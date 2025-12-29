POLITICOVA ANKETA
Trumpa ni glasna desnica više ne spašava: Postao je nepopularan u Europi
Američki predsjednik Donald Trump želi ojačati europski desno-populistički pokret, ali bi u tome mogao naići na veće poteškoće nego što očekuje kada je riječ o pridobivanju europskih birača.
Prema novoj anketi Politica, provedenoj u suradnji s agencijom Public First, Trump je nepopularan u Europi, čak i među pristašama desno-populističkih stranaka koje on vidi kao saveznike. Istraživanje je početkom mjeseca obuhvatilo više od 10.000 ispitanika u pet zemalja. Njegovi najveći poklonici nalaze se u Velikoj Britaniji, gdje je 50 posto ispitanika bliskih stranci Reform UK imalo pozitivno mišljenje o Trumpu. U Francuskoj i Njemačkoj, međutim, tek oko trećine ispitanika koji su rekli da su podržavali desne populističke stranke navelo je da Trumpa doživljava pozitivno.
Negativniji stav nego u prošlosti
Rezultati ankete dolaze nakon što je Trumpova administracija predstavila novu strategiju nacionalne sigurnosti usmjerenu na poticanje, kako je navedeno, "rastućeg utjecaja domoljubnih europskih stranaka", koje bilježe sve veću potporu u Francuskoj, Njemačkoj i Ujedinjenoj Kraljevini, iako to zasad nisu pretočile u izborne pobjede.
Podaci iz ankete mogu se shvatiti i kao upozorenje desno-populističkim strankama koje pokušavaju proširiti svoju biračku bazu, a istodobno se politički približiti Trumpu. U Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Njemačkoj ispitanici koji su rekli da bi danas glasali za takve stranke pokazali su negativniji stav prema Trumpu nego oni koji su ih podržavali u prošlosti.
Američki predsjednik još je nepopularniji među općom populacijom. U Francuskoj i Njemačkoj dvije trećine ispitanika imalo je negativno mišljenje o Trumpu. U Ujedinjenoj Kraljevini 55 posto ispitanika izrazilo je negativan stav, tek nešto više nego u samim Sjedinjenim Državama, gdje je 50 posto ispitanika reklo da ima negativno mišljenje o njemu. Trump je najmanje popularan u Kanadi, gdje je 72 posto ispitanika izrazilo negativan stav.
Pristaše "domoljubnih" desno-populističkih stranaka koje američka administracija spominje u svojoj sigurnosnoj strategiji znatno su sklonije Trumpu od ostalih birača, ali ni one mu, prema rezultatima ankete, ne daju bezrezervnu podršku.
U Francuskoj su birači Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen u velikoj mjeri pozitivno ocijenili svoju stranačku čelnicu. No kada je riječ o američkom predsjedniku, više birača navelo je negativan stav, njih 38 posto, nego pozitivan, koji je izrazilo 30 posto ispitanika. Pristaše njemačke stranke Alternativa za Njemačku (AfD) snažno su podržale stranačku čelnicu Alice Weidel, ali su oko Trumpa bili podijeljeni, pri čemu je 34 posto imalo pozitivno mišljenje, a 33 posto negativno.
Promjena retorike
Nalazi ankete dodatno naglašavaju izazove s kojima se suočava Nacionalno okupljanje, koje se ne obraća samo svojim dosadašnjim biračima, nego nastoji osvojiti i širu potporu uoči lokalnih izbora sljedeće godine i ključnih predsjedničkih izbora 2027. Stranka Marine Le Pen i Jordana Bardelle trenutačno je treća politička snaga u zemlji, ali ujedno i najveća pojedinačna stranka u Nacionalnoj skupštini, a prema anketama bilježi znatnu prednost u odnosu na konkurente.
Čelnici stranke brzo su odbacili nastojanja Bijele kuće da podrži europske desne snage. Bardella je izjavio da odbacuje "vazalstvo" prema "velikom bratu poput Trumpa", dok je Thierry Mariani, član nacionalnog odbora stranke, rekao da nas "Trump tretira kao koloniju, retorički, što i nije toliko važno, ali prije svega ekonomski i politički".
Izuzetak je Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je 79 posto pristaša Reform UK izrazilo pozitivan stav prema svojem čelniku Nigelu Farageu, dok je Trump ondje uspio osvojiti tek tijesnu većinu pozitivnih ocjena.
SAD na prvom, prijatelji na drugom mjestu?
U Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Njemačkoj pristaše desno-populističkih stranaka izdvajale su se po snažnom zahtjevu da politički čelnici na prvo mjesto stave interese vlastite zemlje.
Pedeset posto birača Nacionalnog okupljanja, 47 posto birača AfD-a i 45 posto birača Reform UK navelo je to kao jednu od najvažnijih osobina političkih lidera.
Desno-populistički ispitanici u velikoj su većini smatrali da Trump tu osobinu ima u većoj mjeri od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njih 88 posto, njemačkog kancelara Friedricha Merza, njih 93 posto, i britanskog premijera Keira Starmera, njih 91 posto. Jasna većina također je rekla da želi da njihovi čelnici pokušaju održavati dobre odnose s Trumpom.
Prema Julesu Walkdenu, voditelju istraživanja u Public Firstu, lokalni desno-populistički pokreti dijele zajednički "nacionalistički instinkt", no upravo bi ih to moglo dovesti u sukob s Trumpovim MAGA pokretom, koji favorizira američke interese.
"Pristaše europskih desnih stranaka jasno žele vidjeti da njihovi lideri stavljaju vlastitu zemlju na prvo mjesto i možda Trumpa vide kao zagovornika takvog pristupa. No nakon dolaska na vlast, praktični zahtjevi ispunjavanja obećanja o politici 'zemlja na prvom mjestu' mogli bi vrlo brzo razotkriti ograničenja tog savezništva", rekao je Walkden.
Podaci ankete također sugeriraju da pristaše desno-populističkih stranaka možda cijene Trumpove politike, ali mu ne vjeruju u potpunosti. U Francuskoj i Njemačkoj birači desnice češće su nego ostali smatrali da Trumpove politike koriste Sjedinjenim Državama, ali su također češće isticali da pritom štete drugim zemljama.
Unatoč tome, pristaše tih stranaka bili su skloniji prihvaćanju carina koje je Trumpova administracija uvela europskim industrijama.
Primjerice 65 posto birača AfD-a smatra da su carine loše za Njemačku, ali samo 37 posto njih smatra da bi Njemačka trebala uzvratiti uvođenjem carina Sjedinjenim Državama, što je znatno ispod ukupnih 47 posto njemačkih ispitanika koji su to podržavali. U Ujedinjenom Kraljevstvu tek je 45 posto birača Reform UK-a ocijenilo carine lošima, dok je samo 35 posto smatralo da bi zemlja trebala odgovoriti uvođenjem vlastitih carina na američki uvoz.
No u znaku ograničene potpore Trumpu, 60 posto birača Nacionalnog okupljanja reklo je da su Trumpove carine na uvoz iz Europe loše za francusko gospodarstvo. Iako su rjeđe od ostalih Francuza zagovarali uzvratne mjere, 48 posto njih ipak je podržalo odmazdu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare