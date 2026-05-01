Trump zaprijetio Italiji i Španjolskoj: "Zašto ne bih?"

Američki predsjednik pozvao je sve članice NATO-a da povećaju svoje obrambene izdatke na 5% BDP-a, što su sve članice NATO-a pristale na prošlogodišnjem summitu NATO-a u Haagu, osim Španjolske. Premijer Pedro Sanchez rekao je da će činiti samo ono što je korisno za njegovu zemlju i odlučio se zadržati iste izdatke.