27.000 skupova
FOTO, VIDEO / "No Kings" prosvjedi diljem SAD-a, pogledajte atmosferu u Washingtonu, New Yorku... Trump na golfu
Mnoštvo ljudi počelo je u subotu izlaziti na ulice gradova i manjih mjesta diljem zemlje bijesni zbog sve radikalnijih poteza, politika i retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa, u sklopu prosvjeda nazvanih „No Kings“ („Bez kraljeva“). Republikanci drugi val No Kings prosvjeda proglašavaju - mrzilačkim skupovima
Planirano više od 2700 prosvjeda
Više od 2.700 prosvjeda planirano je diljem SAD-a — čak i u blizini Trumpove rezidencije Mar-a-Lago na Floridi, gdje provodi vikend.
Organizatori očekuju milijune sudionika, ističući da je barem jedan prosvjed zakazan u svakoj saveznoj državi. To bi značilo odaziv usporediv s masovnim okupljanjima 14. lipnja, na Trumpov rođendan i dan vojne parade u Washingtonu.
Happening now: Here’s a view of the “No Kings” protest in Washington, DC pic.twitter.com/dpKlbJQZoq— philip lewis (@Phil_Lewis_) October 18, 2025
Prosvjednici su izrazili ogorčenje zbog represije prema migrantima bez dokumenata i slanja Nacionalne garde u Los Angeles, kao i novih Trumpovih odluka o slanju postrojbi u Washington i Memphis.
Sudovi su zasad blokirali slične planove za Chicago i Portland, piše CBS.
AFP / JOSEPH PREZIOSO
Getty Images via AFP / SPENCER PLATT
Getty Images via AFP / JOE RAEDLE
Getty Images via AFP / JOE RAEDLE
Getty Images via AFP / JOE RAEDLE
Getty Images via AFP / SPENCER PLATT
AFP / JOSEPH PREZIOSO
Još jedan razlog izlaska na ulice jest - Trumpov odnos, odnosno napadi na medije, progon političkih protivnika i sve autorirarnije ponašanje.
Na službenoj stranici pokreta „No Kings“ stoji:
„Predsjednik misli da mu je vlast apsolutna. Ali u Americi nemamo kraljeve i nećemo odustati pred kaosom, korupcijom i okrutnošću.“
Let’s gooooooo New York City ‼️— New York City Kopp (@NYCkopp) October 18, 2025
Times Square…No Kings!#NoKingsDayOct18th #NoKings pic.twitter.com/VCYubeHhOs
„Ovaj predsjednik je sramota i nadam se da će danas milijuni ljudi izaći na ulice,“ izjavila je Stephanie, 36-godišnja bolničarka iz njujorškog kvarta Queens.
U svih 50 država
Prosvjedi se održavaju ne samo u New Yorku i San Franciscu, već i u Washingtonu, Bostonu, Chicagu, Atlanti i New Orleansu, kao i u manjim mjestima svih 50 saveznih država.
Solidarnost s prosvjednicima izražena je i ispred američkih veleposlanstava u Berlinu, Rimu, Parizu i Švedskoj, gdje su okupljeni nosili transparente protiv fašizma i diktatura.
U Rimu su članovi organizacije Democrats Abroad prosvjedovali na Piazza Santi Apostoli, dok su u Londonu okupljeni ispred američkog veleposlanstva držali natpise protiv Trumpove politike.
Trump je zasad reagirao blago, rekavši u intervjuu za Fox News:
„Kažu da me nazivaju kraljem. Nisam kralj.“
Check out this aerial shot of Philadelphia. Thousands on the streets right now.— Ron Smith (@Ronxyz00) October 18, 2025
Thank you for coming out folks to say No Kings in America! pic.twitter.com/LJLBdMLqfI
Republikanci: Prosvjednici su "terorističko krilo demokratske stranke"
Njegovi politički saveznici bili su oštriji. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson prosvjede je nazvao mrzilačkima dok je zastupnik Tom Emmer prosvjednike opisao kao „terorističko krilo Demokratske stranke“.
Guverner Virginije Glenn Youngkin rasporedio je Nacionalnu gardu i najavio „znatno pojačanu prisutnost policije“, uz poruku da sloboda govora ne uključuje nasilje ili vandalizam.
Guverner Teksasa Greg Abbott također je naredio raspoređivanje dodatnih postrojbi u Austinu.
Demokrat Chuck Schumer pozvao je građane da „ne dopuste da ih Trump i republikanci ušutkaju“.
„Recite istinu, koristite svoj glas i svoje pravo na slobodu govora,“ napisao je na X-u.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare