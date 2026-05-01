Trump zaprijetio Italiji i Španjolskoj: "Zašto ne bih?"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra povlačenje trupa iz NATO saveznica Španjolske i Italije zbog njihovog protivljenja iranskom ratu, koji je upravo ušao u treći mjesec.
Trump je samo dan ranije predložio slično smanjenje američke vojne prisutnosti u Njemačkoj, nakon što je kancelar Friedrich Merz kritizirao Trumpovu administraciju zbog njezine ratne strategije, sugerirajući da je loše osmišljena i dodajući da Teheran ponižava Washington.
"Da, vjerojatno, vjerojatno hoću. Zašto ne bih?", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu kada su ga pitali o Španjolskoj i Italiji. "Italija nam nije bila od nikakve pomoći, a Španjolska je bila užasna, apsolutno užasna", poručio je.
Trump je dodao da rat koji SAD predvode u Iranu pomaže cijelom svijetu, uključujući Španjolsku, Italiju i Njemačku, te kritizirao ono što je nazvao "takozvanim saveznicima" što ne sudjeluju u njihovim naporima da "uklone iransku nuklearnu prijetnju", piše Euronews.
Od prosinca 2025. u Njemačkoj je bilo 36.436 aktivnih američkih vojnika, u Italiji 12.662 i u Španjolskoj 3.814. Nije jasno koju razinu smanjenja razmatra Trumpova administracija, ali neki američki mediji sugeriraju da bi to moglo biti značajno.
Američki čelnik oštro je kritizirao saveznike u NATO-u zbog toga što nisu pomogli u američko-izraelskoj operaciji ili u održavanju Hormuškog tjesnaca otvorenim za naftne tankere, teret i pomorski promet.
Nakon što je talijanska premijerka Giorgia Meloni prošlog mjeseca kritizirala rat u Iranu, američki predsjednik iznenada je napao svoju bivšu blisku desničarsku saveznicu, rekavši da joj "nedostaje hrabrosti" što se nije oduprla domaćem pritisku i javno podržala ili odobrila ratne napore.
Njegov spor sa Španjolskom traje dulje, a kritike su prvo započele oko španjolskog stava o Izraelu u vezi s ratom Izraela i Hamasa u Gazi, a kasnije su se proširile na razmirice s Madridom oko povećanja NATO-ovih zahtjeva za obrambenu potrošnju.
Američki predsjednik pozvao je sve članice NATO-a da povećaju svoje obrambene izdatke na 5% BDP-a, što su sve članice NATO-a pristale na prošlogodišnjem summitu NATO-a u Haagu, osim Španjolske. Premijer Pedro Sanchez rekao je da će činiti samo ono što je korisno za njegovu zemlju i odlučio se zadržati iste izdatke.
Trumpova administracija više je puta kritizirala Španjolsku, prijetila prekidom trgovine s južnoeuropskom nacijom i, u novije vrijeme, pozvala na njezino uklanjanje iz obrambenog saveza. Prošli tjedan, izvješće je navelo da SAD ponovno razmatra pokušaj suspenzije Španjolske iz NATO-a zbog njezina odbijanja da podrži rat u Iranu, što je preokrenulo širu regiju i uzrokovalo spiralni porast globalnih cijena nafte.
