washingtonu u utorak.
Ulazak početnih međunarodnih mirovnih snaga u sklopu Trumpovog plana od 20 točaka za Gazu, u ograničeno područje u Rafahu odobrio je kabinet, izvijestio je list Haaretz.
Glavni izaslanik Odbora za mir za Gazu, Nickolay Mladenov, objavio je na platformi X da je ovo "ključno za stabilizaciju i demilitarizaciju Gaze te omogućavanje prelaska na učinkovitu palestinsku prijelaznu upravu".
"Fokus je sada na osiguravanju da krenemo naprijed s Trumpovim planom od 20 točaka za Gazu", dodao je.
Prva faza plana je pilot projekt u Rafahu gdje će se graditi privremeni smještaji za Palestince, izvijestili su Jerusalem Post i ynet.
Prema izvješćima, svatko tko želi živjeti u tom području proći će stroge postupke provjere kako bi se osiguralo da nije povezan s islamističkom skupinom Hamas.
Nakon sporazuma o prekidu vatre u listopadu, Trump je osnovao Odbor za mir kao dio mirovnog plana nakon dvije godine rata između Izraela i Hamasa.
Tijelo je osmišljeno za nadzor obnove i sigurnosti u Pojasu Gaze.
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