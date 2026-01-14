"nema strateškog planiranja"
Tisuće bez obiteljskog liječnika: Bressan upozorava na alarmantno stanje primarne zaštite
Leonardo Bressan, liječnik obiteljske medicine iz Rijeke, bio je gost N1 Studija uživo gdje je s Ninom Kljenak razgovarao o nedostatku obiteljskih liječnika, i odabiru čelne osobe HZZO-a.
Bressan upozorava da nedostaje strateškog planiranja, te da je problem u primarnoj zaštiti goruće pitanje koje ministrica i novo rukovodstvo trebaju odmah početi rješavati.
"To govorim već godinama, ako student studira pet ili šest godina, pa specijalizacija još četiri, u dobrom planiranju na pola tog puta trebali bi znati iz kojeg područja najviše liječnika odlazi u mirovinu. Ne znam zašto se tako ne postupa, pa nastaju problemi, kao sada s primarnom zaštitom, svatko bi trebao imati obiteljskog liječnika, svako dijete pedijatra, a svaka žena ginekologa. No to nije tako."
Osvrnuo se posebno na stanje u Koprivnici.
"U Koprivnici četiri tisuće osoba nema obiteljskog liječnika. To je nedopustivo. U ovom trenutku je manjak od 128 ordinacija, a u sljedećih pet godina bit će potrebno oko tisuću obiteljskih liječnika. Situacija je alarmantna", naglašava Bressan, "a na to ukazujemo godinama".
Osvrnuo se i na činjenicu da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio javne natječaje za imenovanje ravnatelja Zavoda i njegova zamjenika, čime je započeo postupak popunjavanja čelnih funkcija u toj zdravstvenoj ustanovi, a nakon što je u studenom razriješen ravnatelj Lucian Vukelić.
"S obzirom na moć i proračun, mislim da u ovom slučaju nije pametno da već cure informacije tko bi mogao biti šef, i da bi sve, jednom kad se natječaj zaključi trebalo biti transparentno, uključujući i članove komisije".
