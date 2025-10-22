Pecotić: Specijalizacije plaćamo iz proračuna, tko ima priziv savjesti, nek se specijalizira u nečem drugom

„Doista ne znam tko je mislio da je dobra ideja samo godinu dana nakon što se u javnosti pročulo da se nešto dogodilo i da je to nešto velikih razmjera, da je u redu da se čovjeka koji je to i priznao, pozove, da se napravi pokajnički intervju i da se objavi u jednom od vodećih ženskih časopisa, a da on u tom intervjuu nije preuzeo odgovornost ni za što nego smo za sve okrivili alkohol i opijate", podsjeća.