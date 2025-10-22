Bjeloruska oporba poziva EU da pojača sankcije protiv Lukašenka: "Represija se nastavlja"

"Represija se nastavlja, ne zato što je režim jak, već zato što je slab. Zato što ga ljudi preziru. Diktator zna: onog trenutka kada represija prestane, Bjelorusi će ustati. I da, sankcije djeluju, bez obzira što kažu apologeti režima, i zato nije vrijeme za popuštanje pritiska. Vrijeme je da još žešće pritišćemo i tražimo više", rekla je Tihanovskaja zastupnicima.