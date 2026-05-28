predsjednik i premijer
Pogledajte kako je izgledao susret Milanovića i Plenkovića na proslavi HV-a
Hrvatska je danas obilježila Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske, a na svečanoj akademiji došlo je i do susreta predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića
Na današnji dan 1991. godine na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, koja se smatra početkom stvaranja moderne Hrvatske vojske.
Državni i vojni vrh na svečanoj akademiji
Središnje obilježavanje održano je na svečanoj akademiji kojoj su nazočili predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid.
Na obilježavanju su bili i umirovljeni generali Ante Gotovina, Mladen Markač i Ivan Čermak. Stigao je i bivši predsjednik Stjepan Mesić, kao i bivši načelnici Glavnog stožera HV-a Josip Lucić, Mirko Šundov kao i umirovljeni general Slavko Barić.
Milanović upozorio: "Svijet je na rubu kaosa, više ne možemo računati da će nas netko drugi braniti"
Govoreći na obilježavanju Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Milanović je podsjetio na prve dane stvaranja Hrvatske vojske 1991. godine, prenosi HRT.
"Hrvatska je vrlo brzo imala vojsku. Ta vojska djelovala je u nemogućim uvjetima, ali iza nje je stajalo organizirano društvo s jasnim ciljevima i odlučnim političkim vodstvom", rekao je.
Predsjednik je naglasio da Hrvatska ima posebno iskustvo unutar Europske unije jer je prošla rat za vlastiti opstanak. "Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je bila napadnuta i koja se morala boriti za opstanak, identitet i praktički za život", rekao je.
Milanović se osvrnuo i na današnje sigurnosne odnose u svijetu te upozorio da Europa mora ozbiljnije graditi vlastite obrambene sposobnosti. 'Europa je predugo živjela u svijetu iluzija i samoohrabrenja da će to za nju učiniti netko drugi', rekao je. Dodao je kako je svijet danas "na rubu kaosa".
Predsjednik je upozorio da moderno naoružavanje zahtijeva golema sredstva, ali smatra da brojke same po sebi nisu presudne. "Moramo učiniti sve ono što možemo u okviru svojih proporcija, svoje snage i veličine", rekao je.
Istaknuo je kako je najvažnije koje se stvarne obrambene sposobnosti mogu razviti za uloženi novac.
Plenković najavio spektakl na Jarunu
Premijer Andrej Plenković poručio je da Hrvatska nastavlja snažno jačati obrambene sposobnosti te najavio da je cilj države do 2035. godine povećati izdvajanja za obranu na 3,5 posto BDP-a.
Plenković je naglasio da Hrvatska vojska ima posebno mjesto u hrvatskom društvu zbog uloge u Domovinskom ratu. "Želim još jednom zahvaliti svima koji su dali svoje živote za Hrvatsku i hrvatsku slobodu u obrambenom i pravednom Domovinskom ratu", rekao je.
Premijer je istaknuo da su posljednjih godina značajno povećana ulaganja u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske. "Odlučili smo osnažiti izdvajanja za Hrvatsku vojsku, vratiti vojsku u mnoge gradove i utrostručiti izdvajanja za obranu", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare