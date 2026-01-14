nakon sjednice vlade
Plenković odgovorio Milanoviću: Papak je onaj koji je bio četiri godine premijer, a za HRZ nije učinio ništa
Nakon današnje sjednice Vlade izjavu je dao premijer Andrej Plenković i komentirao aktualnosti.
Uvodno se, podsjetimo, premijer na sjednici Vlade osvrnuo i na ovotjedni posjet šefa NATO-a Hrvatskoj.
"Ne radi se o ucjeni"
Plenković se osvrnuo na imenovanje sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda: "Neće biti konsenzusa na Odboru za pravosuđe u Hrvatskom saboru o bilo kojem kandidatu za predsjednika Vrhovnog suda dok se ne krene rješavati model odabira ustavnih sudaca po načelu gdje će dva ustavna suca biti predložena od strane parlamentarne većine, a jedan od oporbe. To je pravilno, pravično i reflektira snagu i odnose u Hrvatskom saboru. Ne radi se o ucjeni, političkoj trgovini i pokušaju stavljanja šape na pravosuđe. Ovo radimo jer smo jasno dijagnosticirali namjeru oporbe da se izaberu suce koji bi bili svjetonazorski bliži njima nego većini ili da se ne izaberu suci Ustavnog suda. Ovakav pristup nema utjecaja ni na koji predmet na Ustavnom ili Vrhovnom sudu."
"Ponuda je razumna"
Dodaje da se radi o rješenju koje je sukladno praksi: "Ponuda je razumna i oporba bi ju trebala prihvatiti. Ako ju ne prihvati teret odgovornosti za blokadu imenovanja sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda je na opoziciji."
Plenković je komentirao posljednje istupe predsjednika Zorana Milanovića koji je, među ostalim, kazao da "ako je hrvatska Vlada znala da će Francuzi prodati napredniji model zrakoplova Srbiji, postupila je podanički i na štetu hrvatskih nacionalnih i sigurnosnih interesa."
"Milanović se potpuno izuzeo od nabave aviona, premda mu je Vlada uputila paket da se očituje. Vlada je proces vodila na način koji je bio kompetitivan, imali smo ponude četiri različita zrakoplova. Odabrali smo francuske Rafale koji su po cijeni i performansama bili najbolji odabir. Nijedna Vlada do mojih Vlada nije imala odavžnosti, hrabrosti niti volje niti ideje kako da iznađe financijska sredstva za kupnju aviona."
"Milanović je ljubomoran"
"Milanovićeva teza je teza zakašnjela i potpuno nerealna i bezvezna jer ništa ne mijenja nego samo muti vodu u političkom i medijskom prostoru da bi slušali komentare jesmo li papci. Papak je onaj koji je bio četiri godine premijer, a za HRZ (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo) nije učinio ništa osim neuspjelog remonta tadašnjih MIG-ova. To su realnosti", dodaje.
Navodi da je predsjednik ljubomoran te da bi se sam trebao zapitati što je učinio za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo.
"Naknade nisu male ni slabe"
Premijer se osvrnuo i na socijalne naknade: "Naknade služe onima koji su u materijalnoj poziciji da nemaju drugih prihoda. Želimo im pomoći. Svi mi ne želimo društvo u kojem je sve više onih kojima je potrebna zajamčena minimalna naknada. Danas broji ljudi koji ju koriste je samo 43 tisuće. One nisu ni male slabe, četiri puta smo povećali proračun izdvajanja za sve vrste socijalnih naknada."
Nakon toga premijer je odgovarao na pitanja novinara i osvrnuo se na haubice iz Francuske: "Ne mogu se oteti dojmu da je riječ o zavidnoj optici koju predsjednik ima u sebi. Propuštanje zaštite nacionalnih interesa bi bilo da smo mi odlučili učiniti ništa i to bi bila velika greška. Propuštanje bi bilo da ne nabavljamo najmodernije tenkove u Europi, ne nabaviti najmodernije haubice od Francuske. Mi smo Vlada koja ne ulaže samo u materijalna prava vojnika, oni sada imaju i predjelo i desert, a u vrijeme Milanovića ga nisu imali. Predlažem mu da umjesto jednostrane komunikacije putem priopćenja sjedne za stol i da razgovara."
"Milanović u četiri godine nije posjetio Ukrajinu"
"Što je Milanović htio reći sa svojim komentarima o Grenlandu, Norveškoj, pitajte njega. Svi međunarodni partneri znaju tko je tko u Hrvatskoj. Znaju da je Milanović jedini čelnik koji svojim građanima ne čestita Dan državnosti, koji u četiri godine nije posjetio Ukrajinu i iskazao solidarnost. Čak je i Viktor Orban išao u Kijev", kazao je Plenković.
Komentirao je i inkluzivni dodatak: "Fokus je na onima koje to pravo nisu imali. Niti će ga svi dobiti niti ga svi trebaju dobiti, zamišljen je za one kojima stvarno treba. Ministarstvo radi na tome da riješi predmete o kojima je riječ."
Što je s onima koji su preminuli, a nisu dobili rješenje?
"To će sudovi rješavati. Stvar će biti od slučaja do slučaja", istaknuo je.
Na pitanje koji su to mediji napisali da se naknade dižu za pet do deset eura umjesto dizanje osnovica za pet do deset eura, premijer nije dao odgovor.
Komentirao je i činjenicu da je naknada i dalje manja od minimalne plaće: "Cilj je riješiti sve ono što smo planirali programom Vlade. Ispunjavamo ono što smo obećali i poboljšavamo položaj ljudi s potporama države kakvu drugi nemaju."
"Ovakvo povećanje socijalnih naknada nismo imali nikad prije", dodao je.
