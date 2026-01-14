Ministarstvo poništilo odluka Grada Rijeke, Rinčić: "Rezultat propusta iz 2020."

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić potvrdila je u srijedu kako je Ministarstvo kulture i medija poništilo odluku Grada Rijeke da se imenuje privremenim skrbnikom zgrade Teatro Fenice u Rijeci, i to zbog proceduralnih razloga.
Iva Rinčić na konferenciji za novinare izvijestila je da je ministarstvo tu odluku donijelo krajem prosinca, a takva odluka je rezultat propusta iz 2020. godine.
Grad Rijeka je temeljem prijedloga Konzervatorskog odjela imenovala sebe privremenim skrbnikom, no ministarstvo je tu odluku poništilo postupajući po žalbi jednog od suvlasnika zgrade, rekla je Rinčić.
Konzervatorski odjel je 2020. pogrešno identificirao vlasništvo te nekretnine i naložio mjere zaštite i očuvanja zgrade tvrtki Rijekakino i Gradu Rijeci. Naime, stanari koji su od Grada Rijeke otkupili stanove vlasnici su desetine zgrade, a trgovačko društvo Rijekakino u stečaju ostalih devet desetina.
Stanari suvlasnici k tome nisu ni upisani u zemljišne knjige, nego samo u knjigu položenih ugovora, pa nikad nisu službeno upoznati s mjerama zaštite i očuvanja zgrade, pojasnila je gradonačelnica.
Uz to, naglasila je, Grad Rijeka je propustio 2020. godine podnijeti žalbu na rješenje Konzervatorskog odjela. Smatra da najveću odgovornost za propadanje zgrade snosi većinski vlasnik.
"Pokazuju krajnju nebrigu za svoju imovinu, sigurnost građana i očuvanje kulturnog dobra, a Grad Rijeka ne može ignorirati to pitanje i dopustiti daljnje propadanje", poručila je.
Najavila je da će u suradnji s pravnicima nastojati naći zakonito i održivo rješenje kako bi se to vrijedno kulturno dobro zaštitilo, očuvalo i stavilo u funkciju kulture i Grada. Također predlaže sastanak s predstavnicima Ministarstva kulture i medija.
Rinčić je također izrazila spremnost izmijeniti odluku o ukidanju 50-postotnog smanjenja najma knjižarama u Rijeci, pri čemu je priznala da je ta odluka bila "manjkavo pripremljena".
"Jasno je da nije bila intencija ugrožavanje rada nakladnika, odnosno knjižara, a odluka je izazvala burne reakcije", navela je.
Nakon toga smo se dodatno informirali i utvrdili da mjera iz 2012. o smanjenju najma knjižarama nije bila temeljena na jasnom pravnom uporištu, a to su pokazivala i izvješća gradske revizije, dodala je.
Rinčić kaže da žele donijeti zakonito i transparentno rješenje koje će omogućiti održivost sustava knjižara i nakladnika, zato će organizirati sastanke s predstavnicima knjižara koje djeluju u Rijeci.
