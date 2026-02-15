Većina ljudi upoznata je s činjenicom da za većinu odredišta vaša putovnica mora biti važeća najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma dolaska ili odlaska, iako se pravila razlikuju ovisno o zemlji koju posjećujete. Ono što možda ne znate jest da vam se može uskratiti ukrcaj ako se utvrdi da vaša putovnica ima premalo praznih stranica.