Istekla putovnica nije jedini problem koji može uništiti planove za putovanje. Postoji još jedna neugodnost koju biste mogli doživjeti ako putujete u određene zemlje.
Premalo praznih stranica
Većina ljudi upoznata je s činjenicom da za većinu odredišta vaša putovnica mora biti važeća najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma dolaska ili odlaska, iako se pravila razlikuju ovisno o zemlji koju posjećujete. Ono što možda ne znate jest da vam se može uskratiti ukrcaj ako se utvrdi da vaša putovnica ima premalo praznih stranica.
Manje poznata politika u brojnim zemljama, posebno u Africi, Aziji i Bliskom istoku, zahtijeva od putnika da imaju dvije do četiri prazne stranice u putovnici za vizu ili pečat. Neke zrakoplovne tvrtke mogu vam uskratiti ukrcaj ako vaša putovnica ne ispunjava uvjete.
Koje zahtijevaju najviše praznih stranica?
Zemlja koja zahtijeva najviše praznih stranica je Namibija, gdje se očekuje da u putovnici imate šest praznih stranica. Pečat Namibije zauzima gotovo cijelu stranicu, a ako trebate produžiti svoju dozvolu u ovoj južnoafričkoj zemlji, pečatit će vam dodatnu stranicu.
Druge zemlje koje zahtijevaju tri prazne stranice uključuju Bocvanu, Mozambik, Zambiju, Brunej, Južnu Afriku i Madagaskar. Za putnike koji posjećuju odredišta poput Bahama, Kube, Kine, Singapura ili Indije, morat ćete se pobrinuti da imate dvije prazne stranice, piše Klix.
Barem dvije prazne stranice
Stručnjaci preporučuju da uvijek putujete s barem dvije prazne stranice u putovnici kako biste osigurali nesmetano putovanje. Dobra je vijest da skupljanje žigova tijekom putovanja Europom brzo postaje stvar prošlosti.
U listopadu 2025. Europska unija započela je s uvođenjem svog Sustava ulaska/izlaska (EES), novog digitalnog alata za upravljanje granicama koji bilježi biometrijske podatke, kao i datume ulaska i izlaska građana izvan EU.
To znači da će ručno žigosanje putovnica postupno biti u potpunosti zamijenjeno digitalnim provjeravanjem. S potpunom provedbom koja se očekuje do travnja 2026., svih 29 zemalja Schengena trebalo bi biti potpuno bez tinte.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
