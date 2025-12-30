Četiri ključne dinamike rata u Gazi koje će utjecati na 2026.

Međutim, otkako je prekid vatre službeno stupio na snagu 10. listopada, Izrael je nastavio provoditi smrtonosne zračne napade i druge vojne operacije, pri čemu je u tom razdoblju ubijeno više od 400 Palestinaca. Unatoč sporazumu o prekidu vatre, Izrael i dalje ograničava humanitarnu pomoć, uključujući materijale za skloništa i druge osnovne potrepštine, zbog čega djeca umiru od hladnoće. Pojas Gaze u međuvremenu je praktički podijeljen na istočnu zonu pod izraelskom kontrolom i uski — te sve manji — obalni pojas u kojem Hamas i dalje djeluje i gdje je koncentrirana velika većina od 2 milijuna stanovnika Gaze, sada na manje od 40 % teritorija.