FOTO / Policija objavila fotografije mjesta na kojem se Novozelanđanin skrivao s djecom
Novozelandska policija objavila je prve fotografije onoga što se smatra jednim od mnogih kampova u kojima se otac godinama skrivao sa svoje troje djece. Iz policije su priopćili da su djeca dobro, ali da će im trebati vremena da se oporave od patnje.
Dvoje djece Toma Phillipsa pronađeno je jučer na tom mjestu u regiji Waikato, nekoliko sati nakon što je on ubijen u razmjeni vatre s policijom. Policija ih je pronašla uz pomoć trećeg djeteta, koje je bilo s Phillipsom kad je ubijen.
Policijski povjerenik: Phillips je doveo svoju djecu u opasnost
Nedugo prije Božića 2021. godine, Phillips je pobjegao sa svojom djecom - Jaydom, Maverickom i Ember, tada u dobi od osam, sedam i pet godina. Policija vjeruje da je to učinio nakon što je izgubio zakonsko skrbništvo nad njima.
"Phillips nije brinuo o sigurnosti djece i doslovno ih je doveo u opasnost", poručio je policijski povjerenik Richard Chambers medijima, dodajući da su djeca sada pod skrbi vlasti.
U kampu, koji je okružen gustom vegetacijom, pronađena je i zaliha vatrenog oružja i streljiva. Dva quada bila su parkirana među drvećem. U trenutku kad su vlasti stigle na mjesto događaja, potraga za dvoje djece trajala je gotovo 12 sati.
Novozelandska policija
Policija još uvijek traži neke odgovore
Podsjetimo, policija je jučer u ranim jutarnjim satima dobila dojavu o pokušaju provale u seosku trgovinu s poljoprivrednom opremom u malom gradu Piopio. Tad je došlo do sukoba između Phillipsa i policije. Policajac je teško ozlijeđen nakon što je Phillips pucao na njega.
Chambers je naglasio kako policija "apsolutno nema sumnje" da je Phillips namjeravao ubiti policajca. "Ozlijeđeni policajac prošao je niz operacija te je pred njim dug oporavak", napomenuo je Chambers.
Tom Phillips, a New Zealand fugitive father who had been on the run with his three children for nearly four years, was shot dead by police during a confrontation in Piopio, Waikato.— GeoTechWar (@geotechwar) September 8, 2025
One child was with him and unharmed, while the other two were found safe at a remote campsite.… pic.twitter.com/BFZeCSC05k
Phillipsov slučaj zaokuplja Novi Zeland od dana kada je ovaj otac pobjegao s djecom. Policija još uvijek traži neke odgovore. Pokušava se otkriti kako je Phillips godinama izbjegavao biti ulovljen unatoč nacionalnoj potrazi te kako je uspio doći do vatrenog oružja.
Vlasti nisu odgovorile na pitanja novinara o tome jesu li majka djece i članovi Phillipsove šire obitelji u kontaktu s djecom. "Naš je prioritet osigurati da se o ovoj djeci brine i da postoji pažljiv plan, u kojem će se svi uključiti u pravo vrijeme", rekao je ministar policije Mark Mitchell, prenosi Index.
