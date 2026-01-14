EU pozajmila Ukrajini novih 90 milijardi eura, većinom za oružje

Ukrajina bi tim sredstvima trebala nabavljati oružje i opremu koji se proizvode u EU-u, a izvan toga samo ako u Europi nisu dostupni. To je kompromis između francuskog i njemačkog stajališta. Pariz se zauzima da se tim novcem nabavlja samo europsko oružje i oprema, a Njemačka i druge istočne članice za to da se oružje može nabavljati od Sjedinjenih Država i drugih partnera.