Trump odbrusio NATO-u: Držite se podalje, bili ste beskorisni!

Unatoč tome što su Keir Starmer i Emmanuel Macron rekli da će Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvoditi obrambenu i neutralnu vojnu misiju za zaštitu pomorskog prometa, Trump je odbacio svaku ponudu pomoći svojih NATO saveznika.
“Sada kada je situacija u Hormuškom tjesnacu završena, primio sam poziv NATO-a s pitanjem treba li nam pomoć”, napisao je predsjednik Donald Trump.
“REKAO SAM IM DA SE DRŽE PODALJE, OSIM AKO SAMO ŽELE NAPUNITI SVOJE BRODOVE NAFTOM.
“Bili su beskorisni kad je trebalo, papirnati tigar!”, poručio je.
Europske zemlje članice NATO-a više su puta odbile Trumpov poziv da savez pomogne u otvaranju tjesnaca, koji je Iran praktično zatvorio nakon početka američkog napada. Predsjednik je ranije upozorio da NATO čeka “vrlo loša budućnost” ako ne podrži američke napore, piše Sky News.
Trump poručio Izraelu “dosta je bilo” po pitanju Libanona
Trump je objavio ove komentare o NATO-u nakon još jedne izjave na svojoj platformi Truth Social, u kojoj je proglasio da je Izraelu “zabranjeno” bombardiranje Libanona.
Rekao je da će SAD “preuzeti svu nuklearnu ‘prašinu’” – referirajući se na ostatke nakon američkih napada na iranska nuklearna postrojenja prošle godine.
“Novac se neće razmjenjivati ni na koji način, u bilo kojem obliku”, rekao je.
“Ovaj dogovor ni na koji način nije vezan uz Libanon, ali će SAD zasebno surađivati s Libanonom i na primjeren način rješavati situaciju s Hezbolahom.”
Dodao je da će, uz to što se SAD bavi iranskom saveznicom, militantnom skupinom Hezbollah, Izrael “više neće bombardirati Libanon” te da je “dosta je bilo”.
