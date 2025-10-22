ugroženo pravo na pobačaj
Pecotić: Specijalizacije plaćamo iz proračuna, tko ima priziv savjesti, nek se specijalizira u nečem drugom
Ana Pecotić iz inicijative Spasi me gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o slučaju Matanić, odnosu društva prema nasilnicima ali i ženskim pravima.
Specifičnost glumačkog miljea
Kada govorimo o glumačkom miljeu, naglašava, „govorimo o specifičnom miljeu koje se nalazi u kontekstu šireg društva koje ne vjeruje žrtvama, podržava zlostavljače, muškarce na poziciji moći, u kojem pravosuđe ne funkcionira, u kojem zapravo ništa ne funkcionira da bi štitilo žene. Ovaj milje je specifično posebno okrutan prema ženama.
Još na Akademiji dramskih umjetnosti se polaznicama ubija svako samopouzdanje i priprema ih se na to da će ih moćni muškarci moći zlostavljati. Kako to znamo? Po svim optužbama protiv raznih profesora koji su predavali na Akademijama,a nedavno je na mjesto profesora na osječku Akademiju za umjetnost i kulturu vraćen gospodin Mrkonjić za kojeg je stegovno vijeće reklo da je njegovo ponašanje nespojivo s profesurom", ističe Pecotić.
„Govorimo o jako malom tržištu na kojem se ne možeš zamjeriti osobi ili osobama koje vladaju tržštem. Lako je biti hrabar kad nam egzistencija ne ovisi o tome, ali ako govorimo o glumicama, onda one moraju šutjeti ako vide da sve druge šute", kazala je posebno se osvrnuvši na intervjuu koji je objavio tjednik Glorija, a koji je poslije izbrisan, dok se glavna urednica ispričala.
O intervjuu Matanića u Gloriji
„Doista ne znam tko je mislio da je dobra ideja samo godinu dana nakon što se u javnosti pročulo da se nešto dogodilo i da je to nešto velikih razmjera, da je u redu da se čovjeka koji je to i priznao, pozove, da se napravi pokajnički intervju i da se objavi u jednom od vodećih ženskih časopisa, a da on u tom intervjuu nije preuzeo odgovornost ni za što nego smo za sve okrivili alkohol i opijate", podsjeća.
Opća klima u društvu i kako se prelijeva na ginekološku skrb
Poručuje da je društvo u kojem živimo nazadovalo po pitanju ženskih prava zadnjih godina:
„Klima u društvu je takva da zapravo ženska prava strahovito nazaduju i generalno, društvo se polarizira. Čini mi se da onog trena kad su žene počele dobivati sve više prava, muškarci su se počeli dizati na zadnje noge jer su ta prava izgubili. Vidjeli smo da je ponovno zabranjen pobačaj u SAD-u, kod nas se intenzivno radi na tome", smatra Pecotić.
Osvrnula se i na problematiku priziva savjesti. Naime, u utorak je stigla vijest da Petrova bolnica, institucija u sklobu KB Zagreb, više ne pruža pobačaj na zahtjev.
"Što se tiče priziva savjesti u ginekologiji ja bih predložila da se to riješi pri dodijeli specijalizacije iz ginekologije, koju plaćamo mi građani iz proračuna. Onaj tko ima priziv savjesti se može specijalizirati u nečemu drugom. Što se tiče ljudi koji kleče na glavnim trgovima, uopće ne znam kako je u to u skladu sa zakonom i kako netko može zazivati kršenje prava drugog spola, a to su žene – jer to je ono što se posredno radi", zaključuje Ana Pecotić iz inicijative Spasi me.
