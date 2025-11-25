UN: Gaza ulazi u najtežu recesiju u povijesti

UNCTAD upozorava da su dvije godine napada i dugogodišnja ograničenja gurnuli gospodarstvo okupiranog palestinskog teritorija u najtežu recesiju ikad zabilježenu.
Gospodarstvo okupiranog palestinskog teritorija suočava se s najtežim kolapsom otkako postoje mjerenja, potaknut razmjerima izraelskog genocidnog rata u Gazi i nastavkom ograničenja kretanja i trgovine, navodi se u novom izvješću Ujedinjenih naroda, piše Al Jazeera.
U ponedjeljak objavljeno izvješće Konferencije UN-a za trgovinu i razvoj (UNCTAD) navodi da su dvije godine izraelskih vojnih operacija i dugotrajne restrikcije gurnule okupirani teritorij u gospodarsku krizu koja se sada ubraja među deset najvećih kolapsa globalno zabilježenih od 1960. godine.
„Opsežna šteta na infrastrukturi, proizvodnim kapacitetima i javnim službama poništila je desetljeća socioekonomskog napretka na okupiranom palestinskom teritoriju“, navodi se u izvješću, misleći na Pojas Gaze i Zapadnu obalu, uključujući Istočni Jeruzalem.
Situacija u Gazi predstavlja „najdublju gospodarsku krizu ikad zabilježenu“, upozoreno je. Objava nalaza dolazi u trenutku kada izraelski napadi na Gazu traju, unatoč šestotjednom primirju između Izraela i palestinske skupine Hamas.
Izraelski napad započeo je 7. listopada 2023., nakon napada boraca Hamasa i drugih palestinskih skupina na južni Izrael, u kojem je ubijeno oko 1.139 ljudi, a oko 240 odvedeno u Gazu kao taoci.
U odgovoru, Izrael je pokrenuo kampanju bombardiranja i dodatno pooštrio svoju dugogodišnju blokadu Gaze, pretvorivši već 16-godišnju opsadu u potpuno gušenje. Njegovi napadi ubili su najmanje 69.733 ljudi i ranili 170.863, pri čemu je više od 300 ubijenih od početka primirja prošlog mjeseca.
Pad BDP-a
Prema izvješću UNCTAD-a, palestinski bruto domaći proizvod (BDP) na kraju prošle godine vratio se na razinu iz 2010., dok se BDP po stanovniku spustio na razinu iz 2003., brišući 22 godine razvoja u manje od dvije godine.
U Gazi, BDP je u 2024. pao za 83 posto u odnosu na godinu ranije — ukupno 87 posto tijekom dvije godine — na svega 362 milijuna dolara. BDP po stanovniku potonuo je na 161 dolar, svrstavajući Gazu među najsiromašnije regije na svijetu.
Izvješće dokumentira da su gotovo dva desetljeća izraelskih ograničenja trgovine, kretanja i pristupa stvorila gotovo potpunu ovisnost o vanjskoj pomoći, dok su izraelski napadi oštetili oko 174.500 objekata u Gazi, gurajući enklavu u „potpuni kolaps“.
U međuvremenu, okupirana Zapadna obala također prolazi kroz najtežu gospodarsku krizu ikad zabilježenu, uslijed ograničenja kretanja i pristupa te gubitka radnih mjesta.
„Na cijelom okupiranom palestinskom teritoriju, najstrmija gospodarska kontrakcija na rekordnim razinama izbrisala je desetljeća napretka“, dodaje izvješće.
Izraelsko uskraćivanje fiskalnih prihoda koji pripadaju Palestinskoj upravi (PA) znatno je pogoršalo krizu, teško ograničivši sposobnost vlasti da isplaćuje plaće, održava javne usluge i financira obnovu.
PA je u ponedjeljak rekla da Izrael uskraćuje 4 milijarde dolara poreznih prihoda.
Put do oporavka
UNCTAD procjenjuje da će trošak obnove i oporavka samo u Gazi premašiti 70 milijardi dolara i poziva na sveobuhvatan plan oporavka uz koordiniranu međunarodnu podršku, obnovu fiskalnih transfera i hitne mjere za ublažavanje ograničenja trgovine, kretanja i ulaganja.
„Čak i uz značajnu pomoć, oporavak na razinu BDP-a od prije listopada 2023. mogao bi potrajati desetljećima“, navodi se.
Agencija također upozorava da će, bez neposredne i opsežne intervencije, razaranje uzrokovano izraelskim ratom i sustavnim restrikcijama gurnuti palestinsko gospodarstvo u dugotrajnu depresiju.
Za bilo kakav smislen oporavak, UNCTAD ističe da primirje postignuto u listopadu mora biti trajno.
„Izvješće UNCTAD-a poziva na hitnu i značajnu intervenciju međunarodne zajednice kako bi se zaustavio gospodarski slobodni pad, odgovorilo na humanitarnu krizu te postavili temelji za trajan mir i razvoj“, dodaje se.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare