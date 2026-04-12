FOTO, VIDEO / Pogledajte gdje je Trump bio dok su se vodili pregovori s Iranom

Ranije tog dana izjavio je da mu nije važno hoće li se postići dogovor s Iranom: "Mi pobjeđujemo u svakom slučaju. Vojno smo ih porazili".
Dok su u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu bili u tijeku mirovni pregovori koje je vodio potpredsjednik JD Vance, američki predsjednik Donald Trump prisustvovao je UFC događaju u Miamiju.
Uz Trumpa, u borbama su uživali i neki članovi njegove obitelji, kao i američki državni tajnik Marco Rubio.
Vance je rekao da je s Trumpom "dosljedno" razgovarao tijekom razgovora u Pakistanu. "Ne znam koliko smo puta razgovarali s njim, 5-6 puta, dvanaest puta u proteklih 21 sat", rekao je Vance. Dodao je: "Stalno smo bili u komunikaciji s timom jer smo pregovarali u dobroj vjeri."
Za to vrijeme, Trump je bio na UFC borbi okružen poznatim imenima, među kojima su bili Dana White, Joe Rogan i Vanilla Ice. Iako okružen ljudima, djelovao je izolirano — drugi su mu prilazili i brzo odlazili, dok je on uglavnom mirno i bez emocija pratio borbe u kavezu.
Nije jasno je li uopće znao da su pregovori propali u trenutku kad je stigao u dvoranu, piše New York Times, a prenosi Jutarnji. Nije koristio mobitel, za razliku od Rubija koji mu je povremeno pokazivao informacije na ekranu. Trump nije pokazivao razočaranje ni ljutnju — samo je pozirao za kamere i čestitao pobjednicima.
Ranije tog dana izjavio je da mu nije važno hoće li se postići dogovor s Iranom: “Mi pobjeđujemo u svakom slučaju. Vojno smo ih porazili.”
No politička i ekonomska situacija izgleda sve lošije — inflacija raste, cijene goriva opterećuju građane, a kritike na njegov račun postaju sve glasnije. Demokrati i dio njegovih bivših saveznika oštro su reagirali na njegove prijetnje Iranu. U Kongresu se spominje čak i opoziv, a neki traže i procjenu njegove mentalne sposobnosti za obnašanje dužnosti.
Dok ga u Washingtonu čekaju ozbiljni problemi, Trump je večer proveo u atmosferi nalik političkom skupu — uz glasnu podršku publike, agresivnu energiju i spektakl borbi. U isto vrijeme, JD Vance je iz Pakistana potvrdio loše vijesti: dogovor nije postignut, a daljnji potezi ostaju na Trumpu.
President @RealDonaldTrump has arrived at #UFC327! pic.twitter.com/2Vi6LTMH06— UFC (@ufc) April 12, 2026
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
