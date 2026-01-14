EU pozajmila Ukrajini novih 90 milijardi eura, većinom za oružje

Europska komisija (EK) je u utorak predstavila zakonodavni paket o zajmu Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, od kojih je dvije trećine namijenjeno za vojnu pomoć, a ostatak za opće funkcioniranje države.
Čelnici država članica su na samitu u prosincu odlučili da će Ukrajini osigurati zajam od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine i za koje će jamčiti europski proračun. EK je sada objavila zakonodavni prijedlog kako bi se ta odluka mogla provesti.
Oko dvije trećine zajma, oko 60 milijardi eura namijenjeno je za vojnu pomoć, a 30 milijardi za potporu ukrajinskom proračunu kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje države i osnovnih javnih usluga.
Ukrajina bi tim sredstvima trebala nabavljati oružje i opremu koji se proizvode u EU-u, a izvan toga samo ako u Europi nisu dostupni. To je kompromis između francuskog i njemačkog stajališta. Pariz se zauzima da se tim novcem nabavlja samo europsko oružje i oprema, a Njemačka i druge istočne članice za to da se oružje može nabavljati od Sjedinjenih Država i drugih partnera.
Zajam Ukrajini odobren je na temelju mehanizma “pojačane suradnje” jer nije bilo moguće postići suglasnost svih država članica. Mađarska, Češka i Slovačka su se izuzele i neće sudjelovati u otplati duga.
Čelnici država članica odlučili su se za zajedničko zaduživanje nakon što nije bilo konsenzusa oko korištenja ruske zamrznute imovine za reparacijski zajma.
Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen je rekla da je prijedlog o reparacijskom zajmu koritenjem zamrznute ruske imovine i dalje na stolu.
“Unija zadržava pravo koristiti rusku imovinu imobiliziranu u Uniji za otplatu zajma, u potpunosti u skladu s pravom EU-a i međunarodnim pravom. Reparacijski zajam kako je predložen 3. prosinca 2025., nije povučen i ostaje dostupan ako ga suzakonodavci odluče podržati”, rekla je von der Leyen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
