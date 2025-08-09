aleksandar lukašenko
Napokon dolazi kraj "posljednjem europskom diktatoru"?
Nakon što je tri desetljeća vladao zemljom, bjeloruski diktator Aleksandar Lukašenko rekao je u intervjuu za Time da se neće kandidirati za novi mandat.
"Sovjetski principi žive u meni"
Lukašenko, desna ruka ruskog predsjednika Vladimira Putina u Europi, na vlasti je od 1994. godine, a u ožujku je položio prisegu za svoj sedmi mandat. Njegovi protivnici smatraju da su izbori u siječnju bili nedemokratski, no Lukašenko odbacuje svaku tvrdnju da je autoritarni vladar.
Belarus President Lukashenko calls Trump a "blabbermouth" pic.twitter.com/xmNLhEVHLJ— Jungle Journey (@JnglJourney) August 8, 2025
„Danas sam, naravno, daleko od toga da budem sovjetski čovjek, ali sovjetski principi, oni najbolji, žive u meni,“ rekao je Lukašenko za Time. „Zašto bih ih se odrekao? Baš kao što se Amerikanci ne odriču svoje povijesti, tako je i sa mnom. Zato imamo ovo prijateljstvo s Rusijom, najbližu vrstu suradnje."
Lukašenko pomaže Rusiji u vođenju rata u Ukrajini, snažno se oslanja na rusko gospodarstvo i otvoreno je protiv Europe.
Today marks 5 years since Alexander Lukashenka defied the will of the people of Belarus and claimed victory in the elections.— Helen Khoshtaria (@Helenkhosh) August 9, 2025
From this day, a new stage in the history of the Belarusian people began - large-scale opposition to the regime strengthened Belarusian national… pic.twitter.com/V15r1I1JZt
"Europljani neće imati izlaza"
„Zapadna Europa može se izgubiti. Putin ih može ignorirati. U ovoj situaciji, ako postignemo dogovor s Amerikancima, Europljani neće imati izlaza,“ rekao je Timeu.
Godine 2022. ruske trupe su preko bjeloruskog teritorija izvršile invaziju na Ukrajinu. Dopustio je da njegova zemlja posluži kao poligon za obuku ruskih vojnika, skladište ruske municije i čak je razgovarao s administracijom Donalda Trumpa u Putinovu korist.
❗️💬 "Putin can tell Trump to go to hell," - Lukashenko.— Shaun Pinner (@olddog100ua) August 8, 2025
Trump promised Putin an economic Armageddon.
Instead, we got silence, the Belarusian Führer openly mocking him.
All those ultimatums? Nothing but hot air.
Even Luka is taking the piss out of Trump…. pic.twitter.com/AEdvIQKtfA
Sin Nikolaj nije sljedeći u liniji?
Također je za Time rekao da njegov sin Nikolaj nije sljedeći u liniji nasljeđivanja, unatoč glasinama da ga priprema za preuzimanje vlasti.
U lipnju 2023. Lukašenko se predstavio kao mirotvorac pomažući okončati oružanu pobunu protiv ruskih vojnih generala koju je predvodio Jevgenij Prigožin, vođa plaćeničke skupine Wagner. Predložio je da Prigožin ode u egzil u Bjelorusiju umjesto da Putin protiv njega poduzme vojne mjere.
Lukašenko je također ugušio brojne prosvjede, od kojih je najznačajniji bio 2020. godine, nakon što su građani i međunarodne organizacije osudili krađu izbora. Zatvorio je političke protivnike i pritvorio 65.000 prosvjednika.
U srijedu je nastavio s masovnim uhićenjima prosvjednika koji su sudjelovali u protuvladinim okupljanjima u zemlji i inozemstvu.
U veljači je Bijela kuća osigurala oslobađanje troje političkih zatvorenika, među kojima su bili američki državljanin i bjeloruski novinar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare