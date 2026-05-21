državna propaganda
Kako je Ben-Gvirov video flotile razbio izraelsku višemilijunsku "Hasbaru"
Provokativno ponašanje krajnje desnog izraelskog ministra prema otetim stranim aktivistima izazvalo je globalne osude i natjeralo Izrael na krizno upravljanje štetom.
Video koji je na društvenoj mreži X objavio izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, a na kojem ismijava otete aktiviste flotile koja je pokušala probiti opsadu Gaze, izazvao je snažan val reakcija i zadao ozbiljan udarac izraelskoj višemilijunskoj kampanji odnosa s javnošću poznatoj kao „Hasbara”, piše Al Jazeera.
Na snimci se vidi Ben-Gvir kako likuje dok aktivisti Global Sumud Flotille kleče na podu, s povezima preko očiju i vezanim rukama, u luci Ashdod.
Izraelske pomorske snage presrele su brodove flotile u međunarodnim vodama uz obalu Cipra, pri čemu su nezakonito otegle 430 sudionika. Među njima je najmanje 87 osoba započelo štrajk glađu u znak solidarnosti s više od 9.500 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima.
Snimke aktivista koje vuku po podu potaknule su više država — uključujući Italiju, Francusku, Nizozemsku, Kanadu i Španjolsku — da pozovu izraelske veleposlanike na razgovor i osude „neprihvatljivo” postupanje te kršenje ljudskog dostojanstva.
Slom iluzije „Hasbare”
Stručnjaci smatraju da panično upravljanje krizom od strane izraelskih dužnosnika, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, koji je naredio hitnu deportaciju aktivista, ne proizlazi iz moralne osude zlostavljanja, nego iz katastrofalne štete nanesene izraelskom međunarodnom ugledu.
Desetljećima se Izrael oslanja na „Hasbaru” — hebrejsku riječ koja znači „objašnjenje” — propagandnu kampanju kojom međunarodnoj zajednici pokušava opravdati svoje politike i vojne akcije protiv Palestinaca.
Fathi Nimer, stručnjak za palestinsku politiku pri mreži Al-Shabaka, rekao je za Al Jazeeru da je Hasbara zapravo državna propaganda čiji je cilj „uljepšati sliku okupacije” prilagođavanjem određenih narativa različitim međunarodnim publikama.
„Temeljna pretpostavka Hasbare jest da je Izrael uvijek u pravu, ali da ga svijet jednostavno ne razumije”, rekao je Nimer. Dodao je da bi, zbog sve veće međunarodne izolacije Izraela nakon rata u Gazi, proračun za Hasbaru mogao skočiti s oko 15 milijuna dolara 2023. na nevjerojatnih 700 milijuna dolara do 2026. godine.
No Ben-Gvirov otvoreno provokativni video u trenu je srušio taj skupo financirani narativ.
„Izraelsko vodstvo ovo tretira kao PR krizu, a ne moralnu krizu”, objasnio je Nimer. „Za Netanyahua problem nije bilo mučenje ili ponižavanje aktivista, nego činjenica da je to emitirano pred cijelim svijetom. Ben-Gvira, međutim, nije briga za međunarodni imidž Izraela; on ove zloupotrebe izvodi za svoju domaću krajnje desnu publiku, uvjeren da Izrael zbog toga neće snositi stvarne posljedice.”
Mtanes Shehadeh, akademik i stručnjak za izraelska pitanja, složio se s tom procjenom.
„Glavni problem za Izrael jest to što je ovaj video svijetu prenio njegovu stvarnu sliku”, rekao je za Al Jazeeru. „Globalnoj javnosti pružio je izravan i neoboriv dokaz da su strukturalno nasilje i ignoriranje ljudskih prava temeljne karakteristike sadašnjeg izraelskog establišmenta.”
Dvostruki standardi SAD-a i sankcije za „proterorističku” flotilu
Diplomatske posljedice dodatno su razotkrile očite kontradikcije u politici Sjedinjenih Država.
Nakon objave videa američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee kritizirao je Ben-Gvira, rekavši da je ministar „izdao dostojanstvo svoje nacije”. Kritičari su, međutim, brzo primijetili da Huckabeejeva osuda zvuči licemjerno jer se fokusirala isključivo na sramotu objavljene snimke, a ne na sama kršenja ljudskih prava.
Štoviše, Huckabeejeve izjave uslijedile su samo dan nakon što je američko Ministarstvo financija uvelo sankcije četvorici organizatora Global Sumud Flotille, nazivajući humanitarnu misiju „proterorističkom flotilom” koja podržava palestinsku skupinu Hamas. Sankcije su pogodile aktiviste organizacije Popular Conference for Palestinians Abroad i mreže solidarnosti s palestinskim zatvorenicima Samidoun.
Analitičari ističu kako je riječ o očitom dvostrukom standardu. Dok je američka administracija brzo sankcionirala organizatore humanitarne flotile, palestinske organizacije civilnog društva i tužitelje Međunarodnog kaznenog suda (ICC), istodobno je dosljedno štitila krajnje desne izraelske ministre poput Ben-Gvira od odgovornosti, čak i ukidajući ranije sankcije nasilnim izraelskim doseljenicima.
Mikrokozmos palestinske patnje
Za Palestince, poniženje koje su pretrpjeli europski i međunarodni aktivisti tek je mali uvid u mnogo mračniju i sustavnu stvarnost.
Mustafa Barghouti, glavni tajnik Palestinske nacionalne inicijative, rekao je da vezani i povezani aktivisti predstavljaju „mikrokozmos” onoga što palestinski zatvorenici proživljavaju svakodnevno.
„Ova scena izražava fašizam cijele izraelske vlade, a ne samo Ben-Gvira”, rekao je Barghouti. „Kad bi se vlada doista protivila takvim praksama, odmah bi ga smijenili. Umjesto toga, njihova drskost dosegla je razinu piratstva nad brodovima u međunarodnim vodama.”
Organizacije za ljudska prava procjenjuju da je gotovo 100 Palestinaca umrlo u izraelskom pritvoru od listopada 2023., usred brojnih izvještaja o izgladnjivanju, teškim premlaćivanjima i uskraćivanju medicinske skrbi.
Luisa Morgantini, bivša potpredsjednica Europskog parlamenta, rekla je da je standardna diplomatska praksa pozivanja veleposlanika na razgovor potpuno nedostatna.
„Sramotno je kako su se ponašale naše vlade. One su suučesnici”, rekla je Morgantini, pozivajući europske države da suspendiraju sporazume o suradnji s Izraelom, zaustave prodaju oružja i aktivno podrže naloge za uhićenje izraelskih čelnika koje je izdao Međunarodni kazneni sud.
