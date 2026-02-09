pooštravanje pravila
Njemačka će uvesti nove mjere na granicama: Planiraju otežati i dobivanje državljanstva
Njemačka želi stati u kraj ilegalnim migracijama, a planiraju pooštriti uvjete za dobivanje njemačkog državljanstva. Osim toga, prema pisanju njemačkih medija, oni koji imaju njemačke putovnice, a koji pozivaju na kalifat ili šerijatski zakon izgubit će državljanstvo ove zemlje.
Kako pišu njemački mediji, bruxellesska podružnica CDU-a želi na stranačkoj konferenciji u Stuttgartu (20./21. veljače) usvojiti rezoluciju kojom bi se omogućilo da se tražitelji azila koji ulaze u EU iz sigurnih trećih zemalja odmah vrate na vanjske granice EU bez ikakvih kontrola, prenosi Fenix magazin.
Potrebna pravna osnova
U prijedlogu, koji su njemački mediji dobili na uvid, navodi se da je potrebna pravno obvezujuća uredba EU-a kako bi se to omogućilo. Vraćanje ilegalnih migranata na vanjske granice EU trebalo bi osigurati dodatnim protokolom uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima.
Razlog tome je što trenutna sudska praksa o Konvenciji otežava ili onemogućuje provedbu “ovih i drugih odgovarajućih mjera” koje bi doprinijele učinkovitoj zaštiti vanjskih granica EU.
Teže do njemačke putovnice
Nadalje, uvjeti za naturalizaciju trebali bi se značajno povećati (uključujući bolje jezične vještine, najmanje pet godina života bez socijalne pomoći, legalni boravak najmanje sedam godina i nekažnjavanje). Potrebna razina jezičnog znanja mora se dokumentirati certifikatom i provjeriti usmenim testom na licu mjesta. Cilj je razotkriti one koji ilegalno kupuju jezične certifikate.
Gube pravo na njemačko državljanstvo
Oni koji su već naturalizirani i koji na demonstracijama pozivaju na kalifat ili šerijatski zakon izgubit će svoje njemačke putovnice. “Isto mora vrijediti ako su strani počinitelji ili osobe s dvojnim državljanstvom osuđeni za antisemitski zločin”, navodi se u prijedlogu.
Boravak odbijenih tražitelja azila i izbjeglica iz građanskih ratova u zemljama u kojima je građanski rat završio također bi trebao biti “dosljedno prekinut”.
“Njemačka vlada i EU su na pravom putu u borbi protiv ilegalnih migracija. Ali sada se radi o tome da se stvari podignu na sljedeću razinu”, rekao je vođa CDU-a u Bruxellesu Tim Peters.
Broj novih zahtjeva za azil u Europskoj uniji, Norveškoj i Švicarskoj naglo je pao u prvoj polovici godine, pokazali su podaci EU u ponedjeljak. Njemačka više nije na prvom mjestu za tražitelje azila, kao što je bila prije mnogo godina, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).
Opada broj zahtjeva za azil
Europska agencija za azil (EUAA) sa sjedištem na Malti u 2025. godini je objavila da je između siječnja i lipnja podneseno 399.000 novih zahtjeva, što je 114.000 manje nego u istom razdoblju 2024. godine.
To je pad od 23 posto. Brojka uključuje sve članice EU, kao i Norvešku i Švicarsku.
U prvih šest mjeseci ove godine Francuska je bila prva po broju zahtjeva sa 78.000. Slijede je Španjolska sa 77.000, Njemačka sa 70.000 i Italija sa 64.000.
Pad zahtjeva uvelike se pripisuje svrgavanju Bashara al-Assada, što je značajno smanjilo broj Sirijaca koji traže zaštitu.
Umjesto toga, najveća skupina podnositelja zahtjeva bili su Venezuelanci s 49.000 slučajeva, ispred Afganistanaca (42.000) i Sirijaca (25.000). Gotovo svi Venezuelanci podnijeli su zahtjeve u Španjolskoj, gdje njihov zajednički jezik olakšava integraciju.
Zahtjevi su pali u većini glavnih zemalja, osim Francuske. Najveći pad zabilježila je Njemačka, 43 posto, zatim Italija 25 posto i Španjolska 13 posto.
