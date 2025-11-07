Oglas

usred sastanka

Drama u Ovalnom uredu: Direktor tvrtke pao u nesvijest, svi komentiraju Trumpovu reakciju

N1 Info
07. stu. 2025. 06:52
AFP
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Press konferencija u četvrtak je prekinuta kada se farmaceutski direktor onesvijestio u Ovalnom uredu prilikom najavljivanja dogovora američkog predsjednika Donalda Trumpa s proizvođačima lijekova o snižavanju cijena lijekova protiv pretilosti.

Trump i predstavnici farmaceutskih kompanija razgovarali su s novinarima o dogovoru s tvrtkama Eli Lilly i Novo Nordisk o proširenju dostupnosti i smanjenju cijena njihovih popularnih lijekova. 

Tijekom izjava, izvršni direktor Eli Lillyja David Ricks okrenuo se udesno i rekao: "Jesi li dobro? Gordone, jesi li dobro?". 

Doktor Mehmet Oz priskočio je u pomoć kada je Gordon Findlay, farmaceutski direktor tvrtke Novo Nordisk, pao na koljena i srušio se.

Novinari su zatim odmah izvedeni iz prostorije i zamoljeni da napuste Ovalni ured, javlja Live Now Fox

Otprilike 30 minuta kasnije, kada je konferencija nastavljena, Trump je izvijestio o Findlayevom stanju.

"Jedan od predstavnika tvrtki se malo onesvijestio", rekao je Trump novinarima. "Vidjeli smo da se srušio, ali dobro je. Odveli su ga liječnici, ali sve je u redu". 

Trenutno nije poznato što je uzrokovalo Findlayev kolaps, prenosi Dnevnik.hr.

Teme
donald trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
