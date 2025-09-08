Novinar i publicist
Boris Rašeta: Crkva gura Thompsona
Nina Kljenak
|
08. ruj. 2025. 15:49
| Vijesti
|
1komentar
Novinar i publicist Boris Rašeta gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Govorio je o knjizi koju je napisao s Goranom Gavranovićem "Osam dana u svibnju".
Oglas
"Knjiga je slojevita, kao i likovi. Prikaz je uspona i pada NDH, kao i rađanja nove Jugoslavije", govori Boris Rašeta.
U razgovoru u Novom danu govorio je i o nekim aktualnim događajima.
"Bio sam na koncertu Thompsona, doživio sam da je djelomično Kaptol iza toga", govori.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 5h
SK
|
prije 1h
Najnovije
Oglas
Oglas