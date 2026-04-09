VRATOLOMNA RETORIKA
Komunikacijska stručnjakinja: Svakom izjavom Trump izaziva presedan. Imat će sve manje saveznika
Riječi kojima je američki predsjednik Donald Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social u utorak zaprijetio Iranu zvučale su sablasno. "Cijela jedna civilizacija večeras će nestati i nikada se više neće vratiti", napisao je.
Doduše, u nastavku objave dodao je da "ne želi da se to dogodi, ali vjerojatno hoće" te je izrazio nadu kako će se "možda ipak dogoditi nešto revolucionarno dobro."
I dogodilo se. Nakon zastrašujuće objave Trump je u srijedu objavio da u ratu s Iranom nastupa dvotjedno primirje tijekom kojega bi trebali biti održani mirovni pregovori.
Štoviše, nazvao je to "velikim danom za svjetski mir", a nije zaboravio spomenuti i ono što se čini najvažnijim iz njegove perspektive: "Idemo zaraditi veliki novac".
Navečer kaže jedno, ujutro napiše drugo
No odjek njegove prijetnje i dalje zebe uši. Njezin ton nije se često čuo proteklih desetljeća, iako je sam Donald Trump i ranije posezao za sličnim retoričkim vratolomijama.
Nakon što je u svome prvom mandatu razmjenjivao prijetnje sa Kim Jong Unom, a Sjevernu Koreju nazvao "paklom u kojemu nitko ne bi trebao živjeti", godinu dana kasnije sastao se sa sjevernokorejskim diktatorom i tom prilikom izjavio da bi se "na prekrasnim plažama" u njegovoj zemlji trebali izgraditi "najbolji hoteli na svijetu".
Lani u ožujku, nakon primirja u Gazi, Trump je predlagao plan preseljenja dva milijuna Palestinaca nakon čega bi se ondje mogla izgraditi "rivijera Bliskog istoka".
Slične su bile i njegove najave iz prošle predizborne kampanje da će u roku od 24 sata završiti rat u Ukrajini uz prijedlog da se tamo otpočnu poslovi koji će svima donositi zaradu. A na sličan način je već više puta proglašavao američku pobjedu u ratu s Iranom dok je sukob još trajao, čak i eskalirao.
"Misli da to donosi politički profit"
Premda je svijet navikao na slične Trumpove obrate - sjetimo se uvođenja ogromnih poreza svim zemljama pa povlačenja istih i poigravanje njihovim stopama - izjava da će čitavu perzijsku civilizaciju obnoć uništiti čak i u njegovom slučaju bila je prelazak crvene linije.
"Svakom svojom izjavom Trump stvara presedane u novijoj političkoj povijesti i ruši dosadašnje uzuse političke retorike", kaže komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček, izvanredna profesorica s Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Ona smatra kako Trump to čini namjerno procjenjujući da mu to donosi politički profit.
"Vjerojatno je procijenio kako je ljudima dosadila dugotrajna povijest vaganja riječi, odmjerenih izjava, taktičnosti i diplomatičnosti političara. Pa kad se pojavio na političkoj sceni u utrci za svoj prvi predsjednički mandat, zaista je bio svojevrsno osvježenje. Rekla bih da je to tada bila njegova promišljena politička taktika u izgradnji reputacije netipičnog političara. Međutim, problem je nastao kada je takvu retoriku iz predizborne kampanje prenio na poziciju moći i vlasti koju je osvojio."
Neozbiljan i nepredvidljiv sugovornik
Sada ga, smatra Kišiček, takva retorika čini neozbiljnim sugovornikom iako je na čelu najmoćnije zemlje svijeta.
"Ali ne samo to. Takva ga retorika čini i nepredvidljivim sugovornikom. A tko želi surađivati i biti saveznik s čovjekom koji danas kaže da ste mu saveznik, sutra vas napadne, a prekosutra vam kaže 'sorry'? Uza sve etikete koje mu se otprije lijepe - da je netaktičan i nediplomatičan, dobio je i etiketu nepredvidivosti, a za političara na njegovom položaju nema goreg. Bilo je i ranije takvih političara no oni bi, kada su došli na poziciju vlasti, ublažavali takvu retoriku, a kod Trumpa je obrnuto", kaže Kišiček.
Osim toga ističe i Trumpov običaj ruganja drugim političarima. Nedavno se narugao francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu sugeriravši da ovoga tuče supruga, zatim i britanskom premijeru Keiru Starmeru oponašajući njegov govor, pa čak i svome najbližem suradniku, potpredsjedniku JD Vanceu kojega je pred drugima ismijao kazavši: "Pogledajte kakav je savršeno građeni primjerak".
"Stvorio je novi trend komunikacije, a onda je eskaliralo"
Je li Trump svime time, a i komunikacijom sa svijetom putem svoje društvene mreže, uspostavio novi standard koji će usvajati buduće generacije političara? Kišiček smatra da jest.
"On je za sebe govorio da je 'Hemingway u 140 znakova' (toliko je bilo tekstualno ograničenje objava na Twitteru, nap.a.) i u tom smislu je uspostavio trend. Zabrinjavajuće je što bi se to moglo 'primiti' na nove generacije političara. Mislim da neće, ali možda sam preoptimistična. Nadam se da će postići suprotan efekt i doći do točke na kojoj će ljudi reći da to više nema smisla i da to nije politika. A i on će zbog toga imati sve manje saveznika."
Kišiček podsjeća da je Trump, pojavivši se u političkoj areni prije više od deset godina, uspostavljao nove trendove komunikacije s javnošću.
"Sada je to eskaliralo dotle da sam uvjerena kako će rezultirati suprotnim efektom i jačanjem sasvim drugačije političke retorike. Mislim da je Macronu i Starmeru rasla popularnost jer nisu reagirali na Trumpove provokacije. Ali, ponavljam, možda sam preoptimistična", kazala je na kraju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare