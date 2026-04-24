Italija i Njemačka stale uz Španjolsku nakon prijetnji suspenzijom iz NATO-a

Italija i Njemačka stale su u petak uz Španjolsku nakon medijskih napisa o američkim prijetnjama mogućom suspenzijom Španjolske iz NATO-a zbog neslaganja oko rata protiv Irana.
"Mislim da NATO mora ostati jedinstven. Mislim da je to naš adut", rekla je talijanska premijerka Giorgia Meloni u Nikoziji, gdje sudjeluje na samitu EU-a, upitana o tim medijskim izvješćima.
Riječ je o izvješću Reutersa o internom e-mailu Pentagona u kojem se suspenzija Španjolske iz Saveza navodi kao jedna od opcija koje se razmatraju.
Uz Španjolsku je stala i Njemačka. Glasnogovornik njemačke vlade poručio je da članstvo Španjolske u NATO-u nije upitno.
"Španjolska je članica NATO-a. I ne vidim razloga zašto bi se to promijenilo", rekao je glasnogovornik tijekom redovite konferencije za novinare u Berlinu.
Španjolska vlada Pedra Sáncheza protivi se ratu koji SAD i Izrael vode protiv Irana od kraja veljače.
Taj čvrst stav snažno iritira Donalda Trumpa, koji je zamjerio Madridu odbijanje da dopusti Sjedinjenim Državama korištenje vojnih baza u Andaluziji za zračne napade, idući čak do prijetnje "prekidom svake trgovine" između dviju zemalja.
Prema Reutersu, Sjedinjene Države razmatraju suspenziju sudjelovanja Španjolske na odgovornim položajima unutar Saveza. Inače, nijedan članak osnivačkog ugovora NATO-a, potpisanog 1949. godine, ne predviđa suspenziju ili isključenje člana Sjevernoatlantskog saveza.
Američki predsjednik također zamjera Španjolskoj odbijanje da poveća izdvajanja za sigurnost na 5 posto BDP-a do 2035. godine, od čega bi 3,5 posto išlo isključivo na vojne troškove, kao što je dogovoreno na prošlogodišnjem samitu Saveza u Den Haagu.
Madrid smatra da je u stanju postići ciljeve vojnih kapaciteta koje je postavio NATO ograničavanjem svojih vojnih troškova na dva posto BDP-a.
