novo kršenje primirja

VIDEO / Izrael ubio najmanje 22 osobe u zadnja 24 sata, javlja libanonsko ministarstvo zdravstva

19. svi. 2026. 20:25
A boy, displaced from southern Lebanon amid the conflict with Israel, holds a toy gun as he walks at a school-turned shelter, near Sidon, Lebanon, May 17, 2026.
REUTERS/Aziz Taher

Broj poginulih u Libanonu od 2. ožujka dosegao je 3.042, prema podacima tamošnjeg Ministarstva zdravstva.

Najmanje 22 osobe ubijene su u izraelskim napadima na Libanon u posljednja 24 sata, priopćilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje, unatoč produljenju primirja za 45 dana, javlja Al Jazeera.

Ukupan broj poginulih od 2. ožujka, kada su sukobi između Izraela i Hezbolaha ponovno izbili, dosegao je 3.042, navodi ministarstvo u priopćenju objavljenom u utorak, 24 sata nakon što je prijavljen broj od 3.020 mrtvih.

Prema podacima državne novinske agencije National News Agency (NNA), od zore je ubijeno najmanje šest osoba.

U području Nabatieha na jugu Libanona izraelski ratni zrakoplov sravnio je kuću u četvrti al-Mahfara u općini Kfar Sir, sjeverno od rijeke Litani, pri čemu su poginule četiri osobe, a dvije su ozlijeđene, izvijestila je NNA.

U odvojenom incidentu u općini Harouf, napad dronom pogodio je vozilo parkirano u blizini zgrade općine, pri čemu je jedna osoba poginula, a član općinskog vijeća ozlijeđen. Najmanje dvije osobe u vozilu bile su ranjene, jedna kritično, uključujući muškarca koji se pripremao dijeliti kruh stanovnicima grada u trenutku napada.

Izraelski dron pogodio je i motocikl u općini Froun, blizu grada Bint Jbeil, pri čemu je jedna osoba poginula, dodaje NNA.

U okrugu Tyre, NNA navodi da je izraelska vojska upotrijebila tri zapaljive fosforne bombe protiv poljoprivrednika koji su brali lubenice kod raskrižja al-Mansouri. Bombe su pale u blizini poljoprivrednika, koji su pobjegli; ozlijeđenih nije bilo.

Izraelske snage postavile su kontrolnu točku na raskrižju Mari-Halta, gdje su privele trojicu libanonskih državljana i oduzele im mobilne telefone.

Strateško raseljavanje

Izvještavajući iz Tyrea, gdje mnogi ljudi traže sklonište, dopisnica Al Jazeere Zeina Khodr rekla je ranije u utorak:

„Možete vidjeti razmjere razaranja ovdje. Mnogi su raseljeni zbog sukoba, prisiljeni napustiti svoje domove diljem južnog Libanona zbog neumornih, svakodnevnih izraelskih zračnih napada.“

„Kada razgovarate s ljudima ovdje, oni vam kažu da vjeruju kako je ovo dio strategije depopulacije južnog Libanona, kako bi se to područje učinilo nenastanjivim“, dodala je. „Ovaj [obnovljeni] sukob, koji će uskoro ući u četvrti mjesec, nastavlja se i samo eskalira. Opseg tih napada se širi.“

Kasnije u utorak izraelska vojska izdala je prijetnju prisilnim raseljavanjem stanovnicima 12 gradova i sela na jugu Libanona, uključujući Touru, Nabatieh At-Tahtu, Habbouch, Bazouriyeh, Tayr Debbu, Kfar Houneh, Ain Qanu, Libbayu, Jebchit, Chehabiyeh, Burj Shemali i Houmin al-Fawqu.

