Oglas

Vremenska prognoza

Vraća se hladnoća, temperature će pasti za više od 10 stupnjeva

author
Tea Blažević
|
14. sij. 2026. 07:26
10.01.2026. Zagreb - Nakon nekoliko hladnih i snjeznih dana, temperature u Zagrebu ipak ne posustaju. U nadolazecim danima i dalje se ocekuju niske jutarnje temperature sa mogucim povremenim oborinama i poledicom. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Kiša pada mjestimice u Gorskom kotaru i Lici i na Jadranu. U nastavku srijede također će kiše većinom biti duž Jadrana i uz Jadran, pri čemu na našim najvišim planinama može zalepršati i koja pahulja snijega. U većem dijelu unutrašnjosti prevladavat će ipak barem dijelom sunčano.

Oglas

Četvrtak će također biti promjenjiv. Kiša je izgledna duž Jadrana i uz Jadran, dok će u središnjim i istočnim predjelima unutrašnjosti uglavnom biti sunčano i suho. Uz južinu, posvuda još malo toplije.

U petak će oborine uglavnom biti prijepodne duž Jadrana i uz Jadran i prema istoku unutrašnjosti. Jugozapadnjak će slabjeti pa je izgledna magla. Temperature malo niže u odnosu na četvrtak.

Za vikend će rijetka biti oborina, no neće biti posve stabilno. Temperature u padu. U novom tjednu izgledno je osjetnije zahlađenje, temperature će mjestimice pasti i za više od 10 stupnjeva u odnosu recimo na temperature koje ćemo imati sutra. 

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Vremenska prognoza Vrijeme niske temperature

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ