Nije samo Z1 televizija isključena iz natječaja zbog "Bujice"

Uz to, sa Z1 televizije posebno su istaknuli da im je na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na javnim natječajima Agencije za elektroničke medije što je također posljedica emitiranja emisije Bujica. "Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi ostvarila u redovnim okolnostima, ostvarila te je sve navedeno dodatno otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju televizije, isticalo se u obavijesti Z1.