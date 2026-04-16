48. je dan rata na Bliskom istoku, započetog agresijom SAD-a i Izraela na Iran, koja se ubrzo proširila na većinu zaljevskih zemalja kao i Libanon. Dok traje krhko primirje, očekuje se druga runda mogućih pregovora o trajnom miru u Islamabadu između zaraćenih strana, dok Libanon i Izrael u odvojenim pregovorima dogovaraju prekid vatre.
Mohammad Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta i jedna od najutjecajnijih osoba u zemlji, sinoć je ponovio iranski zahtjev da se u prekid vatre uključi i Libanon.
Sjedinjene Američke Države, rekao je, moraju se „obvezati” na prekid vatre u Libanonu, gdje Izrael tvrdi da cilja Hezbolah, iranskog saveznika.
„Dovršetak i učvršćivanje sveobuhvatnog prekida vatre u Libanonu bit će rezultat postojanosti i borbe cijenjenog Hezbollaha i njegovog herojstva”, rekao je.
„Otpor i Iran su jedno te isto, bilo u ratu ili u prekidu vatre.”
„Amerika se mora povući od prve pogreške Izraela.”
Optimizam oko kraja rata raste, ali izraelsko razaranje Libanona ne prestaje
Optimizam da bi rat na Bliskom istoku mogao biti blizu kraja porastao je u četvrtak, dok Izrael razmatra primirje u Libanonu a ključni pakistanski posrednik u Teheranu i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa govore o mogućnosti sporazuma kojim bi se otvorio ključni Hormuški tjesnac, prenosi agencija Reuters.
Izraelski kabinet sastao se u srijedu kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u susjednom Libanonu, rekao je visoki izraelski dužnosnik, više od šest tjedana nakon početka napada na tu državu. Izraelska vojska prošle je srijede ubila više od 300 ljudi u samo jednom danu, a nastavlja sa sustavnim uništavanjem civilne i medicinske infrastrukture diljem zemlje, pod izlikom ciljanja Hezbolaha.
Prekid borbi u Libanonu bio je jedna od dviju ključnih točaka spoticanja u ranijim mirovnim pregovorima, uz nuklearne ambicije Teherana.
Američki i iranski dužnosnici razmatraju povratak u Pakistan na daljnje razgovore već sljedećeg vikenda, nakon što su pregovori završili u nedjelju bez napretka. Zapovjednik pakistanske vojske i ključna osoba u posredovanju, feldmaršal Asim Munir, stigao je u srijedu u Teheran kako bi pokušao spriječiti obnovu sukoba.
20:02
Iranski zapovjednik upozorio: Oružane snage su spremne!
Jedan od iranskih zapovjednika rekao je da je zemlja spremna odgovoriti na "svaki čin agresije" dok je primirje između Washingtona i Teherana na snazi već drugi tjedan.
General-bojnik Ali Abdollahi, zapovjednik središnjeg stožera Khatam al Anbia, rekao je: "Danas nema sumnje da ako neprijatelj počini bilo kakav čin agresije, oružane snage su spremne za sveobuhvatnu obranu."
Američki ministar obrane Pete Hegseth ranije je rekao da su SAD "naoružane", a američki general Dan Caine da su "spremni nastaviti borbene operacije u svakom trenutku".
19:59
Izraelska invazija daje Libanonu "pravo na otpor", kaže Hezbollah
Hezbollah je rekao da prisutnost izraelskih trupa u Libanonu daje zemlji i njezinom narodu "pravo na otpor".
Komentari dolaze s 10-dnevnim prekidom vatre u Izraelu i Libanonu koji bi trebao početi za nekoliko sati.
Bilo kakvo primirje ne smije dopustiti Izraelu slobodu kretanja unutar Libanona, rekla je militantna skupina koju podržava Iran.
19:57
Zastupnički dom SAD-a odbio pokušaj ograničavanja Trumpove moći za vođenje rata protiv Irana
Zastupnički dom SAD-a odbio je demokratski pokušaj ograničavanja ovlasti predsjednika Donalda Trumpa za vođenje rata protiv Irana, nanoseći oporbi još jedan udarac u njezinoj kampanji da prisili Kongres da se vrati odlukama o vojnoj akciji na Bliskom istoku, piše Al Jazeera.
Glasanje s 214-213 glasova, uz jednog suzdržanog, održano je nakon što su demokrati prisilili Kongres da to pitanje iznese na glasanje. Došlo je u trenutku kada se nelagoda zbog šestotjednog sukoba nastavila širiti na Capitol Hillu, a zastupnici su bili oprezni zbog rastućih troškova, nejasnog završetka i rizika od šireg rata.
Mjera bi zahtijevala od Trumpa da prekine američke vojne operacije protiv Teherana osim ako ih Kongres izričito ne odobri, pozivajući se na Rezoluciju o ratnim ovlastima iz 1973. koja ograničava predsjedničku slobodu vođenja dugotrajnih neprijateljstava bez pristanka zastupnika.
19:35
Nakon 48 dana prekida, u Iranu proradila Google tražilica
Iranski mediji su u četvrtak izvijestili da je pristup Google tražilici obnovljen u Iranu nakon 48 dana prekida interneta, iako su neke Googleove usluge i dalje nedostupne.
"Od prije nekoliko sati pristup Google tražilici postao je moguć i na fiksnoj i na mobilnoj mreži. Međutim, druge Googleove usluge poput Gmaila još uvijek nisu dostupne", pišu iranske reformističke novine Shargh Daily.
Iranska poluslužbena novinska agencija Fars također je izvijestila da je "prije nekoliko minuta Googleova tražilica ponovno postala dostupna korisnicima", iako je dodala da neki korisnici i dalje imaju prekide i fluktuacije u povezivosti.
Pristup internetu uglavnom je prekinut od početka američko-izraelskog rata s Iranom, jer režim u Teheranu pooštrava kontrolu nad time tko se može, a tko ne može povezati. Tijekom prekida, Shargh je izvijestio da su samo korisnici s takozvanim „bijelim SIM karticama“ i oni koji su mogli platiti određene VPN usluge mogli ostati povezani. Bijele SIM kartice su specijalizirane mobilne internetske linije koje se pružaju odabranoj skupini vladinih dužnosnika, medijskog osoblja povezanog s državom i lojalnih režimskih dužnosnika.
19:23
Bivši diplomat: Izrael ne zna kako "prezentirati" prekid vatre u Libanonu
Činjenica da Izrael još nije komentirao Trumpovu najavu prekida vatre u Libanonu ukazuje na dvije stvari, prema Shaielu Ben Ephraimu, bivšem izraelskom diplomatu.
"Prvo, prekid vatre je nametnut Izraelu i čini se da je bio diktat. Drugo, Netanyahu još nije shvatio kako to predstaviti izraelskoj publici, pa čak ni članovima vlastitog kabineta, koji su apsolutno ogorčeni i šokirani", rekao je za Al Jazeeru.
Bivši diplomat dodao je da Izrael nije postigao nijedan od ciljeva koje je postavio u ratu u Libanonu - da zaštiti narod sjevernog Izraela i stvori tampon zonu koja se proteže do i iza rijeke Litani.
Osim toga, izraelska vojska na terenu u Libanonu sada se nalazi u velikoj opasnosti ako prestane pucati. "Ovo pokazuje da je na Izrael bio ogroman pritisak i da Izrael sada apsolutno nema pojma kako to objasniti svojim građanima, koji će to doživjeti kao još jedan neuspjeh", rekao je Ben Ephraim.
19:16
Von der Leyen: "Ovo je olakšanje"
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je desetodnevno primirje između Izraela i Libanona, koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, te ponovila da će Europa i dalje pozivati na poštivanje teritorijalnog integriteta Libanona.
"Pozdravljam najavljeno desetodnevno primirje između Izraela i Libanona, uz posredovanje predsjednika Trumpa. Ovo je olakšanje, jer je ovaj sukob već odnio previše života", napisala je von der Leyen na X-u.
"Europa će i dalje pozivati na puno poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libanona. I nastavit ćemo podržavati libanonski narod značajnom humanitarnom pomoći", dodala je.
18:43
Izraelski sigurnosni kabinet sastaje se zbog „hitne rasprave” o primirju
Benjamin Netanyahu sazvao je izraelski sigurnosni kabinet, izvijestila je novinska agencija Reuters.
Izvor iz kabineta rekao je da njegovi članovi, među kojima su izraelski ministar obrane i ministar vanjskih poslova, vode „hitnu raspravu” o primirju u Libanonu.
18:12
Hezbollah dao prvi odgovor na prekid vatre između Izraela i Libanona
Borbe Izraela u Libanonu, koje će sada biti pauzirane na 10 dana, vodile su se protiv militantne skupine Hezbollah koju podržava Iran, javlja Sky News.
Visoki dužnosnik te skupine izjavio je da je Hezbollah obaviješten od strane iranskog veleposlanika u Libanonu da bi prekid vatre mogao započeti već večeras.
Na pitanje hoće li se Hezbollah obvezati na prekid vatre, Hassan Fadlallah rekao je da sve ovisi o izraelskoj predanosti zaustavljanju svih oblika neprijateljstava.
Dodao je kako je prekid vatre rezultat iranskih diplomatskih napora.
18:08
Izraelski ministar obrane kaže da su pogođene sve „strateške mete” u Iranu
Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da su „sve strateške mete i strateške sposobnosti” Irana pogođene američko-izraelskim napadima, te dodao da će se „ako bude potrebno, vratiti i učiniti to ponovno”, piše Al Jazeera.
Govoreći na komemoraciji u ministarstvu u Tel Avivu, Katz je rekao da se Iran nalazi na „povijesnoj prekretnici” te je pozvao zemlju da izabere put „stabilnosti i obnove”, u suprotnom će se suočiti s putem koji „vodi u ponor”.
„Jedan put vodi odricanju od terorizma i nuklearnog oružja te izboru budućnosti stabilnosti i obnove, kako predlažu SAD”, rekao je. „Drugi put vodi u ponor iz kojeg se iranski režim neće moći izvući.”
18:06
Trump će pozvati Netanyahua i Aouna u Washington na razgovore
U drugoj objavi na Truth Socialu, nakon što je najavio primirje između Izraela i Libanona, Trump je rekao da će pozvati čelnike obiju zemalja u Washington na razgovore, prenosi Al Jazeera.
„Pozvat ću premijera Izraela, Bibija Netanyahua, i predsjednika Libanona, Josepha Aouna, u Bijelu kuću na prve značajne razgovore između Izraela i Libanona od 1983., što je jako dugo vrijeme“, napisao je.
„Obje strane žele vidjeti MIR i vjerujem da će se to dogoditi – brzo!“
