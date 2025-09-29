Oglas

Lukašenko odgovorio NATO-u na najave obaranja ruskih i bjeloruskih zrakoplova

29. ruj. 2025. 12:09
afp lukašenko, putin
Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko oštro je reagirao na nedavne izjave NATO-a o mogućnosti obaranja ruskih ili bjeloruskih zrakoplova. Takve je planove nazvao „glupima i nepromišljenima“ te poručio da bi na svako takvo djelovanje uslijedio trenutačan odgovor.

U razgovoru za ruskog novinara Pavla Zarubina, Lukašenko je podsjetio na nedavni potez Minska prema Poljskoj, kada je Bjelorusija unaprijed obavijestila Varšavu o letu 9 do 12 dronova koje nije bilo moguće presresti iznad vlastitog teritorija. "Oni su se čak iznenadili što smo ih upozorili. A sada bi obarali naše avione ili ruske? Tako se ne ponašaju susjedi", rekao je.

Predsjednik Bjelorusije kritizirao je i odluku Poljske da zatvori granicu s njegovom zemljom, ocijenivši taj potez kao "veliku prijevaru“, prenosi Tass.

Aleksandar Lukašenko Bjelorusija NATO Rusija

