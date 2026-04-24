56. dan rata

FOTO, VIDEO / Bijela kuća: Predsjednik je spreman "dati šansu diplomaciji". Witkoff i Kushner putuju u Pakistan

Hina
24. tra. 2026. 06:20
22:56
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.

Primirje, postignuto nakon razgovora između veleposlanika dviju zemalja u Washingtonu prošli tjedan, a koje istječe u nedjelju, donijelo je značajno smanjenje nasilja. Napadi su se, međutim, nastavili u južnom Libanonu, gdje su izraelske trupe zauzele samoproglašenu tampon zonu. Hezbolah, kojeg podržava Iran, tvrdi da ima pravo oduprijeti se okupacijskim snagama.

21:46

prije 1 h

Witkoff i Kushner odlaze u Pakistan zbog pregovora s Iranom

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i njegov zet ⁠Jared ​Kushner otputovat će u Islamabad u subotu ujutro na pregovore s Iranom kojima će Pakistan posredovati, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u intervjuu za Fox News.

"Svi će biti u pripravnosti odletjeti u Pakistan ako to bude potrebno, no najprije će Steve i Jared otići onamo te izvijestiti predsjednika, potpredsjednika i ostatak tima", rekla je Leavitt za emisiju Fox Newsa "America Reports".

Očekuje se da će iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči stići u pakistansku metropolu u petak kako bi razgovarao o prijedlozima za ponovo pokretanje mirovnih pregovora sa SAD-om.

No pakistanski izvori rekli su da se neće ondje sastati s američkim pregovaračima. Arakči je napisao na X-u da posjećuje Pakistan, Oman i Rusiju kako bi s partnerima razgovarao o bilateralnim pitanjima i konzultirao se o regionalnim temama, dodavši da su iranski susjedi i dalje prioritet Teherana.

Dva izvora iz pakistanske vlade upoznata s pregovorima rekla su da će Arakčijev posjet biti kratak i da je u svrhu pregovora sa SAD-om, koje će potom Pakistan kao posrednik prenijeti Washingtonu.

U izvješćima u iranskim državnim medijima i prema pakistanskim izvorima nema spomena o Mohammadu Bageru Kalibafu, predsjedniku iranskog parlamenta koji je bio na čelu izaslanstva na dosad jedinim održanim pregovorima ranije ovaj mjesec.

Pakistanski izvori rekli su ranije da je američki logistički i sigurnosni tim u Islamabadu radi priprema za potencijalne pregovore.

Posljednja runda pregovora očekivala se u utorak, ali do nje nikad nije došlo. Iran je rekao da nije spreman obvezati se na sudjelovanje, a američko izaslanstvo predvođeno potpredsjednikom JD-jem Vanceom nikad nije napustilo Washington.

Trump je u utorak jednostrano u zadnji trenutak produžio dvotjedno primirje kako bi omogućio dovoljno vremena za ponovni susret pregovarača.

20:57

prije 1 h

Visoki iranski dužnosnik: Nema planiranih razgovora između SAD-a i Irana u Pakistanu

Al Jazeera je izravno pitala jednog visokog dužnosnika hoće li biti razgovora između SAD-a i Irana u Pakistanu, a on je jasno rekao da ih neće biti.

Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, izjavio je da će posjetiti Pakistan, Oman i Rusiju kako bi razgovarao o regionalnim zbivanjima.

Ti regionalni partneri imaju vlastite ideje o tome kako riješiti ovaj zastoj, no za sada je Iran poručio da neće sudjelovati u novom krugu pregovora.

20:48

prije 2 h

Iranski ministar vanjskih poslova Araghchi stigao u Pakistan

Iranski ministar vanjskih poslova stigao je u Islamabad.

Prema izvještaju novinara iranske državne novinske agencije Mehr, njegov posjet „ostvaren je s ciljem prenošenja iranskih stavova i razmatranja u vezi s okončanjem nametnutog rata”.

Seyed Abbas Araghchi ranije je izjavio da je „svrha mojih posjeta bliska koordinacija s našim partnerima”.

Ovaj dolazak uslijedio je nakon što je Karoline Leavitt izjavila da će Jared Kushner i posebni izaslanik Steve Witkoff sutra otputovati u Pakistan.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance bit će spreman pridružiti se iz SAD-a, dodala je Trumpova glasnogovornica.

20:43

prije 2 h

SAD zamrzava 344 milijuna dolara u kriptovalutama povezanim s Iranom

Američko Ministarstvo financija objavilo je da proširuje ono što SAD naziva operacijom „Economic Fury” protiv Irana, javlja Sky News.

Scott Bessent, ministar financija u administraciji Donalda Trumpa, upravo je najavio nove mjere usmjerene na iransko gospodarstvo.

Poručio je da će SAD „nastaviti sustavno smanjivati sposobnost Teherana da generira, premješta i vraća financijska sredstva”.

Glavna nova mjera odnosi se na sankcioniranje niza kripto-novčanika povezanih s Iranom, za koje Ministarstvo financija tvrdi da će rezultirati zamrzavanjem 344 milijuna dolara (više od 254 milijuna funti) u kriptovalutama.

„Pratit ćemo novac koji Teheran očajnički pokušava premjestiti izvan zemlje i ciljati sve financijske kanale povezane s režimom”, dodao je Bessent.

Analitičari smatraju da se Trumpova administracija oslanja na ekonomske mjere kako bi prisilila Iran na pregovore i prihvaćanje američkih zahtjeva. Ti se motivi također povezuju s aktualnom američkom blokadom iranskih luka, za koju je Trump sinoć rekao da bi mogla dovesti do trajnog oštećenja i slabljenja iranske naftne infrastrukture.

20:42

prije 2 h

SAD uvodi sankcije kineskoj rafineriji i za 40 brodarskih tvrtki zbog iranske nafte

Administracija Donalda Trumpa uvodi gospodarske sankcije velikoj rafineriji nafte sa sjedištem u Kini te za oko 40 brodarskih kompanija i tankera uključenih u transport iranske nafte.

Ovaj potez potvrđuje prijetnje Trumpove administracije o uvođenju sekundarnih sankcija tvrtkama i državama koje posluju s Iranom. Također je dio pojačane kampanje s ciljem presijecanja ključnog izvora prihoda Irana – izvoza nafte, javlja Al Jazeera.

Sjedinjene Države su ovog mjeseca uvele fizičku blokadu Hormuškog tjesnaca, pomorskog prolaza u Perzijskom zaljevu ključnog za globalnu opskrbu energijom.

Sankcije dolaze samo nekoliko tjedana prije planiranog susreta predsjednika Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga u Pekingu.

20:10

prije 2 h

Trump produljio izuzeće za 90 dana za brodove koji prevoze energente

Predsjednik Trump odobrio je produljenje izuzeća od Jonesova zakona za 90 dana, čime se olakšava neameričkim brodovima prijevoz nafte i prirodnog plina, javlja Al Jazeera.

Prvo je u ožujku najavio 60-dnevno izuzeće, s ciljem stabilizacije cijena energije i olakšavanja isporuka nafte i plina u SAD nakon praktičnog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

“Novi podaci prikupljeni od izdavanja početnog izuzeća pokazali su da je znatno veća količina opskrbe mogla brže stići u američke luke”, navodi se u objavi Bijele kuće na društvenim mrežama.

Cijena nafte Brent, međunarodnog standarda, pala je nakon te vijesti, krećući se između 103 i više od 107 dolara po barelu – što je i dalje gotovo 50 posto više nego 28. veljače, kada su SAD i Izrael napali Iran.

Pritisak na promet kroz tjesnac odrazio se na globalne pomorske trgovačke tokove, uključujući i Panamski kanal, gotovo na drugoj strani svijeta.

19:41

prije 3 h

Bijela kuća kaže da Iran želi razgovarati, JD Vance u pripravnosti u Washingtonu

Leavitt je rekla novinarima da “Iranci žele razgovarati uživo” te da je američki predsjednik spreman “dati šansu diplomaciji”.

Glasnogovornica Bijele kuće dodala je da će potpredsjednik JD Vance ostati u pripravnosti u Washingtonu te da će biti upućen u Pakistan “ako procijenimo da je to nužno korištenje njegova vremena”.

19:25

prije 3 h

Bijela kuća: Witkoff i Kushner putuju u Pakistan na razgovore s Iranom

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner otputovat će u subotu ujutro u Pakistan na razgovore s Iranom, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u intervjuu za Fox News.

18:54

prije 4 h

Merz: Sankcije Iranu bi se mogle ublažiti u okviru sporazuma za završetak rata

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da bi Europska unija mogla razmotriti ublažavanje sankcija Iranu ako se postigne sveobuhvatan sporazum o okončanju rata.

Govoreći nakon summita EU-a na Cipru, Merz je naznačio da bi ublažavanje sankcija moglo biti dio šireg diplomatskog procesa.

„Ublažavanje sankcija može biti dio procesa“, rekao je novinarima.

Merz je sugerirao da među čelnicima EU-a postoji podrška za istraživanje tog pristupa.

„Nitko se tome nije usprotivio“, rekao je, dodajući da bi takvi koraci mogli potaknuti pregovore i pridonijeti trajnom primirju.

Merzovi komentari ukazuju na moguću europsku ulogu u diplomaciji, pri čemu se sankcije promatraju kao sredstvo pritiska za poticanje obje strane prema širem dogovoru.

18:17

prije 4 h

Netanyahu: Hezbollah pokušava sabotirati postizanje povijesnog mira

Izrael će nastaviti napadati “svaku prijetnju” u Libanonu, rekao je premijer Benjamin Netanyahu, dan nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile trodnevno produljenje primirja, javlja CNN.

Izraelski čelnik optužio je Hezbollah da pokušava narušiti mirovni proces između Izraela i Libanona.

“Započeli smo proces za postizanje povijesnog mira između Izraela i Libanona, i jasno nam je da Hezbollah pokušava to sabotirati,” rekao je.

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su u petak pogodile strukture Hezbollaha u području Deir Aamesa na jugu Libanona nakon “kršenja primirja” od strane te skupine koju podupire Iran dan ranije.

IDF je također naveo da je u petak razmijenio vatru s pripadnicima Hezbollaha u Bint Jbeilu na jugu Libanona te pritom ubio šest operativaca.

“Održavamo punu slobodu djelovanja protiv svake prijetnje, uključujući i nove. Napali smo jučer i napali smo danas,” rekao je Netanyahu. “Odlučni smo obnoviti sigurnost za stanovnike sjevera.”

Uvjeti primirja, koje su pomogle pregovarati SAD, predviđaju da Izrael smije poduzeti “sve potrebne mjere u samoobrani.”

Hezbollah je izjavio da primirje u Libanonu “nema nikakvo značenje” zbog stalnih napada Izraela.

