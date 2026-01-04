Tko sada upravlja Venezuelom i što slijedi?

Sjedinjene Američke Države napale su Venezuelu i zarobile njezina predsjednika Nicolása Madura, pri čemu je Donald Trump obećao da će "upravljati zemljom“ dok ne dođe do "ispravne“ tranzicije vlasti.
Venezuelanski ljevičarski vođa i njegova supruga zarobljeni su u svom kompleksu te prebačeni u SAD u sklopu dramatične noćne operacije specijalnih snaga, koja je uključivala i napade na vojne baze.
Maduro i prva dama Cilia Flores od tada su u New Yorku optuženi za kaznena djela povezana s oružjem i drogom.
Tko sada upravlja Venezuelom?
Potpredsjednica Venezuele Delcy Rodríguez, koja je bila dio Madurova najužeg kruga, sada je privremena predsjednica nakon što ju je prisegom potvrdio Vrhovni sud zemlje, piše BBC.
U subotu je zatražila Madurovo puštanje na slobodu, poručivši da je on "jedini predsjednik“.
Unatoč Trumpovim tvrdnjama da će SAD upravljati Venezuelom dok ne bude moguća "sigurna, ispravna i razborita tranzicija“, Madurovi saveznici i dalje ostaju na vlasti.
Nije jasno kako točno SAD planira upravljati Venezuelom niti tko će u tome sudjelovati, no američki predsjednik rekao je da će to biti "skupni“ napor.
Dodao je da je američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao s Rodríguez, koja je izrazila spremnost učiniti "što god SAD zatraži“.
To je u suprotnosti s ranijim javnim istupima Rodríguez, u kojima je odbijala mogućnost da Venezuela postane "kolonija nekog carstva“.
Rubio je, upitan u nedjelju u emisiji Face the Nation na CBS Newsu može li SAD surađivati s drugim čovjekom Madurova režima, rekao: "Donijet ćemo procjenu na temelju onoga što učine, a ne onoga što u međuvremenu javno govore.“
Dodao je da će "ako ne donesu ispravne odluke, Sjedinjene Američke Države zadržati više poluga pritiska kako bi osigurale zaštitu svojih interesa“.
Trump je u subotu rekao da venezuelanska oporbena čelnica María Corina Machado nema ni potporu ni poštovanje unutar Venezuele kako bi postala njezina čelnica.
Machado je ranije pozvala Edmunda Gonzáleza da preuzme vlast. Tijekom predsjedničkih izbora 2024. mobilizirala je potporu za Gonzáleza, a rezultati prebrojavanja glasova koje je objavila njezina stranka upućuju na to da je pobijedio uvjerljivom većinom.
Što slijedi za Venezuelu?
Iako su američki dužnosnici naznačili da ne planiraju daljnju vojnu intervenciju u Venezueli, Trump je rekao da se "ne boje slanja kopnenih snaga“ odgovarajući na pitanje o mogućem raspoređivanju američkih vojnika u toj zemlji.
Trump je također izjavio da će američke naftne kompanije ući u Venezuelu kako bi popravile infrastrukturu "i počele zarađivati novac za zemlju“.
Rekao je da će SAD "iz zemlje izvući golemu količinu bogatstva“, koje bi koristilo narodu Venezuele i Sjedinjenim Američkim Državama.
Dodao je i da će SAD prodavati naftu drugim zemljama.
Venezuelanska vlada opisala je napad kao pokušaj preuzimanja „strateških resursa Venezuele, osobito njezine nafte i minerala“, s ciljem da se „silom naruši politička neovisnost zemlje“.
Venezuela raspolaže najvećim potvrđenim zalihama nafte na svijetu, no riječ je o takozvanoj „teškoj, sumpornoj“ nafti. Nju je teže rafinirati, ali je korisna za proizvodnju dizela i asfalta, dok SAD uglavnom proizvodi „laganu, slatku“ naftu koja se koristi za proizvodnju benzina.
