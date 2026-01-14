HND i SNH traže od premijera da se ispriča novinarima

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Sindikat novinara Hrvatske (SNH) zahtijevaju demanti i ispriku premijera Andreja Plenkovića, koji je na sjednici Vlade grubo uvrijedio veći broj novinara i medijskih kuća ustvrdivši kako su "napisi o povećanju socijalnih naknada od pet ili deset eura lažni".
Oglas
"Napisi objavljeni u brojnim medijima ovih dana o iznosima povećanja osnovica za socijalne naknade i samih socijalnih naknada sasvim sigurno nisu ugodni za premijera Plenkovića, ali ne zato što su lažni nego, upravo suprotno, jer su istiniti", stoji u priopćenju koje potpisuju Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva i Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske.
Naglašavaju da prema javno dostupnim i lako provjerljivim prijedlozima koje je njegov ministar socijalne politike Marin Piletić poslao u dvodnevnu javnu raspravu, a koje je Vlada – također na javnoj sjednici – danas prihvatila, osnovice rastu za točno toliko.
"Osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu za deset eura, a za ostale socijalne naknade za pet eura. Posljedično, i konkretni iznos zajamčene minimalne naknade, koju desetljećima nazivamo socijalna pomoć, za samca također raste za navedenih deset eura jer iznos odgovara sto posto osnovice. U 2026. godini to novčano pravo za najsiromašnije, kojem je cilj podmirenje osnovnih životnih potreba, iznosit će, dakle, za odraslog samca 170 eura umjesto dosadašnjih 160. Za dijete će povećanje iznositi još nešto manje, narast će sa 152 eura na 161,50. I to je istina", stoji u priopćenju te se zaključuje:
"Izjava premijera Plenkovića stoga predstavlja izravnu uvredu profesionalnom dignitetu svih novinara i medijskih kuća koji su o ovome izvještavali, zbog čega tražimo ispriku i demanti."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas