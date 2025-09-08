Boris Rašeta: Crkva gura Thompsona

Novinar i publicist Boris Rašeta gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Govorio je o knjizi koju je napisao s Goranom Gavranovićem "Osam dana u svibnju".

Podijeli

Oglas

"Knjiga je slojevita, kao i likovi. Prikaz je uspona i pada NDH, kao i rađanja nove Jugoslavije", govori Boris Rašeta.

U razgovoru u Novom danu govorio je i o nekim aktualnim događajima.

"Bio sam na koncertu Thompsona, doživio sam da je djelomično Kaptol iza toga", govori.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.