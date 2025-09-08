Oglas

Novinar i publicist

Boris Rašeta: Crkva gura Thompsona

author
Nina Kljenak
|
08. ruj. 2025. 15:49

Novinar i publicist Boris Rašeta gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Govorio je o knjizi koju je napisao s Goranom Gavranovićem "Osam dana u svibnju".

Oglas

"Knjiga je slojevita, kao i likovi. Prikaz je uspona i pada NDH, kao i rađanja nove Jugoslavije", govori Boris Rašeta.

U razgovoru u Novom danu govorio je i o nekim aktualnim događajima.

"Bio sam na koncertu Thompsona, doživio sam da je djelomično Kaptol iza toga", govori.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

Teme
Boris Rašeta Marko Perković Thompson Novi dan katolička crkva

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ