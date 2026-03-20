FOTO, VIDEO / Trump NATO članicama: "Kukavice!", aktivisti zapalili izraelsku tvornicu oružja u Češkoj

Dvadeset prvi je dan sukoba na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da je Teheran u napadima na regionalnu energetsku infrastrukturu upotrijebio samo „dio” svoje vatrene moći, nakon što je Izrael napao iransko plinsko polje South Pars, te je upozorio na „nultu suzdržanost” ako iranska energetska postrojenja ponovno budu meta. Američko Ministarstvo obrane traži 200 milijardi dolara od Kongresa za financiranje rata američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana, za koji je ministar obrane Pete Hegseth rekao da nema „vremenski okvir” završetka.
EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/ REUTERS / ILUSTRACIJA
Dawoud Abu Alkas / REUTERS
16:49
SAD šalje tisuće dodatnih vojnika na Bliski istok
Američka vojska raspoređuje tisuće dodatnih marinaca i mornara na Bliski istok, izjavila su za Reuters trojica američkih dužnosnika.
Jedan od dužnosnika, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da USS Boxer, zajedno s Ekspedicijskom jedinicom marinaca na brodu, napušta zapadnu obalu SAD-a oko tri tjedna prije planiranog roka.
16:44
VIDEO / Hezbolah uhvatio IDF u zamku, uništio tri Merkava tenka
Nastavljaju se žestoke borbe libanonskog pokreta otpora i izraelske vojske, koja je započela invaziju na južni Libanon.
Hezbolah je objavio video postavljanja zamke i udara na izraelske tenkove.
16:26
Vrhovni vođa kaže da Iran nije ciljao Tursku ili Oman
U priopćenju je iranski vrhovni vođa naveo da nedavni napadi usmjereni na Tursku i Oman “ni na koji način nisu izvedeni od strane oružanih snaga Irana” niti povezanih skupina.
Rekao je da su to bili incidenti “lažne zastave”, koje neprijatelji Irana koriste kako bi “posijali razdor među susjedima, a to se može dogoditi i u drugim zemljama”.
Iran je ranije također negirao umiješanost u napade na Oman, tvrdeći da su takvi napadi dio pokušaja da se odgovornost prebaci na Teheran .
16:15
NATO evakuirao osoblje iz Iraka zbog regionalne nestabilnosti
NATO je evakuirao svoje osoblje iz Iraka, izjavio je za Al Jazeeru Saeed al-Jayashi, savjetnik u iračkom Uredu za nacionalnu sigurnost.
Rekao je da je povlačenje privremeno te da će se osoblje NATO-a vratiti u Irak nakon završetka rata s Iranom i stabilizacije situacije u zemlji.
Prema dostupnim informacijama, misija NATO-a u Iraku je obustavljena i oko 600 pripadnika je evakuirano zbog pogoršanja sigurnosne situacije u regiji.
15:58
Hormuški tjesnac otvoren brodovima uz "prethodno odobrenje od IRGC-a"
Deseci, ako ne i stotine brodova usidreni su na ulazu u Hormuški tjesnac, zaustavljeni zbog prijetnje iranskih napada, kaže novinar Inzamam Rashid koji izvještava iz blizine plovnog puta.
Dok su SAD i Izrael tijekom noći provodili operacije uz iransku obalu s ciljem osiguravanja tjesnaca, Iran tvrdi da je uspostavio odobreni brodski koridor kroz tjesnac, navodi on.
“Rekli su da dopuštaju odabranim plovilima prolazak kroz vode uz iransku obalu. Ono što moraju učiniti jest dobiti prethodno odobrenje od IRGC-a”, dodaje.
Podaci pokazuju da je najmanje devet brodova prošlo ovom rutom, gdje IRGC provodi provjeru plovila, kaže Rashid.
15:36
VIDEO / Zapaljena izraelska tvornica oružja u Češkoj
Novoosnovana skupina koja se naziva “Earthquake Faction” preuzela je odgovornost za podmetanje požara u objektu povezanom s izraelskom tvrtkom Elbit Systems u Pardubicama u Češkoj Republici.
Skupina je opisala lokaciju kao dio šire mreže koja podržava širenje izraelske industrije naoružanja u Europi, navodeći da je ciljala objekt, oštetila njegovu opremu i zapalila ga dok je bio prazan, pri čemu nije bilo ozlijeđenih.
Tvornica doprinosi proizvodnji oružja koje se koristi u aktualnim napadima diljem Palestine, Libanona, Irana i šire regije.
15:21
Trump nazvao saveznike u NATO-u “kukavicama”
Američki predsjednik oštro je kritizirao ostale članice vojnog saveza NATO, rekavši da su “kukavice” jer se nisu pridružile ratu protiv Irana niti rasporedile snage kako bi pomogle u osiguravanju Hormuškog tjesnaca.
“Bez SAD-a, NATO JE PAPIRNATI TIGAR!” napisao je Donald Trump na svojoj platformi Truth Social. “Nisu se htjeli uključiti u borbu da zaustave Iran s nuklearnim kapacitetima.”
Dodao je: “Sada kada je ta borba vojno DOBIVENA, uz vrlo mali rizik za njih, žale se na visoke cijene nafte koje su prisiljeni plaćati, ali ne žele pomoći otvoriti Hormuški tjesnac, jednostavan vojni manevar koji je jedini razlog visokih cijena nafte.”
“Tako im je to lako učiniti, uz tako mali rizik. KUKAVICE, i mi ćemo TO ZAPAMTITI!”, rekao je Trump.
15:07
Iran upozorava da izraelski i američki dužnosnici “nisu sigurni diljem svijeta” nakon napada
Glavni vojni glasnogovornik Irana upozorio je da “parkovi, rekreacijska područja i turističke destinacije” diljem svijeta neće biti sigurni za neprijatelje Teherana.
General Abolfazl Šekarči izjavio je, u priopćenju objavljenom na iranskoj državnoj televiziji, da “od sada, na temelju informacija koje imamo o vama, čak ni parkovi, rekreacijska područja i turističke destinacije bilo gdje u svijetu više neće biti sigurni za vas.”
14:40
Iranski bračni par uhićen nakon pokušaja ulaska u britansku pomorsku bazu
Iranski državljanin uhićen je zajedno sa ženom nakon što su dvije osobe pokušale ući u pomorsku bazu u kojoj su smještene britanske nuklearne podmornice.
Policija Škotske priopćila je da su 34-godišnji muškarac i 31-godišnja žena uhićeni nakon incidenta u pomorskoj bazi HM Clyde u Škotskoj.
Baza, poznata kao Faslane, dom je jezgre britanske flote podmornica i nuklearnog sustava odvraćanja Trident.
Prema dostupnim informacijama, dvije osobe koje su pokušale ući nisu pokušale nasilno provaliti u bazu. Navodno su zatražile dopuštenje za ulazak, no ono im je odbijeno, nakon čega su ubrzo uhićene.
13:57
Izrael naređuje nove evakuacije u južnom Libanonu, dok broj poginulih prelazi 1.000
Izraelska vojska naredila je stanovnicima širokog područja južnog Libanona da napuste svoje domove dok se nastavljaju operacije protiv Hezbollaha, a broj poginulih raste.
U objavi na društvenim mrežama u petak, Izraelske obrambene snage (IDF) poručile su da stanovnici južno od rijeke Zahrani trebaju napustiti svoje domove. Ta rijeka nalazi se oko 25 kilometara sjeverno od granice s Izraelom, javlja CNN.
U priopćenju IDF-a navodi se da izraelske snage djeluju „velikom snagom na tom području… Ponovno vas pozivamo da odmah napustite svoje domove i uputite se sjeverno od rijeke Zahrani.”
Izraelske operacije u južnom Libanonu izazvale su humanitarnu krizu. „Milijun ljudi sada je raseljeno u Libanonu, što je gotovo svaka šesta osoba”, priopćilo je u petak Norveško vijeće za izbjeglice (NRC). „Raseljavanje se brzo povećava jer izraelske naredbe za evakuaciju potiču strah među zajednicama. Obitelji bježe gotovo bez ičega, bez jasnoće kamo ići ili hoće li se ikada vratiti.”
Broj poginulih u Libanonu od početka izraelskih kopnenih i zračnih operacija, pokrenutih kao odgovor na raketne napade Hezbollaha 2. ožujka, sada premašuje 1.000, prema podacima vlade.
IDF je u petak priopćio da je ovog mjeseca ubio više od 570 operativaca Hezbollaha te pogodio „više od 2.000 terorističkih ciljeva”, uključujući zapovjedna mjesta i skladišta oružja. „Libanonska vlada i njezina vojska ne poduzimaju nikakve značajne mjere protiv Hezbollaha”, rekao je u petak izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar.
Izrael navodi i da su njegove snage rano u petak pogodile infrastrukturu sirijske vlade „kao izravan odgovor na napade na druško stanovništvo u južnoj Siriji”. Napad se dogodio u Suwaydi, gdje je prošle godine izbilo opsežno nasilje između provladinih snaga i druških milicija.
