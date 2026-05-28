SVEČANA AKADEMIJA
Anušić: Na putu smo da budemo snažna, moderna i opremljena oružana sila
Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u četvrtak da su Oružane snage Republike Hrvatske, 35 godina nakon postrojavanja prvih pripadnika, danas moderne i u fazi intenzivne modernizacije.
"Oružane snage danas su moderne i u fazi modernizacije i do 2030. godine biti će u potpunosti modernizirane i popunjene, kako profesionalni sastav, tako i pričuva", kazao je Anušić nakon svečane akademije u povodu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske.
Dodao je da, prema njegovoj ocjeni, nema razloga za pesimizam i nezadovoljstvo te da su Oružane snage "na putu da budu snažna, moderna i opremljena oružana sila”, u skladu s hrvatskim potrebama, strategijama i vizijama.
Govoreći o obrambenoj industriji, istaknuo je ulogu domaćih tvrtki koje za sustav obrane proizvode opremu, uključujući bespilotne letjelice, kacige i uniforme.
"Ne kupujemo samo nešto što netko drugi proizvodi, mi i proizvodimo jako puno za potrebe naših Oružanih snaga te i izvozimo naše proizvode”, rekao je Anušić.
U tijeku preuzimanje tri broda
Osvrnuo se također na obalne ophodne brodove, navodeći da je u tijeku preuzimanje triju brodova te da će se oni nastaviti graditi u nekom drugom brodogradilištu ili biti uključena u ponudu za izgradnju korveta.
Kada je riječ o protuzračnoj obrani, kazao je da je studija Glavnog stožera OSRH dovršena i dostavljena Ministarstvu obrane te da pripremaju dokumente kako bi se taj sustav ugovorio i isporučio Oružanim snagama. ”Ova godina će biti ključna za te stvari”, dodao je ministar obrane.
Kundid: HV je jamac sigurnosti
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid rekao je da Hrvatska vojska nije samo oružana sila, nego i jamac mira i sigurnosti.
I on je istaknuo da su Oružane snage u intenzivnoj fazi opremanja i modernizacije kako bi odgovorile na suvremene sigurnosne izazove.
Naglasio je pritom da nove tehnologije sve više mijenjaju omjer snaga te postaju ključan čimbenik u razvoju borbene moći.
Kundid je zahvalio hrvatskim braniteljima na doprinosu u stvaranju i razvoju Hrvatske vojske.
