Vremenska prognoza
Vraća se hladnoća, temperature će pasti za više od 10 stupnjeva
Kiša pada mjestimice u Gorskom kotaru i Lici i na Jadranu. U nastavku srijede također će kiše većinom biti duž Jadrana i uz Jadran, pri čemu na našim najvišim planinama može zalepršati i koja pahulja snijega. U većem dijelu unutrašnjosti prevladavat će ipak barem dijelom sunčano.
Četvrtak će također biti promjenjiv. Kiša je izgledna duž Jadrana i uz Jadran, dok će u središnjim i istočnim predjelima unutrašnjosti uglavnom biti sunčano i suho. Uz južinu, posvuda još malo toplije.
U petak će oborine uglavnom biti prijepodne duž Jadrana i uz Jadran i prema istoku unutrašnjosti. Jugozapadnjak će slabjeti pa je izgledna magla. Temperature malo niže u odnosu na četvrtak.
Za vikend će rijetka biti oborina, no neće biti posve stabilno. Temperature u padu. U novom tjednu izgledno je osjetnije zahlađenje, temperature će mjestimice pasti i za više od 10 stupnjeva u odnosu recimo na temperature koje ćemo imati sutra.
