Umirovljenicima stižu veće mirovine: Evo i koliko iznosi povećanje

Umirovljenicima od danas stižu veće mirovine. Kako je ranije najavljeno, riječ je o povećanju od 6,48 posto, pa će tako oni s mirovinom od 300 eura dobiti 20 eura više, mirovina od 500 eura raste za 32, a ona od 1000 eura za 65 eura. Uz redovnu isplatu za kolovoz, na račune će sjesti i zaostatak za srpanj.