Blinken otkrio: SAD je Ukrajini poslao veliku količinu oružja prije rata

Podijeli :

Brendan Smialowski / POOL / AFP

Američki državni tajnik Antony Blinken izjavio je da su Sjedinjene Američke Države isporučivale oružje ukrajinskim vlastima i prije početka rata u Ukrajini. Blinken je to rekao u intervjuu za The New York Times.

Stinger i Javelin

“Ako pogledate razvoj sukoba, vidjet ćete da smo, budući da smo predvidjeli što će se dogoditi, uspjeli osigurati da ne samo mi i naši saveznici budemo spremni, nego i da Ukrajina bude spremna. Već u rujnu, pa opet u prosincu, Ukrajini smo poslali veliku količinu naoružanja kako bi imala ono što joj je potrebno za obranu”, naglasio je Anthony Blinken.

Posebno je istaknuo važnost isporuka poput raketnih sustava Stinger i Javelin koji su, prema njegovim riječima, bili ključni u sprječavanju ruskih snaga da zauzmu Kijev.

“Ovo oružje omogućilo je Ukrajini ne samo da se brani nego i da potisne ruske snage”, dodao je Blinken.

Ukrajinci objavili da su razvili revolucionarno oružje koje ima tek poneka sila: Evo što je Trozubac Biden najavio veliki i posljednji paket pomoći Ukrajini

“Mnogo sam radio prije rata”

“Vrlo sam naporno radio uoči rata, uključujući sastanke sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u Ženevi nekoliko mjeseci prije rata, pokušavajući pronaći način da spriječim rat, pokušavajući testirati tvrdnju da je to stvarno povezano ruskim sigurnosnim zabrinutostima, zabrinutostima oko Ukrajine i prijetnje koju ona predstavlja ili NATO-a i prijetnje kojuon predstavlja, ili je to bilo povezano s onim što zapravo jest – Putinovim imperijalnim ambicijama i željom za ponovnom izgradnjom velike Rusije, uključujući potčinjavanje Ukrajine Rusiji.

Ali morali smo testirati tu tvrdnju. Intenzivno smo diplomatski surađivali s Rusijom”, rekao je Blinken.

Je li Plenković u problemima? Birači razočarani, Primorac podbacio, a Ivan Anušić sve moćniji u stranci Biljka kojoj je potrebno samo šest sati da pročisti zrak u sobi: Neutralizira i duhanski dim

Kaže da u to vrijeme nije bilo načina da se diplomatski spriječi rat.

Upitan je i smatra li da je vrijeme da rat prestane. “To su odluke koje Ukrajinci moraju donijeti. Moraju odlučiti gdje je njihova budućnost i kako do nje žele doći. Gdje će se u ovom trenutku povući crta na karti, mislim da to neće bitno promijeniti situaciju”, kaže Blinken i dodaje:

“Ne radi se o tome hoće li Ukrajina morati ustupiti neka područja Rusiji. Riječ je o tome da se linija vjerojatno neće značajno pomaknuti u dogledno vrijeme. Pravo Ukrajine na taj teritorij uvijek će postojati. Pitanje je hoće li pronaći načina da, uz potporu drugih, vrate izgubljeni teritorij. Malo je vjerojatno da će Putin odustati od svojih ambicija. Ako dođe do primirja, u Putinovom umu to će primirje vjerojatno biti prilika za odmor, obnovu i ponovni napad u nekom trenutku u budućnosti”, rekao je Blinken.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Koja hrana smanjuje šećer u krvi Zemlja se zagrijava brže od očekivanog: Znanstvenici shvatili zašto

#related-news_3