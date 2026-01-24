FOTO / Izvanredno stanje u Americi: Obilne snježne padaline, ledena kiša i temperature ispod ništice

Više od 200 milijuna Amerikanaca suočava se s brutalnom zimskom olujom ovog vikenda, uz obilne snježne padaline, ledenu kišu i temperature ispod ništice koje će pogoditi velik dio istočne obale i Srednjeg zapada.
Nacionalna meteorološka služba upozorava da će oluja donijeti "iznimno opasne“ uvjete, a najmanje 16 saveznih država već je uvelo izvanredno stanje otkako je oluja započela u petak, piše BBC.
Memphis, Nashville, Washington DC, Baltimore, Philadelphia i New York među gradovima su za koje se očekuje da će biti prekriveni snijegom.
Prema podacima Nacionalne meteorološke službe (NWS), područja u kojima bi moglo pasti više od 30 centimetara snijega protežu se od Colorada preko Zapadne Virginije, New Yorka pa sve do Bostona.
NWS također upozorava da su mogući poremećaji u prometu, dugotrajni prekidi opskrbe električnom energijom i velika šteta na drveću.
U Oklahomi snijeg je već pao.
Više od 84.000 korisnika u SAD-u bez električne energije
Više od 84.000 korisnika diljem SAD-a ostalo je bez struje.
Prema podacima stranice za praćenje nestanaka struje PowerOutage.com, više od 43.000 korisnika bez električne energije je u Teksasu, dok je u Louisiani pogođeno više od 6.000.
Više od 5.000 korisnika pogođeno je u Arkansasu, a oko 4.000 u Kaliforniji također je bez struje.
Nije u potpunosti jasno je li oluja uzrok svih nestanaka električne energije, no dužnosnici i meteorolozi već su upozoravali na prijetnju koju ova oluja predstavlja za elektroenergetsku mrežu.
Gradonačelnik New Yorka poslao upozorenje
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani poručio je stanovnicima da očekuju "potpuni ili gotovo potpuni bijeli mrak“ odnosno uvjete nalik mećavi, uz intenzivnu hladnoću i dugotrajno razdoblje ledenih temperatura .
"Iskreno, bit će hladnije nego tijekom bilo kojeg duljeg razdoblja koje je New York iskusio u posljednjih otprilike osam godina“, rekao je Mamdani.
Više od 10.000 letova otkazano diljem SAD-a
Više od 10.000 letova u SAD-u otkazano je tijekom vikenda.
Prema podacima servisa za praćenje letova FlightAware, danas je otkazano više od 3.500 letova, a otkazano je i više od 6.500 letova planiranih za nedjelju.
