Ugostitelje guši dostava: "Provizija je visoka, ne isplati se. Ispada da su Wolt i Glovo najveći restorani"

"Ja sam u svome ugostiteljskom objektu zatvorio kuhinju upravo radi dostave i vratio se samo na caffe bar. Vidio sam da mi se to jednostavno ne isplati raditi. Morao sam otpustiti kuhare, a i svog dostavljača jer većina ljudi je naručivala preko servisa za dostavu. Više mi se isplatilo zatvoriti nego poslovati s nulom. S provizijom od 30 posto za mene je to bio čisti gubitak. A ispada da su Wolt i Glovo najveći restorani u Hrvatskoj", kazao je predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba.