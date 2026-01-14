Tko ima bolje Rafale - Hrvatska ili Srbija? "Ne igramo u istoj ligi"

Zašto polovni Rafalei? Da smo išli na nove čekali bi još deset godina, polovni su bili dostupni. Naša dogradnja je normalan proces u životnom vijeku aviona - to se ne modernizira zbog Srbije nego zbog nas. Ne može se usporediti avion s avionom, oni djeluju u sustavu - avion je platforma. Avion bez naoružanja je samo letjelica, platforma. Avion dolazi do izražaja kada može nositi najbolje naoružanje, u slučaju Rafalea to je raketa Meteor. Srbija nema šanse dobiti tu raketu, takva raketa da ide izvan NATO zemalja to se može zaboraviti. Hrvatska nije nabavila tu raketu, ali je u klubu koji ju može nabaviti. Srbija ne može imati sustave koji omogućavaju članstvo u NATO-u", govori Redžepović.