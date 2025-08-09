Napokon dolazi kraj "posljednjem europskom diktatoru"?

„Danas sam, naravno, daleko od toga da budem sovjetski čovjek, ali sovjetski principi, oni najbolji, žive u meni,“ rekao je Lukašenko za Time. „Zašto bih ih se odrekao? Baš kao što se Amerikanci ne odriču svoje povijesti, tako je i sa mnom. Zato imamo ovo prijateljstvo s Rusijom, najbližu vrstu suradnje."