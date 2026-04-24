56. dan rata
FOTO, VIDEO / Bijela kuća: Predsjednik je spreman "dati šansu diplomaciji". Witkoff i Kushner putuju u Pakistan
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
Primirje, postignuto nakon razgovora između veleposlanika dviju zemalja u Washingtonu prošli tjedan, a koje istječe u nedjelju, donijelo je značajno smanjenje nasilja. Napadi su se, međutim, nastavili u južnom Libanonu, gdje su izraelske trupe zauzele samoproglašenu tampon zonu. Hezbolah, kojeg podržava Iran, tvrdi da ima pravo oduprijeti se okupacijskim snagama.
49 Objava
21:46
prije 1 h
Witkoff i Kushner odlaze u Pakistan zbog pregovora s Iranom
Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner otputovat će u Islamabad u subotu ujutro na pregovore s Iranom kojima će Pakistan posredovati, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u intervjuu za Fox News.
"Svi će biti u pripravnosti odletjeti u Pakistan ako to bude potrebno, no najprije će Steve i Jared otići onamo te izvijestiti predsjednika, potpredsjednika i ostatak tima", rekla je Leavitt za emisiju Fox Newsa "America Reports".
Očekuje se da će iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči stići u pakistansku metropolu u petak kako bi razgovarao o prijedlozima za ponovo pokretanje mirovnih pregovora sa SAD-om.
No pakistanski izvori rekli su da se neće ondje sastati s američkim pregovaračima. Arakči je napisao na X-u da posjećuje Pakistan, Oman i Rusiju kako bi s partnerima razgovarao o bilateralnim pitanjima i konzultirao se o regionalnim temama, dodavši da su iranski susjedi i dalje prioritet Teherana.
Dva izvora iz pakistanske vlade upoznata s pregovorima rekla su da će Arakčijev posjet biti kratak i da je u svrhu pregovora sa SAD-om, koje će potom Pakistan kao posrednik prenijeti Washingtonu.
U izvješćima u iranskim državnim medijima i prema pakistanskim izvorima nema spomena o Mohammadu Bageru Kalibafu, predsjedniku iranskog parlamenta koji je bio na čelu izaslanstva na dosad jedinim održanim pregovorima ranije ovaj mjesec.
Pakistanski izvori rekli su ranije da je američki logistički i sigurnosni tim u Islamabadu radi priprema za potencijalne pregovore.
Posljednja runda pregovora očekivala se u utorak, ali do nje nikad nije došlo. Iran je rekao da nije spreman obvezati se na sudjelovanje, a američko izaslanstvo predvođeno potpredsjednikom JD-jem Vanceom nikad nije napustilo Washington.
Trump je u utorak jednostrano u zadnji trenutak produžio dvotjedno primirje kako bi omogućio dovoljno vremena za ponovni susret pregovarača.
20:57
prije 1 h
Visoki iranski dužnosnik: Nema planiranih razgovora između SAD-a i Irana u Pakistanu
Al Jazeera je izravno pitala jednog visokog dužnosnika hoće li biti razgovora između SAD-a i Irana u Pakistanu, a on je jasno rekao da ih neće biti.
Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, izjavio je da će posjetiti Pakistan, Oman i Rusiju kako bi razgovarao o regionalnim zbivanjima.
Ti regionalni partneri imaju vlastite ideje o tome kako riješiti ovaj zastoj, no za sada je Iran poručio da neće sudjelovati u novom krugu pregovora.
20:48
prije 2 h
Iranski ministar vanjskih poslova Araghchi stigao u Pakistan
Iranski ministar vanjskih poslova stigao je u Islamabad.
Prema izvještaju novinara iranske državne novinske agencije Mehr, njegov posjet „ostvaren je s ciljem prenošenja iranskih stavova i razmatranja u vezi s okončanjem nametnutog rata”.
Seyed Abbas Araghchi ranije je izjavio da je „svrha mojih posjeta bliska koordinacija s našim partnerima”.
Ovaj dolazak uslijedio je nakon što je Karoline Leavitt izjavila da će Jared Kushner i posebni izaslanik Steve Witkoff sutra otputovati u Pakistan.
Potpredsjednik SAD-a JD Vance bit će spreman pridružiti se iz SAD-a, dodala je Trumpova glasnogovornica.
20:43
prije 2 h
SAD zamrzava 344 milijuna dolara u kriptovalutama povezanim s Iranom
Američko Ministarstvo financija objavilo je da proširuje ono što SAD naziva operacijom „Economic Fury” protiv Irana, javlja Sky News.
Scott Bessent, ministar financija u administraciji Donalda Trumpa, upravo je najavio nove mjere usmjerene na iransko gospodarstvo.
Poručio je da će SAD „nastaviti sustavno smanjivati sposobnost Teherana da generira, premješta i vraća financijska sredstva”.
Glavna nova mjera odnosi se na sankcioniranje niza kripto-novčanika povezanih s Iranom, za koje Ministarstvo financija tvrdi da će rezultirati zamrzavanjem 344 milijuna dolara (više od 254 milijuna funti) u kriptovalutama.
„Pratit ćemo novac koji Teheran očajnički pokušava premjestiti izvan zemlje i ciljati sve financijske kanale povezane s režimom”, dodao je Bessent.
Analitičari smatraju da se Trumpova administracija oslanja na ekonomske mjere kako bi prisilila Iran na pregovore i prihvaćanje američkih zahtjeva. Ti se motivi također povezuju s aktualnom američkom blokadom iranskih luka, za koju je Trump sinoć rekao da bi mogla dovesti do trajnog oštećenja i slabljenja iranske naftne infrastrukture.
20:42
prije 2 h
SAD uvodi sankcije kineskoj rafineriji i za 40 brodarskih tvrtki zbog iranske nafte
Administracija Donalda Trumpa uvodi gospodarske sankcije velikoj rafineriji nafte sa sjedištem u Kini te za oko 40 brodarskih kompanija i tankera uključenih u transport iranske nafte.
Ovaj potez potvrđuje prijetnje Trumpove administracije o uvođenju sekundarnih sankcija tvrtkama i državama koje posluju s Iranom. Također je dio pojačane kampanje s ciljem presijecanja ključnog izvora prihoda Irana – izvoza nafte, javlja Al Jazeera.
Sjedinjene Države su ovog mjeseca uvele fizičku blokadu Hormuškog tjesnaca, pomorskog prolaza u Perzijskom zaljevu ključnog za globalnu opskrbu energijom.
Sankcije dolaze samo nekoliko tjedana prije planiranog susreta predsjednika Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga u Pekingu.
20:10
prije 2 h
Trump produljio izuzeće za 90 dana za brodove koji prevoze energente
Predsjednik Trump odobrio je produljenje izuzeća od Jonesova zakona za 90 dana, čime se olakšava neameričkim brodovima prijevoz nafte i prirodnog plina, javlja Al Jazeera.
Prvo je u ožujku najavio 60-dnevno izuzeće, s ciljem stabilizacije cijena energije i olakšavanja isporuka nafte i plina u SAD nakon praktičnog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.
“Novi podaci prikupljeni od izdavanja početnog izuzeća pokazali su da je znatno veća količina opskrbe mogla brže stići u američke luke”, navodi se u objavi Bijele kuće na društvenim mrežama.
Cijena nafte Brent, međunarodnog standarda, pala je nakon te vijesti, krećući se između 103 i više od 107 dolara po barelu – što je i dalje gotovo 50 posto više nego 28. veljače, kada su SAD i Izrael napali Iran.
Pritisak na promet kroz tjesnac odrazio se na globalne pomorske trgovačke tokove, uključujući i Panamski kanal, gotovo na drugoj strani svijeta.
19:41
prije 3 h
Bijela kuća kaže da Iran želi razgovarati, JD Vance u pripravnosti u Washingtonu
Leavitt je rekla novinarima da “Iranci žele razgovarati uživo” te da je američki predsjednik spreman “dati šansu diplomaciji”.
Glasnogovornica Bijele kuće dodala je da će potpredsjednik JD Vance ostati u pripravnosti u Washingtonu te da će biti upućen u Pakistan “ako procijenimo da je to nužno korištenje njegova vremena”.
19:25
prije 3 h
18:54
prije 4 h
Merz: Sankcije Iranu bi se mogle ublažiti u okviru sporazuma za završetak rata
Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da bi Europska unija mogla razmotriti ublažavanje sankcija Iranu ako se postigne sveobuhvatan sporazum o okončanju rata.
Govoreći nakon summita EU-a na Cipru, Merz je naznačio da bi ublažavanje sankcija moglo biti dio šireg diplomatskog procesa.
„Ublažavanje sankcija može biti dio procesa“, rekao je novinarima.
Merz je sugerirao da među čelnicima EU-a postoji podrška za istraživanje tog pristupa.
„Nitko se tome nije usprotivio“, rekao je, dodajući da bi takvi koraci mogli potaknuti pregovore i pridonijeti trajnom primirju.
Merzovi komentari ukazuju na moguću europsku ulogu u diplomaciji, pri čemu se sankcije promatraju kao sredstvo pritiska za poticanje obje strane prema širem dogovoru.
18:17
prije 4 h
Netanyahu: Hezbollah pokušava sabotirati postizanje povijesnog mira
Izrael će nastaviti napadati “svaku prijetnju” u Libanonu, rekao je premijer Benjamin Netanyahu, dan nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile trodnevno produljenje primirja, javlja CNN.
Izraelski čelnik optužio je Hezbollah da pokušava narušiti mirovni proces između Izraela i Libanona.
“Započeli smo proces za postizanje povijesnog mira između Izraela i Libanona, i jasno nam je da Hezbollah pokušava to sabotirati,” rekao je.
Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su u petak pogodile strukture Hezbollaha u području Deir Aamesa na jugu Libanona nakon “kršenja primirja” od strane te skupine koju podupire Iran dan ranije.
IDF je također naveo da je u petak razmijenio vatru s pripadnicima Hezbollaha u Bint Jbeilu na jugu Libanona te pritom ubio šest operativaca.
“Održavamo punu slobodu djelovanja protiv svake prijetnje, uključujući i nove. Napali smo jučer i napali smo danas,” rekao je Netanyahu. “Odlučni smo obnoviti sigurnost za stanovnike sjevera.”
Uvjeti primirja, koje su pomogle pregovarati SAD, predviđaju da Izrael smije poduzeti “sve potrebne mjere u samoobrani.”
Hezbollah je izjavio da primirje u Libanonu “nema nikakvo značenje” zbog stalnih napada Izraela.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare