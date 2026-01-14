NEKI BI I ODUSTALI
Ugostitelje guši dostava: "Provizija je visoka, ne isplati se. Ispada da su Wolt i Glovo najveći restorani"
I u Hrvatskoj su platforme za naručivanje i dostavu hrane uvelike promijenile navike građana: od toga da manje sami pripremaju hranu jer u nekoliko jednostavnih koraka mogu naručiti željeni obrok, preko toga da češće jedu na radnom mjestu ne udaljujući se od računala, pa do toga da rjeđe odlaze u restorane jer im hrana odande stiže pravo na kućna vrata.
Mnogi su restorani, pizzerije i fast foodovi ranije imali vlastitu dostavu, no ne svi. Dolaskom dostavnih servisa poput Wolta ili Glova znatno je proširena lista ugostiteljskih objekata iz kojih se može naručiti hrana. Primjerice, McDonald's nema i nikada nije imao svoju dostavu, ali hranu sada dostavljaju putem spomenutih platformi.
Fenomen je eksplodirao u vrijeme pandemije covida-19, odnosno lockdowna kada ugostiteljski objekti nisu bili otvoreni za goste. Iskusivši tu lagodnost, građani su postali vjerni takvoj usluzi, iako je hrana naručena za dostavu najčešće skuplja nego u samom restoranu. Kako god, gladni građanin s instaliranom aplikacijom za naručivanje može biti sit i zadovoljan, kao i servisi za dostavu. No što je s ugostiteljima?
Najviše 'pojede' provizija
Iz druge ruke čuli smo ovih dana kako vlasnik jednog manjeg restorana u Zagrebu razmišlja o zatvaranju istog jer ga je dostava, koliko god mu donosi posla, ne donosi i odgovarajuću zaradu.
"Prijatelj je odlučio zatvoriti lokal. Posla i narudžbi ima dosta, ali puno mu 'pojede' provizija koja ode dostavljačkoj platformi. Kaže da je provizija skoro 30 posto i da mu je to postalo financijski neizdrživo. Prepolovio se broj gostiju koji mu dođu u restoran, uglavnom sad naručuju od doma. Na kraju mu je zarada manja", ispričao nam je prijatelj tog ugostitelja.
On sam nije baš voljan govoriti o tome da ne "kaže neku riječ previše" budući da još odvaguje odluku i "ne želi lošu reklamu" ako se predomisli.
"Mnogi se vraćaju vlastitoj dostavi"
No zato smo priupitali predsjednika Udruženja ugostitelja Grada Zagreba Franza Leticu što kažu članovi istog.
"Nedavno smo imali sastanak o tome. Problem je velik. Mnogima se dostava ne isplati jer im uzima 25 do 30 posto za svoje usluge", kaže.
Puno ih je, dodaje Letica, nezadovoljnih i samom uslugom dostavljača.
"Hrana često bude nekvalitetno dostavljena, hladna, rasuta, u prljavim torbama... Ima dosta kolega koji otkazuju njihove usluge i vraćaju se vlastitoj dostavi, iako to često iziskuje investiciju u vozilo i zapošljavanje ljudi koji će to raditi. No prednost je u tome što ti ugostitelji tako sami kontroliraju hranu koju dostavljaju, a ne kao kada to radi netko drugi", ističe Letica.
"Vidio sam da se jednostavno ne isplati"
Osim toga, Letica kaže kako korisnici često ostavljaju negativne recenzije restoranima zbog loše usluge za koju nisu krivi.
"Ljudi daju lošu ocjenu i napišu da im je hrana stigla hladna ili rasuta u vrećici. Nisu ugostitelji krivi za to, ali u konačnici njima to donosi minus."
Letica je i sam morao iz istog razloga povući drastičan poslovni potez.
"Ja sam u svome ugostiteljskom objektu zatvorio kuhinju upravo radi dostave i vratio se samo na caffe bar. Vidio sam da mi se to jednostavno ne isplati raditi. Morao sam otpustiti kuhare, a i svog dostavljača jer većina ljudi je naručivala preko servisa za dostavu. Više mi se isplatilo zatvoriti nego poslovati s nulom. S provizijom od 30 posto za mene je to bio čisti gubitak. A ispada da su Wolt i Glovo najveći restorani u Hrvatskoj", kazao je predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba.
