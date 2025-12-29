Trumpa ni glasna desnica više ne spašava: Postao je nepopularan u Europi

Prema novoj anketi Politica, provedenoj u suradnji s agencijom Public First, Trump je nepopularan u Europi, čak i među pristašama desno-populističkih stranaka koje on vidi kao saveznike. Istraživanje je početkom mjeseca obuhvatilo više od 10.000 ispitanika u pet zemalja. Njegovi najveći poklonici nalaze se u Velikoj Britaniji, gdje je 50 posto ispitanika bliskih stranci Reform UK imalo pozitivno mišljenje o Trumpu. U Francuskoj i Njemačkoj, međutim, tek oko trećine ispitanika koji su rekli da su podržavali desne populističke stranke navelo je da Trumpa doživljava pozitivno.