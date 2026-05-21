Reakcije svjetskih lidera na izraelski video: "Monstruozno", "Odvratno", "Neprihvatljivo"
Međunarodna zajednica, uključujući Sjedinjene Države, oštro je u četvrtak osudila ponašanje izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira prema aktivistima flotile za pomoć Pojasu Gaze, prenosi Reuters.
Izraelski policajci prisilili su aktiviste u srijedu da kleče na tlu u redovima s rukama zavezanim iza leđa dok je Itamar Ben-Gvir to promatrao.
Ben-Gvir je objavio videosnimku incidenta. "Pogledajte ih sada. Vidite kako sada izgledaju, niti su heroji niti išta", govori Ben-Gvir na snimci dok prolazi pored aktivista noseći veliku izraelsku zastavu.
Objavivši vlastiti video iz luke Ashdod, šefica prometa Miri Regev, članica političke stranke Benjamina Netanyahua, rekla je: "Ovo je ono što treba učiniti podupirateljima terora koji su došli probiti opsadu Pojasa Gaze."
Veleposlanik SAD-a u Izraelu Mike Huckabee rekao je da je, iako je flotila bila "glup potez", Ben-Gvir svojim postupanjem prema aktivistima "izdao dostojanstvo" Izraela.
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da je "zgrožen" Ben-Gvirovim postupanjem prema članovima flotile koji su pokušavali ući u Pojas Gaze. "Takvo ponašanje potpuno je neprihvatljivo. Pozivamo na njihovo hitno puštanje na slobodu", rekao je Costa.
Kritike je uputila i izraelska vlada.
Premijer Benjamin Netanyahu branio je presretanje flotile, ali je rekao da Ben-Gvirovo postupanje prema aktivistima nije "u skladu s vrijednostima i normama Izraela".
Ministar vanjskih poslova Gideon Saar kritizirao je Ben-Gvira zbog postupanja prema aktivistima, rekavši da je naštetio Izraelu "sramotnim prikazom" i potkopao rad izraelskih vojnika i diplomata. "Ne, ti nisi lice Izraela", napisao je Saar u objavi na platformi X.
Sankcije EU-a?
Italija je zbog incidenta zatražila od EU-a da uvede sankcije Ben-Gviru, Poljska mu želi zabraniti ulazak u zemlju, a nekoliko zemalja pozvalo je na razgovor visoke izraelske diplomate.
Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani objavio je u četvrtak na platformi X da je uputio službeni zahtjev šefici europske diplomacije Kaji Kallas da europski ministri vanjskih poslova na svojem idućem sastanku razmotre uvođenje sankcija protiv izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira zbog njegovih "neprihvatljivih postupaka" protiv aktivista flotile za Pojas Gaze, uključujući njihovo uznemiravanje i ponižavanje.
Premijerka Giorgia Meloni i Tajani zatražili su ispriku zbog postupanja prema aktivistima i izraelskog "potpunog nepoštovanja" zahtjeva Italije.
Rimski tužitelji otvorili su kaznenu istragu o zlostavljanju kojem su aktivisti flotile bili izloženi u izraelskoj luci.
Videozapisi koje je objavio izraelski ministar nacionalne sigurnosti bit će pribavljeni istražiteljima kao dokaz.
Istražitelji će također razgovarati s 29 Talijana koji su bili među aktivistima, uključujući zastupnika Pokreta 5 zvjezdica Darija Carotenuta. Nakon povratka u Italiju u četvrtak, Carotenuto je rekao da su izraelske snage njega i druge aktiviste "brutalno" pretukle.
Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski zatražio je da se izraelskom ministru Itamaru Ben-Gviru zabrani ulazak u zemlju, rekao je glasnogovornik ministarstva, a izraelski otpravnik poslova pozvan je na razgovor.
Izraelski otpravnik poslova pozvan je na razgovor "kako bismo prenijeli naše ogorčenje i zahtijevali ispriku za krajnje neprimjereno ponašanje člana izraelske vlade", napisao je Sikorski na platformi X. Među aktivistima su dva poljska državljana.
Velika Britanija pozvala je izraelskog otpravnika poslova na razgovor zbog sporne videosnimke, pri čemu je britansko ministarstvo vanjskih poslova navelo da ono što ona prikazuje "krši najosnovnije standarde poštovanja i dostojanstva ljudi". Ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper rekla je da je "uistinu zgrožena" snimkom.
Španjolski premijer Pedro Sanchez izjavio je da su prizori neprihvatljivi i poručio da Španjolska "neće tolerirati da itko loše postupa s našim građanima". Sanchez je dodao da će njegova vlada inzistirati na tome da se španjolska zabrana ulaska u zemlju za Ben-Gvira hitno proširi na cijelu Europsku uniju.
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot rekao je da je pozvao izraelskog veleposlanika na razgovor nakon što se snimka pojavila, ocijenivši također Ben-Gvirove postupke "neprihvatljivima".
Barrot je naglasio da se prema francuskim građanima mora postupati s poštovanjem i da moraju biti pušteni što je prije moguće, napomenuvši ipak da se protivi pristupu flotile.
Irska ministrica vanjskih poslova Helen McEntee rekla je da je 14 irskih državljana koji su se pridružili flotili u autobusima na putu za Istanbul, odakle će biti deportirani. "Jasno i nedvosmisleno smo izrazili užas i nezadovoljstvo načinom na koji se postupalo prema našim građanima", rekla je McEntee u parlamentu.
Nizozemski ministar vanjskih poslova Tom Berendsen rekao je da su prizori "šokantni", dodajući da je to pitanje iznio izraelskom ministru vanjskih poslova.
Grčka je pozvala Izrael da pusti na slobodu njezine pritvorene državljane. "Pozivamo izraelske vlasti da brzo završe sve postupke i odmah puste grčke građane", rekao je glasnogovornik vlade.
Kanada je priopćila da će pozvati izraelskog veleposlanika na razgovor u znak prosvjeda protiv snimke, koju je ministrica vanjskih poslova Anita Anand opisala kao "duboko zabrinjavajuću i apsolutno neprihvatljivu".
Premijer Mark Carney opisao je izraelsko postupanje prema pritvorenim aktivistima kao "odvratno" i "neprihvatljivo".
Nizozemska je objavila da će pozvati izraelskog veleposlanika na razgovor zbog "neprihvatljivog" postupanja prema aktivistima.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova osudio je videosnimke, rekavši da one podsjećaju na "najmračnije trenutke povijesti" te da šutnja Zapada o onome što je nazvao okupacijom, apartheidom i genocidom riskira normalizaciju "bezakonja i okrutnosti".
Aktivisti flotile pušteni su u četvrtak iz izraelskog zatvora i tijekom dana bit će deportirani u Tursku.
