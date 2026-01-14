Plenković odgovorio Milanoviću: Papak je onaj koji je bio četiri godine premijer, a za HRZ nije učinio ništa

Nakon toga premijer je odgovarao na pitanja novinara i osvrnuo se na haubice iz Francuske: "Ne mogu se oteti dojmu da je riječ o zavidnoj optici koju predsjednik ima u sebi. Propuštanje zaštite nacionalnih interesa bi bilo da smo mi odlučili učiniti ništa i to bi bila velika greška. Propuštanje bi bilo da ne nabavljamo najmodernije tenkove u Europi, ne nabaviti najmodernije haubice od Francuske. Mi smo Vlada koja ne ulaže samo u materijalna prava vojnika, oni sada imaju i predjelo i desert, a u vrijeme Milanovića ga nisu imali. Predlažem mu da umjesto jednostrane komunikacije putem priopćenja sjedne za stol i da razgovara."