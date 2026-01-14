HND i SNH traže od premijera da se ispriča novinarima

"Osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu za deset eura, a za ostale socijalne naknade za pet eura. Posljedično, i konkretni iznos zajamčene minimalne naknade, koju desetljećima nazivamo socijalna pomoć, za samca također raste za navedenih deset eura jer iznos odgovara sto posto osnovice. U 2026. godini to novčano pravo za najsiromašnije, kojem je cilj podmirenje osnovnih životnih potreba, iznosit će, dakle, za odraslog samca 170 eura umjesto dosadašnjih 160. Za dijete će povećanje iznositi još nešto manje, narast će sa 152 eura na 161,50. I to je istina", stoji u priopćenju te se zaključuje: