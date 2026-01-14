"POTKRALA" SE POGREŠKA
FOTO / Vlada intervenirala u vlastiti naslov i ubacila riječ "osnovica"
Premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade optužio je medije za "zlonamjerno informiranje javnosti o rastu osnovice za izračun socijalnih naknada".
Oglas
"Osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu raste za deset eura, na 170 eura, za udomitelje pet eura. To očito izaziva veliko nerazumijevanje, a ja bih rekao čak i zlonamjernu prezentaciju. Naknada je umnožak osnovice i faktora, a ne pet do deset eura u apsolutnom smislu, kako je prenesno u dijelu medija iz vrlo zlonamjernoga kuta", pojasnio je premijer.
Ali, na službenim stranicama Vlade, kako su prvi uočili u 24sata, u naslovu je bila izostavljena riječ "osnovica", što potvrđuje fotografija.
"Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić poručio je da 10 eura, za koliko je povećan iznos socijalne pomoći, nije dovoljno, ali da Vlada kontinuirano radi na stalnom povećanju naknada, pa je od 2021. do danas osnovica narasla za 60 posto", stoji u tekstu.
Tek nakon premijerovog govora naslov je ispravljen na način da je ubačena riječ osnovica, što potvrđuje novija fotografija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas