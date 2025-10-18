Oglas

27.000 skupova

FOTO, VIDEO / "No Kings" prosvjedi diljem SAD-a, pogledajte atmosferu u Washingtonu, New Yorku... Trump na golfu

author
N1 Info
|
18. lis. 2025. 20:47
prosvjed no kings
Getty Images via AFP / SPENCER PLATT

Mnoštvo ljudi počelo je u subotu izlaziti na ulice gradova i manjih mjesta diljem zemlje bijesni zbog sve radikalnijih poteza, politika i retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa, u sklopu prosvjeda nazvanih „No Kings“ („Bez kraljeva“). Republikanci drugi val No Kings prosvjeda proglašavaju - mrzilačkim skupovima

Oglas

Planirano više od 2700 prosvjeda

Više od 2.700 prosvjeda planirano je diljem SAD-a — čak i u blizini Trumpove rezidencije Mar-a-Lago na Floridi, gdje provodi vikend.

Organizatori očekuju milijune sudionika, ističući da je barem jedan prosvjed zakazan u svakoj saveznoj državi. To bi značilo odaziv usporediv s masovnim okupljanjima 14. lipnja, na Trumpov rođendan i dan vojne parade u Washingtonu.

Prosvjednici su izrazili ogorčenje zbog represije prema migrantima bez dokumenata i slanja Nacionalne garde u Los Angeles, kao i novih Trumpovih odluka o slanju postrojbi u Washington i Memphis.

Sudovi su zasad blokirali slične planove za Chicago i Portland, piše CBS.

People participate in a "No Kings"
NEW YORK CITY - OCTOBER 18: Thousands of people participate in a "No Kings" protest
CHICAGO, ILLINOIS - OCTOBER 18: Protestors march in the second "No Kings"
+ 4
Pogledajte Galeriju

Još jedan razlog izlaska na ulice jest - Trumpov odnos, odnosno napadi na medije, progon političkih protivnika i sve autorirarnije ponašanje.

Na službenoj stranici pokreta „No Kings“ stoji:

„Predsjednik misli da mu je vlast apsolutna. Ali u Americi nemamo kraljeve i nećemo odustati pred kaosom, korupcijom i okrutnošću.“

„Ovaj predsjednik je sramota i nadam se da će danas milijuni ljudi izaći na ulice,“ izjavila je Stephanie, 36-godišnja bolničarka iz njujorškog kvarta Queens.

U svih 50 država

Prosvjedi se održavaju ne samo u New Yorku i San Franciscu, već i u Washingtonu, Bostonu, Chicagu, Atlanti i New Orleansu, kao i u manjim mjestima svih 50 saveznih država.

Solidarnost s prosvjednicima izražena je i ispred američkih veleposlanstava u Berlinu, Rimu, Parizu i Švedskoj, gdje su okupljeni nosili transparente protiv fašizma i diktatura.

U Rimu su članovi organizacije Democrats Abroad prosvjedovali na Piazza Santi Apostoli, dok su u Londonu okupljeni ispred američkog veleposlanstva držali natpise protiv Trumpove politike.

Trump je zasad reagirao blago, rekavši u intervjuu za Fox News:

„Kažu da me nazivaju kraljem. Nisam kralj.“

Republikanci: Prosvjednici su "terorističko krilo demokratske stranke"

Njegovi politički saveznici bili su oštriji. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson prosvjede je nazvao mrzilačkima dok je zastupnik Tom Emmer prosvjednike opisao kao „terorističko krilo Demokratske stranke“.

Guverner Virginije Glenn Youngkin rasporedio je Nacionalnu gardu i najavio „znatno pojačanu prisutnost policije“, uz poruku da sloboda govora ne uključuje nasilje ili vandalizam.

Guverner Teksasa Greg Abbott također je naredio raspoređivanje dodatnih postrojbi u Austinu.

Demokrat Chuck Schumer pozvao je građane da „ne dopuste da ih Trump i republikanci ušutkaju“.

„Recite istinu, koristite svoj glas i svoje pravo na slobodu govora,“ napisao je na X-u.

Teme
bez kraljeva donald trump no kings porrtland prosvjedi u SAD-u

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ