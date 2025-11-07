Drama u Ovalnom uredu: Direktor tvrtke pao u nesvijest, svi komentiraju Trumpovu reakciju

Press konferencija u četvrtak je prekinuta kada se farmaceutski direktor onesvijestio u Ovalnom uredu prilikom najavljivanja dogovora američkog predsjednika Donalda Trumpa s proizvođačima lijekova o snižavanju cijena lijekova protiv pretilosti.
Trump i predstavnici farmaceutskih kompanija razgovarali su s novinarima o dogovoru s tvrtkama Eli Lilly i Novo Nordisk o proširenju dostupnosti i smanjenju cijena njihovih popularnih lijekova.
Tijekom izjava, izvršni direktor Eli Lillyja David Ricks okrenuo se udesno i rekao: "Jesi li dobro? Gordone, jesi li dobro?".
Doktor Mehmet Oz priskočio je u pomoć kada je Gordon Findlay, farmaceutski direktor tvrtke Novo Nordisk, pao na koljena i srušio se.
Novinari su zatim odmah izvedeni iz prostorije i zamoljeni da napuste Ovalni ured, javlja Live Now Fox.
Otprilike 30 minuta kasnije, kada je konferencija nastavljena, Trump je izvijestio o Findlayevom stanju.
"Jedan od predstavnika tvrtki se malo onesvijestio", rekao je Trump novinarima. "Vidjeli smo da se srušio, ali dobro je. Odveli su ga liječnici, ali sve je u redu".
Trenutno nije poznato što je uzrokovalo Findlayev kolaps, prenosi Dnevnik.hr.
