FOTO, VIDEO / Trump NATO članicama: "Kukavice!", aktivisti zapalili izraelsku tvornicu oružja u Češkoj

U priopćenju je iranski vrhovni vođa naveo da nedavni napadi usmjereni na Tursku i Oman “ni na koji način nisu izvedeni od strane oružanih snaga Irana” niti povezanih skupina.

Rekao je da su to bili incidenti “lažne zastave”, koje neprijatelji Irana koriste kako bi “posijali razdor među susjedima, a to se može dogoditi i u drugim zemljama”.

Iran je ranije također negirao umiješanost u napade na Oman, tvrdeći da su takvi napadi dio pokušaja da se odgovornost prebaci na Teheran .