VIDEO / Broj mrtvih u Jeruzalemu narastao na šest, Hamas pohvalio "borce otpora"

Najmanje šest osoba ubijeno je u pucnjavi u Jeruzalemu, rekao je u ponedjeljak izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar. Oko 15 osoba je ozlijeđeno.
Kaotične scene
Izraelski mediji izvijestili su da su u ponedjeljak dvojica napadača ušla u autobus i otvorila vatru na cesti koja vodi do židovskih naselja u istočnom Jeruzalemu.
Dvojac je ubijen, rekla je policija.
Hitna pomoć koja je došla na mjesto događaja opisala je kaotičnu scenu prekrivenu razbijenim staklom, s ranjenima i onesviještenim osobama na cesti i nogostupu u blizini autobusne stanice.
IDF poslan na područje, Hamas pohvalio napad
Vojnici Izraelskih obrambenih snaga poslani su na područje i pretražuju područje u potrazi za drugim osumnjičenicima. Također pretražuju nekoliko područja na periferiji Ramallaha.
Palestinska militantna skupina Hamas pohvalila je dvojicu palestinskih "boraca otpora" za koje je rekla da su izveli napad, ali nije preuzela odgovornost.
⚡️BREAKING: Two individuals opened fire on an Israeli bus at the Ramot settlement junction, north of occupied Jerusalem.— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 8, 2025
➤ 4 Israelis confirmed dead
➤ 15+ injured, including 7 critically
➤ The shooters were killed by Israeli soldiers and armed settlers on the scene. pic.twitter.com/meaAJb1S1h
Netanyahu održava konzultacije sa sigurnosnim službama
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je konzultacije sa sigurnosnim službama.
Rat u Gazi izazvao je porast nasilja i na izraelski okupiranoj Zapadnoj obali i u samom Izraelu.
